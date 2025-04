"Niech da Krzysiowi to, co mu się należy!"

Dominika Serowska, która szerszej publiczności dała się poznać jak ukochana Marcina Hakiela, a także jako influencerka bardzo aktywna w mediach społecznościowych nie ma łatwo. Kobieta wprost mówi, że nie udaje ideału i często dzieli się także mniej "instagramowymi" momentami swojego życia. To właśnie ta autentyczność sprawia, że ma całkiem spore grono wiernych fanów. Jak się jednak okazuje, nie brakuje też osób, które próbują wyprowadzić ją z równowagi.

Dominka Serowska odpowiada na zaczepki jednej z fanek

Niedawno ukochana Marcina Hakiela zorganizowała na swoim instagramowym koncie Q&A, czyli pytania oraz odpowiedzi. Jedna z internautek postanowiła zadać jej pytanie, które niektórzy mogą odebrać jako złośliwą zaczepkę.

Dlaczego tak bardzo szukasz atencji w show biznesie? - napisała kobieta.

Na odpowiedź Serowskiej nie trzeba było zbyt długo czekać. Dominika odpisała, że wcale nie zabiega o to by "być w show-biznesie". Jeśli jest gdzieś zapraszana i ma ochotę, gdzieś się wybrać, to idzie, a jeśli nie to nie. To samo tyczy się wywiadów.

Nie szukam atencji. Jestem zapraszana na różne eventy czy rozmowy. Z jednych zaproszeń korzystam, z innych nie. Jak już ktoś zadaje mi pytanie, to odpowiadam, tak jak myślę, bo nie widzę sensu w mówieniu czegoś tylko po to, żeby było poprawnie... Nie uważam, że korzystanie z możliwości, które daje nam los, to szukanie atencji. Natomiast, jeśli pani tak uważa, to, co robi pani na tym profilu? I po co mnie pani obserwuje? Bo rozumiem, że to, że jestem w mediach od jakiegoś czasu, nie podoba się pani? - czytamy w odpowiedzi Serowskiej.

Dominika Serowska udowadnia, że można być sobą w mediach społecznościowych i jednocześnie nie dać się wciągnąć w toksyczną grę złośliwych komentarzy. Jej odpowiedź nie tylko rozładowała sytuację, ale też przypomniała, że wcale nie zależy jej na tym, by brylować w show-biznesie.

