Danuta Martyniuk zdradziła całą prawdę o swoich wnukach! Ale najpierw pokazała nieziemską figurę

Danuta Martyniuk jest dość aktywna w sieci, szczególnie gdy w jej życiu dzieje się coś ważnego. Wyjazd z wnuczką czy narodziny wnuka - o nich nie mogła nie wspomnieć na swoim profilu na Facebooku. Podobnie było z jej własnymi 58. urodzinami, które celebrowała w Marbelli w pięknym damskim towarzystwie. Fotki oczywiście pokazała w sieci. Dodała też nagranie, do którego pozowała z wielkim bukietem kwiatów na plaży! Wyglądała przy tym bajecznie.

Martyniuk zaraz po urodzinach napisała długą wiadomość dla swoich fanów. To właśnie w niej wspomniała o wnukach, które są dla niej wyjątkowo ważne.

I dodała prawdę, którą znają wszystkie babie kochające swoje wnuczęta ponad wszystko:

To dzięki nim świat jest dla mnie piękniejszy i pełen sensu. Każdy z nich jest dla mnie tak samo ważny, tak samo kochany i wyjątkowy – nieporównywalny, bo kochany całym sercem. Chcę, żebyście oboje zawsze wiedzieli, że babcia nie wybiera, nie faworyzuje, nie ocenia. Kocham Was bezwarunkowo – nie za to, kto Was wychowuje ani kto, co mówi, ale za to, że jesteście. Nie dajcie się nigdy podpuścić ani porównać, bo moja miłość jest czysta i równa. Nie pozwolę, by ktoś próbował nią grać. Dziękuję, że jesteście. Jesteście moim uśmiechem, moją dumą i moją przyszłością. I niezależnie od wszystkiego – zawsze możecie na mnie liczyć. Z miłością, Babcia.