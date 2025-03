Marcin Hakiel jest tatą trzech pociech. Dwójka dzieci to owoc miłości między tancerzem a Katarzyną Cichopek. Ta relacja nie przetrwała jednak próby czasu. W 2024 roku Marcin powitał na świecie trzecią pociechę - tym razem ze swoją nową partnerką Dominiką Serowską.

Syn zakochanych urodził się na początku grudnia 2024 roku. Marcin i Dominika nie mają problemu z tym, aby pokazywać malutkiego Romea w mediach społecznościowych. Obecnie Serowska często dodaje na swoje instagramowe konto zdjęcia pociechy oraz opisy, w których dzieli się jak wygląda jej życie jako młodej mamy.

Niedawno Dominika postanowiła pójść o krok dalej i opowiedzieć w jednym z wywiadów, jak wygląda relacja między dziećmi Marcina z poprzedniego związku z malutkim Romeo.

Myślę, że normalne. Adam ma już 15 lat, więc nie jest specjalnie zainteresowany bobasem. Wiadomo, że przyjdzie, przywita się, chwilę się pouśmiecha (...) Za to Hela jest dziewczynką, jest młodsza, więc też ma inne podejście. Z drugiej strony to jest też dziecko, więc na chwilę ją interesuje, a za chwilę już coś innego ma w głowie, więc jest po prostu okej. Myślę, że to takie poprawne relacje - powiedziała Dominika Serowska dla "Plejady".