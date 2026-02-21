Co chiński nowy rok przyniesie w polskiej polityce? Sprawdziliśmy horoskop najważniejszych liderów!

Rok 2026, Rok Ognistego Konia, przyniesie specyficzne wyzwania dla kluczowych postaci polskiej polityki.

Donald Tusk, jako Ognisty Kogut, będzie musiał zaufać intuicji i unikać "przegrzania" politycznego. Rok Konia sprzyja nagłym zwrotom akcji, co będzie wymagało od niego elastyczności.

Rok Konia zapowiada szybkie reformy, głośne debaty i niespodziewane sojusze w polskiej polityce.

Premier Donald Tusk, urodzony w 1957 roku, jest zodiakalnym Ognistym Kogutem. W chińskiej tradycji Kogut to symbol precyzji, pewności siebie i doskonałej retoryki. Jednak rok 2026, Rok Ognistego Konia, będzie stawiał przed nim specyficzne wyzwania. Podwójny żywioł Ognia (znaku i roku) zapowiada okres ogromnej charyzmy, ale i ryzyka politycznego "przegrzania". Choć Kogut kocha kontrolować każdy detal, rok Konia sprzyja nagłym zwrotom akcji. Sukces premiera będzie zależał od tego, czy potrafi on zaufać swojej intuicji zamiast sztywnym planom.

Jarosław Kaczyński jako Wół

Prezes PiS (rocznik 1949) to Ziemny Wół. Woły słyną z tytanicznej pracy, konserwatyzmu i niemal nieskończonej cierpliwości. W roku 2026, który jest chaotyczny i szybki, Wół może czuć się niekomfortowo. Dla Jarosława Kaczyńskiego będzie to rok testowania fundamentów jego partii. Gdy inni stracą głowę w wirze nagłych wydarzeń, spokój i systematyczność Woła mogą okazać się jego największą bronią w walce o odzyskanie inicjatywy.

Karol Nawrocki jako Świnia

Prezydent Karol Nawrocki z rocznika 1983 reprezentuje znak Wodnej Świni (Dzika). To postać łącząca w sobie ogromną energię z dużą odpornością psychiczną. Świnie są postrzegane jako osoby kończące to, co zaczęły. W roku Konia, który sprzyja nowym otwarciom, jego lojalność i konsekwencja mogą przyciągać wyborców szukających autentyczności. To może być czas, w którym Karol Nawrocki " wypłynie na szerokie wody międzynarodowej polityki, korzystając z pędu, jaki nadaje rok Konia.

Co się wydarzy w Polsce?

Rok 2026 pod patronatem Konia to czas szybkich reform, głośnych debat i niespodziewanych sojuszy. W chińskiej astrologii Koń nie lubi stać w miejscu – to zwiastun postępu, ale i nieprzewidywalności. Dla polskiej polityki oznacza to jedno: nuda nam nie grozi, a o sukcesie zdecyduje nie siła, lecz szybkość reakcji na zmieniające się nastroje społeczne.

