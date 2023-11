Tak to wygląda

Marcin Hakiel po wielu życiowych zakrętach wreszcie wyszedł na prostą. Jeszcze na początku września w programie u Kuby Wojewódzkiego tancerz mówił, że dopiero skończył drugi związek, a już pod koniec tego miesiąca pojawiły się podejrzenia, że Marcin Hakiel ma nową dziewczynę. Szybko okazało się, że coś jest na rzeczy, a potem miłość zaczęła kwitnąć w tempie, którego nie powstydziłby się Usain Bolt w biegu na 100 metrów! Po głośnym artykule "Nikt nie całuje jak Hakiel", który ukazał się w "Super Expressie", jego nowa partnerka na Instagramie potwierdziła te doniesienia. Kolejne dni tylko potwierdzały szczęście zakochanych. W relacji Marcina Hakiela i partnerki czuć było niesamowity żar. Wygląda na to, że tancerz na dobre zapomniał już o Katarzynie Cichopek. Dowodem na to może być najnowsze zdjęcie. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce zakochani wezmą ślub.

Marcin Hakiel i jego partnerka zrobili coś trwalszego niż pierścionek zaręczynowy. Czekamy na ślub

Na profilu partnerki tancerza pojawiło się bowiem bardzo wymowne zdjęcie dłoni. Co prawda na palcu dziewczyny Marcina Hakiela nie widać jeszcze pierścionka zaręczynowego, ale pojawiło się coś znacznie trwalszego. Chodzi o tatuaż. A w zasadzie dwa tatuaże. "Marcin Hakiel w czwartek, 2 października, wybrał się z nową partnerką do studia tatuażu. Zafundowali sobie wieczny symbol miłości" - czytamy w portalu Plotek.pl. Po opuszczeniu salonu kobieta opublikowała na Instagramie zdjęcie dłoni, na których widać wytatuowane litery "M" i "D". Symbolizują one zapewne imiona zakochanych. Teraz pozostaje nam czekać na zaręczyny i ślub. W naszej galerii zobaczysz zdjęcia Marcina Hakiela z partnerką, w tym fotkę, na której widać wytatuowane dłonie zakochanych.