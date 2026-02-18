Ramówka w cieniu żałoby! Mocne wyznanie Ewy Gawryluk

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-18 17:32

Śmierć Bożeny Dykiel wstrząsnęła całym środowiskiem aktorskim. Na inauguracji nowego sezonu TVN "Super Express" zapytał Ewę Gawryluk, jak aktorzy poradzili sobie z powrotem na plan po tej bolesnej stracie. Jej słowa chwytają za serce.

Choć ramówka TVN była pełna blasku fleszy i uśmiechów, w powietrzu unosił się cień niedawnych, smutnych wydarzeń. Odeszła Bożena Dykiel - aktorka, której energia i charakterystyczne role na stałe zapisały się w historii polskiej telewizji. "Super Express" w rozmowie z Ewą Gawryluk poruszył ten trudny temat. Dziennikarka zapytała wprost, jak wyglądał powrót na plan po śmierci koleżanki z obsady i jak aktorzy poradzili sobie z tą stratą.

Zobacz też: Nie bała się wywołać skandalu! Bożena Dykiel i jej najsłynniejsze kontrowersje

Ramówka w cieniu żałoby! Mocne wyznanie Ewy Gawryluk

Ewa Gawryluk nie kryła wzruszenia. Przyznała, że zdjęcia trwają codziennie, choć nie każdy z aktorów pracuje każdego dnia. "Takie jest życie - odchodzimy, ale po nas nadal życie trwa" - powiedziała z refleksją. Podkreśliła, że Bożena Dykiel nie grała już z nimi od kilku miesięcy, a mimo to trudno ubrać w słowa to, co czują. "Nie wiem, co powiedzieć…" - dodała szczerze.

Aktorka została również zapytana o to, jaką osobą prywatnie była Bożena Dykiel. W mediach pojawiło się wiele wspomnień - pełnych ciepła i wdzięczności. Gawryluk potwierdziła te słowa bez wahania.

"O Bożence tylko można pozytywnie mówić i wspominać" - podkreśliła. Wspominała ją jako wulkan energii, osobę zawsze radosną, optymistyczną, kochającą ludzi. - "Zawsze służyła dobrą radą, interesowała się nami i naszymi rodzinami. Trudno Bożenkę zastąpić" - przyznała.

Współpraca na planie? "Bardzo dobra, bardzo konkretna, profesjonalna" - wyliczała Gawryluk. I dodała coś, co najlepiej oddaje atmosferę jej wspomnień: - "Nie potrafię mówić o Bożence bez uśmiechu. Jak człowiek o niej pomyśli, to tylko radość i uśmiech pojawiają się na twarzy".

Bożena Dykiel przez lata stworzyła galerię wyrazistych, często ciepłych i pełnych humoru postaci. Jej role zapadały w pamięć, a widzowie pokochali ją za autentyczność i temperament. Również w środowisku aktorskim cieszyła się ogromnym szacunkiem.

"To była energia zarażająca wszystkich dookoła" - podsumowała Gawryluk. - "Optymistka".

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Tapirowana grzywka, firanki i złoto. Najgorsze stylizacje i wpadki na imprezie TVN

Zobacz naszą galerię: Ramówka w cieniu żałoby! Mocne wyznanie Ewy Gawryluk

Ramówka w cieniu żałoby! Mocne wyznanie Ewy Gawryluk
Galeria zdjęć 58
Sonda
"M jak miłość" czy "Na Wspólnej" - który serial wolisz?
Ewa Gawryluk wspomina Bożenę Dykiel. Te słowa łamią serce!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EWA GAWRYLUK
TVN
NA WSPÓLNEJ