Jan Machulski jest legendą polskiego kina. Był wybitnym polskim aktorem, reżyserem teatralnym i pedagogiem, absolwentem krakowskiej PWST, przez lata związanym z najważniejszymi scenami teatralnymi w Polsce. Przez lata niezwykle owocnej kariery stworzył wiele cenionych ról. Ogromną sympatię widzów zdobył jako Duńczyk w "Vabanku" i ""Vabanku II".

Przez ponad pół wieku, aż do swojej śmierci, związany był z Haliną Machulską, z którą doczekał się syna. Juliusz Machulski (70 l.) poszedł w ślady znanego ojca. Nie jest tajemnicą, że Jan Machulski miał słabość do pięknych aktorek. Swoich romansów nie ukrywał nawet przed żoną, która doskonale zdawała sobie sprawę z niewierności męża.

Janek miał romanse na boku, ale zawsze wracał. Może to, że byłam dosyć oziębła, prowokowało Janka do zaspokajania potrzeb poza domem... Jak w końcu pojęłam, że dla mnie nie zrezygnuje z innych kobiet, byłam w rozpaczy. Z czasem udało mi się do tego przywyknąć, ale odmówiłam mu na zawsze relacji fizycznej - napisała Halina Machulska w swej biografii.

Wojciech Machulski robi karierę w polityce. 22-latek został rzecznikiem Konfederacji

Kilka lat temu okazało się, że Juliusz nie jest jedynym dzieckiem Machulskiego. Ceniony artysta miał 75 lat, gdy na świat przyszedł jego drugi syn. Wojciech Machulski (22 l.) jest owocem związku gwiazdora z o wiele młodszą aktorką. O jego istnieniu wiedzieli nieliczni. Opinia publiczna dowiedziała się o jego istnieniu za sprawą Janusza Korwina-Mikke (83 l.). Cztery lata temu zaledwie 19-letni Wojciech został asystentem kontrowersyjnego polityka.

Wątek nieślubnego syna Machulskiego pojawił się również w wydanej w 2024 roku książce "Świat Machulskich. Biografia rodzinna". Wojciech nie był jednak uwzględniony podczas tworzenia biografii.

W książce sprawia się wrażenie, że to skrywany fragment ostatnich lat życia mojego taty. Prawda jest taka, że w ostatnich latach życia niemal każdego dnia spędzał wolny czas w naszym mieszkaniu na Mokotowie. To, jaki miał do tej sprawy prawdziwy stosunek, niestety nie znajdzie się w książce. Uważam, że jest to swego rodzaju deprecjonowanie mnie. Skoro nieślubny syn to gorszy, mniej ważny - mówił w rozmowie z portalem Plotek.pl.

Wojciech Machulski nie poszedł w ślady ojca i przyrodniego brata. Postanowił na dobre związać się z polityką. Mimo młodego wieku szybko pnie się po szczeblach kariery. Na początku stycznia został mianowany na rzecznika prasowego Konfederacji. Już wcześniej często gościł w mediach i przemawiał w imieniu swojej partii.

