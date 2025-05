Zenek Martyniuk na zdjęciu z synem. Nie pozostawia wątpliwości!

Zenek Martyniuk na NOWYM zdjęciu z synem. Fotka nie pozostawia wątpliwości!

Zenek Martyniuk i jego jedyny syn Daniel Martyniuk co jakiś czas mają ze sobą na pieńku. Młody mężczyzna jest porywczy i zdarzyło mu się w sieci złorzeczyć ojcu, co ostatnio niemal skończyło się odcięciem Daniela od rodzinnych pieniędzy. Wygląda jednak na to, że obecnie tata i syn żyją w komitywie. Martyniuk junior opublikował zdjęcie, które nie pozostawia wątpliwości - jest dobrze!