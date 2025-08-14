Lato to czas, gdy celebryci chętnie dzielą się w mediach społecznościowych kadrami z urlopów. Plaża, słońce, egzotyczne krajobrazy, to wszystko trafia na Instagram i Facebook, wywołując lawinę reakcji obserwatorów. Do tego grona dołączyła właśnie Danuta Martyniuk. Żona Zenka Martyniuka postanowiła odpocząć od codziennych obowiązków i zafundowała sobie chwilę relaksu nad wodą. To, co jednak najbardziej zwróciło uwagę internautów, to nie sceneria, a przepiękna figura Danusi.

Danuta Martyniuk chwali się boską figurą

Jeszcze niedawno media rozpisywały się o tym, że Danuta Martyniuk postanowiła przejść na dietę i zmienić swoje nawyki żywieniowe. Jak zdradzała w wywiadach, motywacją były nie tylko kwestie zdrowotne, ale też chęć lepszego samopoczucia i większej pewności siebie. Efekty tej pracy widać dziś gołym okiem. Żona gwiazdora disco polo zrzuciła blisko 20 kilogramów i wygląda o wiele młodziej.

Na dowód swojego sukcesu Danuta opublikowała w sieci dwa zdjęcia z wakacji. Pierwsze z nich przedstawia ją w eleganckim letnim stroju, z kieliszkiem w jednej ręce i talerzem przysmaków w drugiej. Promienny uśmiech i luźna atmosfera sugerują, że urlop mija jej w doskonałym nastroju. Drugie ujęcie wzbudziło jednak prawdziwe emocje. Danuta pozuje nad brzegiem wody w skąpym bikini, kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych. W tle błękitna tafla jeziora lub morza, a na pierwszym planie smukła sylwetka, której nie powstydziłaby się niejedna młodsza kobieta.

Internauci nie szczędzili jej komplementów. "Pięknie pięknie pięknie. Wspaniałego wypoczynku" lub "Zjawiskowo" – to tylko część komentarzy, jakie pojawiły się pod wakacyjnym postem.

