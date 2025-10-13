Zenek Martyniuk zatańczy w Polsacie

Jak udało nam się ustalić, choć aktualna edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" dopiero się rozkręca, stacja już snuje plany na kolejny sezon. Nic w tym dziwnego - "zaklepanie" największych nazwisk w branży wymaga dużo wcześniejszego planowania. Np. taki Zenek Martyniuk gra setki koncertów rocznie. Stacja od dawna starała się, by ściągnąć go na parkiet, ale zwykle miał tyle zajętości, że nie było na to szans. Tym razem jednak Polsat i Edward Miszczak nie dali za wygraną i udało im się wreszcie zakontraktować jedną z największych gwiazd w Polsce. To nie żart! Zenek Martyniuk ma wystąpić w kolejnej edycji i już za kulisami mówi się, że zgarnie absolutnie rekordową stawkę za swój udział w popularnym show. Produkcja będzie musiała zapłacić mu kilkadziesiąt tysięcy za odcinek, ale są przekonani, że warto.

Zenek Martyniuk w "Tańcu z Gwiazdami"

Sam Zenon Martyniuk niedawno zdradził, że chętnie ogląda program... z wnuczką, 6-letnią Laurą, która jest ogromną fanką programu.

- Laura w tym roku skończyła 6 lat i jak teraz byliśmy na urodzinach, to zauważyłem, że ona ogląda te wszystkie programy taneczne. Ma kilkanaście sukienek, przebiera się i chce być chyba drugą Roxie Węgiel. Mam nadzieję, że kiedyś razem pojedziemy na widownię „Tańca z Gwiazdami” - mówił jakiś czas temu w rozmowie z ShowNews.

- To jest fajna sprawa i bardzo chętnie bym poszedł do tego programu. Przecież ja czuję rytm, chociaż do tańca to jestem raczej noga. Mógłbym się więc tam wiele nauczyć - dodał. Niedługo faktycznie ruszy w tany! Ponoć Danuta Martyniuk jest bardzo ciekawa z którą tancerką mąż chce zatańczyć.

- Danka wciąż mnie dopytuje, z kim ja bym chciał zatańczyć. To jej mówię, że z jakąś najładniejszą tancerką - mówił w rozmowie z Plejadą. Danusia ma się o co martwić?

