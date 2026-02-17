Bitwa na gorsety na niebieskim dywanie! Gwiazdy ściskały talię aż do utraty tchu!

Gwiazdy w gorsetach na imprezie TVN

Kilka dni temu odbyła się uroczysta premiera długo wyczekiwanego filmu "Wichrowe wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell. Jest to autorska interpretacji legendarnej powieści Emily Bronte. Film z Margot Robbie i Jacobem Elordi w rolach głównych wzbudzał kontrowersje na długo przed premierą. Fennell zdecydowała się bowiem zerwać z tradycyjnym podejściem do powieści i nadała produkcji swój charakterystyczny styl. Widoczny jest on również w kostiumach. Spektakularne suknie może i nie mają nic wspólnego ze strojami z epoki, ale sprawiły, że gorsety wróciły na salony.

Jednak nie tylko aktorki z filmu Fennell chętnie wbijały się w gorsety podczas pokazów premierowych. Zrobiły to również i polskie gwiazdy. Na wtorkowej prezentacji wiosennej ramówki TVN-u nie brakowało bowiem stylizacji, których ważną częścią był właśnie gorset. Na ściance ze ściśniętą talią pozowało kilka znanych pań. To już nie przypadek, ale trend!

Od stóp do głów w czerni zaprezentowała się nowa gwiazda "Mam Talent", czyli Paulina Krupińska-Karpiel (38 l.). Piękna modelka miała na sobie koronkową spódnicę do ziemi, czarny gorset, a na szyję założyła ozdobę z koronki. Takiej stylizacji nie powstydziłaby się Morticia Addams!

Bitwa na gorsety na niebieskim dywanie

Prowadząca "Dzień Dobry TVN" była jedną z pierwszych, ale nie ostatnią z gwiazd, które przyszły w gorsecie. Na czarną kreację zdecydowała się również Julia Wieniawa (27 l.). Ambitna piosenkarka kolejny raz udowodniła, że lubi i umie bawić się modą. Czarny gorset z prześwitami delikatnie odsłonił jej umięśniony brzuch.

Zakryta od stóp do głów była za to Małgorzata Tomaszewska (37 l.). Prezenterka, która w kwietniu 2025 roku dołączyła do ekipy TVN-u, zamiast czerni wybrała jeden z najmodniejszych kolorów ostatnich miesięcy, czyli brąz. Klasyczny krój sukni urozmaicił gorset o bardziej futurystycznym fasonie.

Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.) i Wiktoria Gąsiewska (26 l.) postanowiły nieco osłodzić atmosferę i wybrały bardziej romantyczne stylizacje. Gwiazda "Rodzinki.pl" wybrała na ten wieczór sukienkę z drapowanym gorsetem w jasnoróżowym odcieniu. Dół sukni ozdobiony był cekinami i błyszczącymi kwiatami.

Nowa prowadząca "Królowej przetrwania" błyszczała jak miliony monet! Srebrno-różowa kreacja idealnie podkreślała sylwetkę Rozenek-Majdan, a delikatnie opadające ramiączko dodało stylizacji zalotnego sznytu. Z kolorem zaszalała Edyta Zając (37 l.). Piękna modelka połączyła intensywny odcień różu z czerwienią. Do gorsetu, który podkreślił jej biust, dodała krótką spódniczkę z dłuższym tyłem.

