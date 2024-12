Awantura po finale "The Voice of Poland". Widzowie węszą spisek

Jakiś czas temu mogłoby się wydawać, że Daniel Martyniuk w końcu wziął się za siebie i zmienia swoje życie na lepsze. Niestety długo to nie potrwało. Dzisiejszego wieczora dodał niepokojące InstaStories, na którym zaprezentował serię niecenzuralnych słów, które skierował do swojego... ojca! Koniecznie przeczytajcie, co powiedział w sieci.

Daniel Martyniuk ostro do ojca. Padły niecenzuralne słowa

Daniel Martyniuk znany jest ze swoich wybryków. Syn znanego gwiazdora Zenka Martyniuka nie raz udowodnił, że żyje na krawędzi. Mogłoby się wydawać, że na jakiś czas się uspokoił - wziął ślub z ukochaną i wszyscy już myśleli, że się ustatkował. Nic bardziej mylnego. W niedzielny wieczór 1 grudnia 2024 roku koło godziny 20:00 opublikował serię filmików, które dodał na swoje InstaStories.

Na nagraniach widać go jak leży na kanapie w okularach przeciwsłonecznych. W trakcie filmików zwraca się do swojego ojca. Mówi, że na Zenku wszyscy zbijają "hajs", a on nic z tego nie ma. Dodał, że on jako jego syn nie ma nic, a inni mają "super". Myślicie, że Zenek mu odpowie?

Cześć kochany tatusiu. Życzę ci więcej takich (...) koleżków (...) wszyscy, którzy na tobie zbijają hajs i tej całej reszty nie, a o synu zapominasz... Kocham cię tatusiu... Pozdrawiam cię!!! Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze... F*ck you!- mówi na InstaStories młody Martyniuk, a na koniec pokazał środkowy palec.

W dalszej części syn znanego gwiazdora w nieprzyjemnych słowach zwrócił się do swojego ojca. Kazał mu się "zapchać".

Zapchaj się nimi tam, zapchaj się - mówi w kolejnym InstaStories Danel Martyniuk.

