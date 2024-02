Natasza Urbańska i Cleo pojawiły się w telewizji i trudno je było rozpoznać. Zupełnie nowe fryzury. Natasza dodała sobie lat. Zobaczcie zdjęcia sprzed chwili

Natasza Urbańska i Cleo zmieniły fryzury

Dziś rusza kolejna edycja show "The Voice Kids", który wypromował takie gwiazdy polskiej sceny jak Roxie Węgiel czy Viki Gabor. Do ekipy jurorów dołączyła tym razem Natasza Urbańska i to właśnie ona wraz z Cleo oraz Tomsonem i Baronem z Afromental pojawiła się rano w "Pytaniu na śniadanie", by promować pierwszy odcinek muzycznego show.

Natasza Urbańska debiutuje w The Voice Kids

Natasza Urbańska opowiedziała, że jest fanką formatu "The Voice Kids" i najchętniej sama wystąpiłabym w nim jako uczestniczka. - Ale jestem za stara - śmiała się artystka. - Ja nie byłam gotowa na te talenty. Ja nie wiedziałam, że dzieci tak potrafią śpiewać! 9-letnia dziewczynka śpiewała tak, że rozłożyła mnie na łopatki. A jakie to jest szczęście widzieć, że ona ma z tego radość. Że to nie jest tak, że to rodzić ją ku temu pchnął - powiedziała Natasza. Razem z Cleo dodały, że w wieku 9 lat, choć lubiły śpiewać, nie miały pojęcia, jak robić to profesjonalnie. - Ja się śmieję, że w tym wieku to mieszałam zupę w kałuży - powiedziała Cleo.

Jurorzy byli pod wrażeniem tego, że dzieci sięgają nie tylko po nowoczesne utwory. Jak zauważył Tomson, 10-letnie dzieci sięgają także po utwory Ireny Santor.

Obie jurorki zaskoczyły widzów nowymi fryzurami. Natasza Urbańska ufarbowała włosy na jeszcze bardziej intensywny rudy, który właściwie wygląda już prawie jak ognista czerwień. Niestety, nowa fryzura zdaje się dodawać artystce lat. Włosy ufarbowała też Cleo. Dotąd jasna blondynka postanowiła mocno przyciemnić swoje włosy. W programie pojawiła się z dopiętymi warkoczami.

Zobaczcie, jak prezentują się teraz Natasza Urbańska i Cleo:

