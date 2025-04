Jeszcze kilka lat temu widzowie nie wyobrażali sobie relacji z igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata czy dużych wydarzeń sportowych bez obecności Macieja Kurzajewskiego. To on w profesjonalny sposób komentował mecze, rozmawiał z zawodnikami i łączył sportowe emocje z rzetelnością dziennikarską. Jego obecność na ekranie budziła zaufanie - był jednym z tych prezenterów, którym się po prostu wierzy. Dziś jednak jego działalność obrała zupełnie inny kierunek.

Maciej Kurzajewski został "panem od plastyki"?

Na nagraniu widzimy Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w domowej scenerii, pełnej świątecznych akcentów. Na stole nie zabrakło kwiatów, jajek oraz kleju na gorąco. Katarzyna z zaangażowaniem pokazuje swoje zdolności manualne, a Maciej z uśmiechem pomaga stworzyć jej stroik wielkanocny.

Kolejna ozdoba z naszego świątecznego cyklu DIY. Napiszcie w komentarzu, która do tej pory podobała Wam się najbardziej - czytamy w opisie urokliwego nagrania.

Internauci szybko zareagowali na filmik falą komentarzy. Większość była zachwycona tym, co zobaczyła na nagraniu.

Jesteście wspaniali... zawsze tak super wam wychodzi - czytamy w sekcji komentarzy.

Oczywiście nie obyło się też bez negatywnych komentarzy internautów.

Czemu Pan Maciej na siłę robi z siebie Maciusia? Te czapeczki, ogrodniczki, trampeczki, jak u 8 latka - czytamy w sieci.

Wielkanoc to czas radości, bliskości i rodzinnych przygotowań. W tym roku w wyjątkowy sposób postanowili uczcić to Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Znana para, która od miesięcy jest na językach mediów, udowadnia, że potrafi cieszyć się prostymi chwilami. Choć Maciej Kurzajewski był kiedyś kojarzony wyłącznie z poważnym dziennikarstwem sportowym, a Katarzyna Cichopek z serialową karierą, dziś oboje tworzą duet, który wspólnie odnajduje się w lifestylowych treściach. Wideo z przygotowań do Wielkanocy pokazuje ich z zupełnie innej strony.

