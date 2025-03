Marcin Hakiel dopiero co trzeci raz został ojcem, a tu taka wiadomość! Powiedział to do kamery!

Marcin Hakiel po burzliwym rozstaniu i rozwodzie z Kasią Cichopek ułożył sobie szczęśliwe życie u boku Dominiki Serowskiej. 4 grudnia tancerz po raz trzeci został ojcem, a jego partnerka - po raz pierwszy matką. Dopiero co maluch przyszedł na świat, a tu taka wiadomość. Marcin Hakiel powiedział to do kamery, czym - zdaje się - mocno podpadł ukochanej.