Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Ostatni w 2025 roku poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zaliczamy już od 5/10!
2025-12-29 3:00
Przetestuj swoją erudycję w ostatnim w 2025 roku poniedziałkowym quizie z wiedzy ogólnej! To idealna okazja, by sprawdzić, ile zapamiętałeś z mijającego roku. Zdobądź co najmniej 5 na 10 punktów, aby zaliczyć i udowodnić, że masz szerokie horyzonty! Nie przegap tej szansy!