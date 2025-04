Agnieszka Dygant po latach ujawnia, co wyrabiało się na planie "Niani". Dziś to nie do pomyślenia!

Agnieszka Dygant ma w swoim aktorskim dorobku mnóstwo znakomitych ról. Fani najbardziej pamiętają ją jednak z serialu "Niania", gdzie wcieliła się w tytułową bohaterkę. Gwiazda po latach ujawnia, co wyrabiało się na planie produkcji TVN. Dziś - w dobie profesjonalizacji wszystkiego - wydaje się to nie do pomyślenia!