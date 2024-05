Urbańska mówi wprost o rozwodzie z Józefowiczem. Mocne słowa

To oni ją promowali

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz niezbyt często rozprawiają o swoim życiu prywatnym. Para od jakiegoś czasu nabiera wody w usta i nie mówi, co się u niej dzieje. W sieci coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że małżeństwo chyli się ku upadkowi.

Urbańska i Józefowicz rozwodzą się? Natasza mówi, jak jest

Natasza Urbańska w najnowszej rozmowie dla portalu pomponik.pl wyjawiła, jak radzi sobie z doniesieniami o rozwodzie, które co jakiś czas pojawiają się w mediach. Wokalistka podzieliła się sprawdzonym trikiem na plotki.

"Mój mąż ma przegląd mediów, więc mnie o tym informuje. Ja w ogóle nie czytam żadnych newsów, żadnych plotek, w ogóle nie wchodzę. Żeby mieć taki spokój, żeby się skupić na tym, co jest dla mnie ważne" - wyjawiła Natasza Urbańska.

Dodała również, że o żadnym rozwodzie nie ma mowy. Para od lat się kocha i wspiera - nie zamierza tego zmieniać.

"Jesteśmy osobami, które się szanują, kochają, wspierają bardzo mocno. Ja widzę, że jestem jego oczkiem w głowie. Ja się przeglądam w jego oczach, więc pięknego mężczyznę spotkałam w moim życiu" - wyznała artystka.

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz - historia miłości

Natasza Urbańska miała jedynie 13 lat, gdy pierwszy raz spotkała na swojej drodze Janusza Józefowicza. Brała wtedy udział w castingu do musicalu "Metro". Współpracę para rozpoczęła, gdy Natasza miała 17 lat. W rozmowie z dziennikarzami "Dzień dobry TVN" mówiła, że zachwyciła się charyzmą Janusza. Dla młodej dziewczyny była to miłość od pierwszego wejrzenia.

"Jak pierwszy raz zobaczyłam Janusza, byłam nastolatką, próbowałam dostać się do Metra i byłam zachwycona taką energią, charyzmą. Wszedł tak przystojny facet, że ja zapomniałam o bożym świecie. Zachwycił mnie, był autorytetem. Kiedy poznawaliśmy się bliżej, jego poczucie humoru, elegancja, to jak dba o mnie, jak mnie wspiera, to jest przepiękne. Przez te lata rośnie w moich oczach mój Janusz" - powiedziała w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

