Dominika Serowska zdradziła, ile przytyła w ciąży! A waga startowa? Narzeczona Hakiela była szczupluteńka

Dominika Serowska, narzeczona Marcina Hakiela i mama jego najmłodszej pociechy, ma szansę zaistnieć w show-biznesie, a już na pewno jako internetowa influencerka. 32-latka coraz śmielej poczyna sobie na Instagramie, zyskując wierne grono fanów, z którymi utrzymuje stały kontakt. Dominika jest szczera, otwarta i nie boi się mówić tego, co myśli.

Ma jasne poglądy np. w temacie chrztu Romea, ale nie ukrywa też, że nie po drodze jej z "godnym starzeniem się". I kwestia wiary, i operacji plastycznych lub zabiegów medycyny estetycznej budzą kontrowersje, jednak Serowska obstaje przy swoim i właśnie za to jest lubiana.

Partnerka Marcina Hakiela nie ma problemu również z tym, by wprost mówić o swojej wadze. Ostatnio przyznała, że ciąża oznaczała dla niej wiele dodatkowych kilogramów. Serowska wyznała, że sporo przybrała, ale to jest przecież normalne i częste wśród ciężarnych.

20 kg, ale waga wyjściowa była niska, bo 47 kg - odpowiedziała na bezpośrednie pytanie internautki o to, ile przytyła w czasie ciąży.

Serowska przed ciążą była szczupluteńka! Teraz narzeczona tancerza i byłego męża Kasi Cichopek waży nieco więcej niż przed wcześniej, ale wygląda świetnie. Okazuje się jednak, że Dominika chce zrzucić kilogramy, które przybyły jej w czasie 9 miesięcy z maluchem w brzuchu.

Dominika nie zdradza intymnych szczegółów z życia z Marcinem Hakielem, ale stara się szczerze i otwarcie odpowiadać na pytania fanów. Z wielu kwestii nie robi tajemnicy - w przeciwieństwie do innych znanych pań.

Ujawniła, ile kg przytyła w ciąży, wprost mówi o operacjach plastycznych, którym się nie poddała, ale jednocześnie nie ukrywa, że nie ma nic przeciwko poprawianiu natury, jest otwarta w kwestii wiary i religii, a także porównywania jej do Kasi Cichopek.

Ani moje usta, ani moje piersi nie są napompowane. Nie wiem, czy tak ciężko jest w to uwierzyć? Moja twarz też nie jest napompowana, takie mam policzki, mam wystające kości policzkowe. No i to tyle - wyznała na Instagramie.