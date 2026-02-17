Jak naprawdę Jarosław Kaczyński traktuje swoje koty? Fakty wiele o nim mówią

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-17 16:00

17 lutego, z okazji Dnia Kota, przyglądamy się Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, znanemu z zamiłowania do kotów. Jego publicznie wyrażana sympatia do tych zwierząt budzi zainteresowanie, a jego pupile są znane niemal w całej Polsce. Co mówi o nim zamiłowanie do właśnie tych zwierząt?

  • Jarosław Kaczyński jest znany ze swojego zamiłowania do kotów, co budzi zainteresowanie publiczne.
  • Jego "kociarstwo" jest interpretowane jako wskazówka na cechy osobowości takie jak introwertyzm, niezależność, lojalność i determinacja.
  • Znane są historie o jego empatii wobec zwierząt, w tym o przygarnięciu rannego kota i opiece nad kotem sąsiadki.

Jarosław Kaczyński jest powszechnie uznawany za "kociarza". Ta etykieta często wiąże się z pewnymi stereotypami dotyczącymi cech osobowości. Zwolennicy tej teorii sugerują, że osoby preferujące koty mogą być bardziej introwertyczne, ceniące niezależność i chodzące własnymi ścieżkami – cechy często przypisywane samym kotom. Uważa się, że tacy ludzie najlepiej czują się w swoim towarzystwie, a zaufanie okazują tylko nielicznym. Kiedy jednak ktoś zdobędzie ich sympatię, może liczyć na lojalną i bezinteresowną przyjaźń. Ponadto, osoby kochające koty są często postrzegane jako uparte i zdeterminowane w dążeniu do celu.

Jak Kaczyński traktuje koty?

Publicznie znane są historie, które ukazują Jarosława Kaczyńskiego jako osobę empatyczną wobec zwierząt. Jedna z nich dotyczy kota, którego prezes PiS znalazł przy drodze, prawdopodobnie potrąconego przez samochód. Zabrał go do weterynarza, sfinansował leczenie, a następnie przygarnął pod swój dach na Żoliborzu.

Inna anegdota opowiada o tym, jak Kaczyński opiekował się kotem sąsiadki, gdy ta przebywała w szpitalu. Po jej powrocie do domu, zwierzę regularnie odwiedzało prezesa w poszukiwaniu przysmaków i pieszczot. Te wydarzenia sugerują, że Jarosław Kaczyński nie pozostaje obojętny na potrzeby zwierząt i wykazuje się troską o nie.

Kolejna historia, która świetnie pokazuje, jak ważne w życiu prezesa PiS są jego pupile, została ujawniona przez Joannę Miziołek w podcaście "Niedyskretnie o politykach". Usłyszała ją podczas rozmowy z jednym z ważnych osób z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, a dotyczy wydarzenia z 2006 roku.

Brat cioteczny Kaczyńskiego ujawnia: "Koty Jarka nas terroryzują". O co chodzi?

Kiedy musiał się przenosić za pierwszym razem do KPRM, wtedy jeszcze żyła jego mama, musiał się przenieść na Parkową razem z mamą i razem z kotami. Jarosław Kaczyński bardzo się niepokoił, że musi te koty przenosić, bo to jednak jest nowe otoczenie. On wszystkich przestrzegał, żeby tylko nie wypuszczali kotów. I co się stało? Michał Kamiński wypuścił kota i kot zaginął. I BOR-owcy latali po całych łazienkach, przez 2 godziny szukali kota - opowiadała dziennikarka. Historia skończyła się happy endem, a kot wrócił do domu cały i zdrowy. 

Warto wspomnieć, że pod koniec grudnia 2025 roku w domu obok posiadłości Jarosława Kaczyńskiego rozpoczął się remont, a polityk postanowił na czas prac przenieść się do domu krewnego. Koty postanowił zabrać ze sobą. To pokazuje, że jest z nimi bardzo związany - nie zostawił ich samych w domu, donosząc jedynie jedzenie, ani nie oddał ich do hotelu dla zwierząt. Widać, że pupile są dla niego jak członkowie rodziny, których nie zostawia się nawet w trudnych sytuacjach!

W naszej galerii zobaczysz wszystkie koty Jarosława Kaczyńskiego:

Wszystkie koty prezesa Jarosława Kaczyńskiego: Byś, Alik, Fiona i Czaruś [ZDJĘCIA]
Galeria zdjęć 35
Sonda
Lubicie koty?
Gen. Bieniek: Rosjanie mają więcej żołnierzy i nie szanują życia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI