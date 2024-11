Ale metamorfoza! Agnieszce Dygant odrósł nos?! Nowe zdjęcia nie kłamią

Agnieszka Dygant to piękna kobieta, która bardzo o siebie dba. Kilka lat temu przeszła ogromną metamorfozę. Założyła aparat na zęby, rozjaśniła włosy, ale największą zmianę przeszedł jej nos - nie dało się oprzeć wrażeniu, że nagle stał się znacznie mniejszy. Ale to już przeszłość.

Na poniedziałkowej premierze filmu „Listy do M.” aktorka wprost promieniała. Na pierwszy rzut oka dało się zauważyć, że jej drobniutki nosek jakby znów stał się większy.

Skąd taka zmiana, jaką można zauważyć u Agnieszki Dygant?

Tkanki nosa ulegają procesowi starzenia. Dochodzi wtedy do utraty elastyczności i obniżenia się tkanek. Tkanka chrzęstna w procesie starzenia może zwiększać swoją objętość przez co nos może wydawać się większy

– tłumaczy nam Marcin Janusek z kliniki Derma Instytut.

– dodaje specjalista medycyny estetycznej.

Aktorka nigdy nie potwierdziła ingerencji plastycznych w swoją twarz.

No cóż, starość nie radość, człowiek się też trochę zmienia. Mam 50 lat, wyglądam, jak wyglądam, mam zmarszczki, to chyba widać, więc ja sobie specjalnie jakichś operacji nie robię. Jeśli komuś się to podoba, to fajnie, a jak nie podoba, to też okej. Myślę, że są lepsze tematy niż to, czy ja sobie zrobiłam operację plastyczną, czy nie