Syn słynnego aktora, 22-letni Wojciech Machulski z Konfederacji, już po ślubie! Z żoną pojechał do papieża

Korwin-Mikke ujawnił prawdę o dziecku znanego aktora. "Tak, no i co z tego?"

Gdy kilka lat temu wyszło na jaw, że słynny i lubiany aktor Jan Machulski miał nieślubnego syna, wiele osób było zaszokowanych. Tym bardziej, że wyszło na jaw, że syn to... nastolatek i to działający w polityce. Wszystko wyszło na jaw w 2022 roku za sprawą Janusza Korwin-Mikkego.

Polityk został zapytany na Twitterze (dzisiaj to platforma X) o swojego asystenta, który wraz z jego żoną Dominiką prowadził program na YouTube, czyli Wojciecha Machulskiego: - Czy to prawda, że pana asystentem społecznym i współtwórcą programu na pana kanale jest ukryty syn śp. Jana Machulskiego? - padło pytanie. Koriwn-Mikke przyznał, że młody chłopak to syn znanego gwiazdora: - Tak, no i co z tego? I brat przyrodni pana Juliusza Machulskiego - Najwyraźniej odziedziczył zdolności do zajmowania się filmem. Ale ja się kulturą nie zajmuję, od tego mam żonę - skitował ówczesny poseł Konfederacji. O sprawie zrobiło się bardzo głośno, a sam młody Machulski pytany przez jeden z portalu, potwierdził, że jego tatą był aktor:

Tak, to prawda, jestem synem Jana Machulskiego. Miałem 5,5 roku, gdy tata zmarł, ale dobrze go pamiętam. Może fakt, że odszedł i się go wspominało sprawił, że dobrze wrył mi się w pamięć. Spędzaliśmy dużo czasu razem, wyjazdy na wakacje, święta, urodziny czy zwykłe wyjście na hulajnogę do parku. Wracam z uśmiechem do zdjęć - komentował w rozmowie z Pomponikiem Machulski, który wówczas był jeszcze studentem Szkoły Głównej Handlowej.

Wiadomo, że mamą młodego działacza jest aktorka, Agnieszka Zduńczyk, która startowała do Sejmu z listy Konfederacji w 2023 roku. Głosowało na nią 208 osób, ale mandatu jednak nie udało jej się zdobyć.

Nieślubny syn Jana Machulskiego wziął ślub! Z żoną wybrał się do papieża

Od tamtych sensacyjnych doniesień minęło sporo czasu. Sam Wojciech Machulski jest bardzo aktywny i Polacy znają go coraz lepiej, młody działacz bywa w mediach ponieważ pełni funkcję wicerzecznika Konfederacji. Dodatkowo w tym roku był także rzecznikiem Sławomira Mentzena startującego w wyborach prezydenckich. To oznacza, że młody Machulski miał wiele pracy, jednak co ciekawe, dużo działo się także w jego życiu prywatnym. Niedawno młody polityk pochwalił się zdjęciem z... żoną!

Wczoraj miałem wraz z żoną życiowy zaszczyt spotkać się z Jego Świątobliwością Papieżem Leonem XIV @Pontifex_pl. Ojciec Święty pobłogosławił naszemu małżeństwu. Jestem wdzięczny Prefekturze Domu Papieskiego za możliwość wzięcia udziału w audiencji.TV ES PETRVS pic.twitter.com/H1TrkdVWGB— Wojciech Machulski (@WMachulski) December 11, 2025

Młodzi udali się do Watykanu i mieli okazję wziąć udział w audiencji z papieżem: - Wczoraj miałem wraz z żoną życiowy zaszczyt spotkać się z Jego Świątobliwością Papieżem Leonem XIV. Ojciec Święty pobłogosławił naszemu małżeństwu. Jestem wdzięczny Prefekturze Domu Papieskiego za możliwość wzięcia udziału w audiencji - napisał dumny młody polityk.

W programie Moniki Jaruzelskiej, Machulski nieco opowiedział o ślubie i podróży do Rzymu. Okazuje się, że polityk ożenił się w październiku, i właśnie w ciągu trzech miesięcy od ślubu jest możliwość na takie spotkanie z papieżem:

Nie sądziłem, że kiedykolwiek w życiu przyjdzie taki moment, że będę mógł spotkać Ojca Świętego. To dużo dla mnie znaczy, jest taka możliwość dla nowożeńców, żeby w takim specjalnym sektorze dla nowożeńców być podczas środowej audiencji generalnej. Papież później z tymi parami, które wzięły niedawno ślub się spotyka i zamienia dwa słowa, błogosławi. Jestem przeszczęśliwy, że miałem taką możliwość. (...) To dużo dla mnie znaczy, że papież pobłogosławił nasze małżeństwo, że mogliśmy podać rękę papieżowi i nasz szacunek pokazać wobec niego, spotkać go osobiście.

Młody polityk, który ma dopiero 22 lata, oświadczył się swojej obecnej żonie we wrześniu 2024 roku. Małżonka Wojciecha Machulskiego ma na imię Justyna, która studiowała politologię - marketing polityczny na Uniwersytet Warszawski.