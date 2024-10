Rewolucja w życiu Daniela Martyniuka! Zenek ogłosił światu kapitalne wiadomości

Martyniukowie połączą siły? Rewolucja w życiu Daniela Martyniuka

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Daniel Martyniuk dotychczas znany był z tego, że regularnie pakował się w rozmaite kłopoty. Po nieudanym małżeństwie z Eweliną, z którą ma córeczkę Laurę, związał się z prawniczką Faustyną. Jesienią 2023 roku para wzięła ślub na indonezyjskiej wyspie Bali. Huczne wesele z kolei odbyło się w... Wielkanoc 2024. Impreza długo była wspominana przez gości weselnych. Atrakcji nie brakowało! Jednym z ważniejszych punków wesela był występ ojca pana młodego, czyli Zenka Martyniuka. Wcześniej Daniel Martyniuk poszedł w ślady taty i zaczął kroczyć w kierunku kariery wokalnej. Lider zespołu Akcent nie wykluczył nawet, że zaśpiewa z synem jakiś kawałek! - Daniel ma jeszcze propozycje nagrania innych utworów, więc niewykluczone, że coś razem nagramy - zdradził portalowi Jastrząbpost Zenek Martyniuk. Wiele wskazuje na to, że połączone siły Martyniuków niebawem z impetem wejdą na polski rynek! To jednak nie wszystko. W życiu Daniela Martyniuka wybuchła prawdziwa rewolucja.

Daniel Martyniuk poszedł do szkoły i się ustatkował. Zenek Martyniuk ujawnia

W najnowszym wywiadzie dla wspomnianego serwisu gwiazdor disco polo ujawnił, że jego syn poszedł do "konkretnej, zawodowej szkoły", gdzie uczy się śpiewać. Mało tego, Zenek Martyniuk zdaje się liczyć na to, że to Daniel będzie... uczyć jego! Na razie tata pracuje nad kawałkiem z Marcinem Millerem z grupy Boys. Nie oznacza to jednak, że tego duetu nie wesprze Daniel Martyniuk.

Czas pokaże. Pracujemy nad jakąś piosenką. Zobaczymy, może ją nagram z Danielem, a może tylko z Marcinem z Boysów. Jeśli znajdziemy fajną piosenkę, w ciekawej aranżacji, żebyśmy ją zaśpiewali albo w duecie, albo jako trio, to chętnie nagramy. Daniel świetnie śpiewa. Mieszka w Warszawie, jeździ na lekcje śpiewania, może nawet mnie poduczy śpiewania przeponą, bo chodzi do zawodowej, konkretnej szkoły

- wyjawił Zenek Martyniuk, który uchylił też rąbka tajemnicy na temat tzw. sercowych spraw syna.

Jestem bardzo spokojny. Daniel się ustatkował. W tej chwili jest ze swoją ukochaną osobą. Z osobą, z którą chciał być właściwie od samego początku. A to pierwsze małżeństwo... widać było, że pasują do siebie Daniel z Faustyną i niech tak pozostanie

- podkreślił słynny gwiazdor disco polo.

