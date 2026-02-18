Tapirowana grzywka, firanki i złoto. Najgorsze stylizacje i wpadki na imprezie TVN

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-02-18 12:08

Podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN królowały gorsety i długie suknie. Niektóre gwiazdy zachwyciły - jak np. Julia Wieniawa czy Małgorzata Rozenek-Majdan, inne... cóż, mogłyby jeszcze popracować ze stylistą. Zobaczcie te mniej udane kreacje z niebieskiego dywanu w naszej galerii.

Nieudane kreacje na ramówce TVN

Jak to zwykle bywa na dużych imprezach show-biznesowych - na prezentacji wiosennej ramówki TVN zjawił się tłum gwiazd i nie zabrakło zarówno udanych, jak i nieco mniej trafionych stylizacji. Na ściance zachwyciły między innymi Julia Wieniawa, Małgorzata Rozenek i Edyta Zając.

Gorsety, firanki i inne koszmarki

A kto tym razem modowo "przestrzelił"? Jedna z najpiękniejszych gwiazd TVN Paulina Krupińska, z sobie tylko znanych przyczyn, do pięknego, czarnego gorsetu postanowiła założyć niezbyt efektowną spódnicę z koronki. Do tego skróciła sobie szyję czarnym "chockerem", co w sumie dało efekt bardziej halloweenowy niż wiosenny. Na gorset postawiła też drobniutka Małgorzata Tomaszewska. Pod brązowy gorset założyła transparentny golf w tym samym kolorze i długą spódnicę. Niestety - wielka konstrukcja dosłownie zjadła szczuplutką gwiazdę.

Inną gwiazdą stacji która nie za dobrze dobrała kreację do okazji była Żaneta Rosińska, znana głównie z bycia "żoną" Kuby Wojewódzkiego, choć do końca nikt nie wie czy celebryci z TVN udają związek czy nie. Rosińska na ściance pozowała w szerokich, patchworkowych jeansach i białym.... czymś. Bluzo-golfo-żakiet był bogato zdobiony na froncie, ale od tego połączenia struktur i warstw można dostać zawrotu głowy. Czasem mniej - znaczy więcej...

Ramówka TVN: Nie wszystko złoto co się świeci...

Tę samą zasadę mogłaby wziąć sobie do serca Ewa Gawryluk. Piękna gwiazda "Na Wspólnej" wybrała złoty garnitur, ale chyba przesadziła z dodatkami - bransoletki, buty z klamerkami i pstrokata torebka nie były jej zupełnie potrzebne.

W podobną, złoto-żółtą kolorystykę uderzyła Dorota Szelągowska, ale tu niestety nic nie zagrało poza pięknym uśmiechem. Pstrokaty komplet - spodnie i marynarka - wypadł dość blado w światłach fleszy, zawiązane na kostkach spodnie skróciły nogi, do tego szpilki z nachalnym logotypem, złota ORAZ srebrna biżuteria i na dłoniach i na szyi... A do tego jeszcze brązowa torebka z łańcuchami. I ta fryzura! Fryzjera mocno poniosło z tapirowaniem tej grzywki.

Nie trafiła też Anna Dereszowska. Jedna z najpiękniejszych polskich aktorek założyła dziwną stylizację która przypominała kostium stewardessy, która zapomniała spodni. Krótka marynarka była jakby ciut za krótka i ciut za ciasna, a toczek na głowie sprawił, że gwiazda wyglądała bardziej na przebraną niż ubraną.

Kto jeszcze się nie popisał na ściance? Sprawdźcie wszystkie modowe koszmarki z ramówki TVN w naszej galerii pod tekstem!

