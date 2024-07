Co za figura

Krzysztof Cugowski nie ma złudzeń. To już nie będzie to samo. "Słabe"

Co za ekipa!

"Rodzina zastępcza": Co stało się z dziecięcymi gwiazdami serialu?

Chociaż od zakończenia "Rodziny zastępczej" minęło już sporo czasu, to serial nadal cieszy się dużą sympatią widzów. Dotyczy to również gwiazd produkcji. U boku Gabrieli Kownackiej oraz Piotra Fronczewskiego zagrali aktorzy młodego pokolenia: Monika Mrozowska, Aleksandra Szwed, Misheel Jargalsaikhan, Sergiusz Żymełka i Aleksander Ihnatowicz. Początkowo nieznani, szybko zyskali popularność.

Aleksandra i Misheel mogły liczyć na szczególną sympatię wiernych fanów. Urocze nastolatki szybko podbiły serca widzów. Wróżono im nawet świetlaną przyszłość. Jednak tylko jedna z nich związała swoją przyszłość z aktorstwem. Aleksandra Szwed (33 l.) jest dzisiaj jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Jej serialowa przyszywana siostra, po zakończeniu prac nad "Rodziną zastępczą" wycofała się z życia publicznego.

Misheel Jargalsaikhan (35 l.) zamiast kariery aktorskiej wybrała studia medyczne. Tym samym poszła w ślady swojej mamy. "Urodziłam się w Ułan Bator, ale do Polski przyjechałam w 1991 roku, jak miałam trzy lata. Moja mama, która jest lekarzem, dostała tu trzyletni kontrakt w szpitalu" - mówiła przed laty serialowa Zosia w rozmowie z "Vivą!".

Zobacz również: W "Rodzinie zastępczej" grali małżeństwo idealne. Po latach wydało się, jakie naprawdę mają relacje

"Rodzina zastępcza": Serialowa Zosia zmieniła się nie do poznania!

W 2015 roku postanowiła na chwilę wrócić do show-biznesu. Wzięła udział m.in. w "Tańcu z Gwiazdami" oraz programie "Celebrity Splash". Zagrała również w miniserialu "Wmikosowani.pl". Później znowu zniknęła z ekranów. Jednak dwa lata temu zagrała w "BrzydUli". Coraz chętniej pojawiała się również na branżowcy imprezach.

Obecnie przebywa w Mongolii, do której wyjechała kilka tygodni temu. O wszystkim poinformowała na swoim Instagramie. "Mam do zrobienia kilka rzeczy, o których jeśli będziecie chcieli, będę starała się Wam opowiedzieć z Krainy Wiecznie Błękitnego Nieba. Wiem, ze mam tendencje do znikania z SM, ale może tym razem będę miała jakaś niesamowita wenę" - napisała.

Od tamtej pory zamieszcza relację ze swojego pobytu na Instagramie. Zamieściła m.in. kilka zdjęć z występów w lokalnej telewizji czy pokazów samochodowych. Teraz podzieliła się również nowymi selfie. Zaprezentowała na nich nową fryzurę. Misheel Jargalsaikhan zrezygnowała z długich włosów na rzecz krótkiej fryzurki z delikatną grzywką.

"Co myślicie??? Bo ja siebie jeszcze nie poznaje w lustrze" - napisała w opisie. Fani dziecięcej gwiazdy zasypali ją komplementami. "Bardzo ładnie, ale wyglądasz dojrzalej", "O łał, ale zmiana. Pięknie wyglądasz", "Na pewno jak inna osoba, ale też pięknie" - można przeczytać w komentarzach.

Skandal zniszczył karierę legendy PRL-u Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tak zmieniała się Zosia z "Rodziny zastępczej"