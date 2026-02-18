Omenaa Mensah i Rafał Brzoska znów to zrobili. Kwota ich aukcji dla WOŚP zwala z nóg

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to już nie tylko zbiórka, to narodowe święto, podczas którego gwiazdy dwoją się i troją, by zabłysnąć. Jedni oferują kolacje, inni sentymentalne gadżety, ale Omenaa Mensah i Rafał Brzoska grają w zupełnie innej lidze. Ta para nie bawi się w półśrodki, a ich tegoroczne zaangażowanie w styczniowy finał ponownie przyciągnęło uwagę mediów i portfeli najbogatszych Polaków.

Zobacz także: Jill Biden w Polsce. Co wydarzyło się na TOP CHARITY ChangeMAKERS 2025?

Nietypowa aukcja Omeny Mensah i Rafała Brzoski

Tym razem słynna para postanowiła wykazać się nie lada kreatywnością. Zamiast standardowych spotkań, wystawili na aukcję wspólne "wagary". Brzmi tajemniczo i ekskluzywnie? O to właśnie chodziło. Wizja spędzenia czasu z jedną z najbardziej wpływowych par w Polsce sprawiła, że licytujący nie szczędzili grosza. O to wyjątkowe doświadczenie walczyło aż 11 osób, a emocje sięgały zenitu do ostatnich sekund aukcji.

To kameralne spotkanie w swobodnej, nieformalnej atmosferze. Bez fleszy, bez oficjalnej oprawy i bez scenariusza. Gospodarze ugoszczą swoich gości i zaproszą do wspólnego spędzania czasu tak, jak robią to prywatnie - naturalnie, bez dystansu i bez pośpiechu - czytamy w opisie aukcji.

Impact 2025 - Omenaa Mensah

Astronomiczna suma na koncie aukcji dla WOŚP

Aukcja "wagarów" zgromadziła zawrotną kwotę 340 250 złotych. To jednak nie koniec finansowych popisów tej pary. Rafał Brzoska zorganizował również osobną licytację, w której stawką była gra w golfa w słonecznej Hiszpanii – ta przyjemność kosztowała zwycięzcę ponad 220 250 złotych. Łącznie duet Mensah-Brzoska zasilił konto orkiestry sumą 560 500 złotych! Taki wynik to prawdziwy nokaut dla konkurencji i dowód na to, że w świecie wielkich pieniędzy serca bywają równie wielkie.