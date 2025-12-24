Agnieszka Woźniak-Starak po 12 latach odeszła z TVN

Agnieszka Woźniak-Starak (47 l.) z mediami związana jest już od ponad dwóch dekad. Karierę rozwijała w telewizji publicznej. W 2013 roku przeszła do konkurencji. To właśnie z grupą TVN jest dzisiaj utożsamiana. Na początku czerwca poinformowała, że kończy swoją współpracę ze stacją.

Po tragicznej śmierci męża w 2019 roku na jakiś czas zawiesiła karierę. Po roku jednak wróciła na antenę i prowadziła "Dzień dobry TVN". Dwa lata temu niespodziewanie - wraz z kilkoma innymi gwiazdami - została zwolniona ze śniadaniówki. Później wróciła na wizję, tym razem w programie "Mam talent".

Na początku czerwca Agnieszka Woźniak-Starak poinformowała, że kończy współpracę ze stacją. Jej decyzja wstrząsnęła show-biznesem. W opublikowanym na Instagramie oświadczeniu przyznała, że nadszedł czas na zmiany i nowe wyznania.

Agnieszka Woźniak-Starak ponownie w "Pytanie na śniadanie". Widzowie podzieleni

Dziennikarka nie szukała za długo nowej pracy. Niedawno pojawiły się informacje, że Agnieszka Woźniak-Starak przejdzie do śniadaniówki konkurencji. Wybór padł nie na "Halo, tu Polsat", a "Pytanie na śniadanie". Tym samym wróciła do telewizji publicznej po 13 latach! W październiku pojawiła się w programie jako gość, a w wigilijny poranek ponownie "zadebiutowała" jako prowadząca.

Woźniak-Starak tworzy parę z Robertem Stockingerem. Jak jej powrót oceniają widzowie? Opinie, jak zawsze, są podzielone. W sieci nie brakuje zarówno pozytywnych, jak i negatywnych komentarzy. Pojawiły się głosy, że Agnieszka nie daje dojść do głosu swojemu telewizyjnemu partnerowi.

Pani Agnieszko nie tylko pani prowadzi ten program, ciągle pani mówi, przeszkadza a pana Roberta miło się słucha, no nie fajnie się pani zachowuje; Pani Agnieszka przejęła totalnie prowadzenie programu niemal nie dając dojść do głosu Panu Robertowi. Tu chyba nie chodzi o to by był dla niej "tłem"; Woźniak-Starak żenada, przekrzykuje prowadzącego, nie pozwala dojść do głosu.

Jednak znaczna część internautów pozytywnie odniosła się do powrotu dawnej gwiazdy TVP.

Woźniak zaskoczyła pozytywnie. Pan Robert extra; Miło widzieć Panią Agnieszkę w Pytaniu na Śniadanie; Fantastycznie, że Agnieszka wróciła; Pani Agnieszka super dziennikarka, jest nieoczywista, ma własne zdanie i lubię za miłość do zwierząt. Czekałam na ten powrót; Pamiętam Agnieszkę, jak prowadziła pytanie na śniadanie kiedyś. Osoba z pazurem.

