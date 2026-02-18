Choć ramówka TVN była pełna blasku fleszy i uśmiechów, w powietrzu unosił się cień niedawnych, smutnych wydarzeń. Odeszła Bożena Dykiel - aktorka, której energia i charakterystyczne role na stałe zapisały się w historii polskiej telewizji. "Super Express" w rozmowie z Ewą Gawryluk poruszył ten trudny temat. Dziennikarka zapytała wprost, jak wyglądał powrót na plan po śmierci koleżanki z obsady i jak aktorzy poradzili sobie z tą stratą.

Ramówka w cieniu żałoby! Mocne wyznanie Ewy Gawryluk

Ewa Gawryluk nie kryła wzruszenia. Przyznała, że zdjęcia trwają codziennie, choć nie każdy z aktorów pracuje każdego dnia. "Takie jest życie - odchodzimy, ale po nas nadal życie trwa" - powiedziała z refleksją. Podkreśliła, że Bożena Dykiel nie grała już z nimi od kilku miesięcy, a mimo to trudno ubrać w słowa to, co czują. "Nie wiem, co powiedzieć…" - dodała szczerze.

Aktorka została również zapytana o to, jaką osobą prywatnie była Bożena Dykiel. W mediach pojawiło się wiele wspomnień - pełnych ciepła i wdzięczności. Gawryluk potwierdziła te słowa bez wahania.

"O Bożence tylko można pozytywnie mówić i wspominać" - podkreśliła. Wspominała ją jako wulkan energii, osobę zawsze radosną, optymistyczną, kochającą ludzi. - "Zawsze służyła dobrą radą, interesowała się nami i naszymi rodzinami. Trudno Bożenkę zastąpić" - przyznała.

Współpraca na planie? "Bardzo dobra, bardzo konkretna, profesjonalna" - wyliczała Gawryluk. I dodała coś, co najlepiej oddaje atmosferę jej wspomnień: - "Nie potrafię mówić o Bożence bez uśmiechu. Jak człowiek o niej pomyśli, to tylko radość i uśmiech pojawiają się na twarzy".

Bożena Dykiel przez lata stworzyła galerię wyrazistych, często ciepłych i pełnych humoru postaci. Jej role zapadały w pamięć, a widzowie pokochali ją za autentyczność i temperament. Również w środowisku aktorskim cieszyła się ogromnym szacunkiem.

"To była energia zarażająca wszystkich dookoła" - podsumowała Gawryluk. - "Optymistka".

Rozmawiała Julita Buczek

