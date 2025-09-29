Danusia Martyniuk znowu będzie się upiększać! Wyznała, co poprawi sobie tym razem

Aleksandra Kalita
2025-09-29 17:28

Zenon Martyniuk, na króla disco-polo przystało, ma swoją królową. Od ponad 35 lat u jego boku trwa ukochana żona. Z czasem Danuta Martyniuk, która z czasem sama stała się gwiazdą, przeszła sporą metamorfozę. Ale to dopiero początek. Za chwilę przejdzie kolejne zabiegi upiększające.

Danuta Martyniuk młodnieje w oczach

Zenon Martyniuk (56 l.) z dumą nosi tytuł króla disco polo. Królową jego serca od ponad 35. lat jest jego ukochana żona, Danuta (58 l.). Poznali się w czerwcu 1987 r. na majówce w Grabowcu, gdzie on grał koncert, a ona przyjechała z koleżankami, żeby się pobawić. Szybko znaleźli wspólny język, a z czasem połączyło ich gorące uczucie, które trwa do dzisiaj.

W ostatnich latach Danuta Martyniuk przeszła sporą metamorfozę. W 2022 roku zachwyciła nową, szczuplejszą sylwetką. Zrzuciła ponad 20 kilogramów. Później zdecydowała się "pójść pod nóż". W przeciwieństwie do wielu gwiazd show-biznesu, nie udaje, że zmiany na jej twarzy są efektem diety. Ukochana Zenona Martyniuka chętnie korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej.

Pod koniec ubiegłego roku w programie "Halo, tu Polsat" wprost opowiedziała, co sobie poprawiła. W pewnym momencie jej mąż pokusił się na pewien żart.

Niektórzy mówią, że już przeszłaś więcej operacji niż Michael Jackson - powiedział.

Danuta nie miała mu za złe tych słów. Spokojnie wymieniła, co dokładnie sobie poprawiła.

Ja zrobiłam lifting twarzy, nos, poprawiłam powieki górne i to wszystko - stwierdziła.

Danuta Martyniuk planuje kolejne zabiegi. Powiedziała, co sobie poprawi

W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że na operację nosa zdecydowała się ze względów zdrowotnych. Nie kryła też, że nos zawsze był źródłem jej kompleksów. Z kolei w programie "Mówię Wam" stwierdziła, że poszła pod nóż "dla Zenka i dla hejterów".

Bardzo dobrze się czuję. Jest mi super. Dla kogo te poprawki były? Dla Zenka i dla hejterów. Hejtowali mnie w ten sposób, że wyglądam źle, że jestem za gruba, że wyglądam jak mama Zenka, i to mnie najbardziej zabolało. Czytałam i martwiłam się tym, smutno mi było, przykro, ale teraz to już się śmieję z tych komentarzy - przyznała.

Danuta Martyniuk w minioną sobotę była obecna na wydarzeniu Roztańczony PGE Narodowy. Podczas imprezy wystąpiły największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, w tym Zenon Martyniuk z zespołem. Jego ukochana w rozmowie z portalem ShowNews wyznała, że jest już umówiona na kolejne zabiegi u swojej ulubionej pani doktor.

5 października jestem umówiona do doktor Natalii u nas w Białymstoku, a potem będzie spokój. Zrobimy botoks, kwas hialuronowy, takie rzeczy - mówiła.

Super Express
57-letnia Danuta Martyniuk zrzuciła fatałaszki
