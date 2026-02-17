Bożena Dykiel nie żyje. Miała 77 lat

W miniony piątek z samego rana media obiegła wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel. Informację o jej śmierci jako pierwszy przekazał ksiądz Andrzej Luter. Aktorka, która zaczęła karierę w latach 70., ostatnio znacznie ograniczyła swoją obecność na ekranie.

Od pewnego czasu występowała głównie w serialu "Na Wspólnej", ale przed rokiem i tam przestała się pokazywać. Bożena Dykiel w Marię Ziębę wcielała się przez 22 lat. Scenarzyści wysłali jej postać za granicę. Widzowie coraz częściej pytali o to, czy aktorka pojawi się jeszcze w serialu.

Jeszcze niedawno informowaliśmy, że scenarzyści pracowali nad wątkiem, którego istotnym elementem miała być postać Marii Zięby. Niestety, Bożena Dykiel nie pojawi się już nigdy więcej na planie. Śmierć aktorki jest ciosem dla całego środowiska artystycznego, w tym dla jej serialowej rodziny.

Piękny hołd dla Bożeny Dykiel. Poruszające sceny

Przyjaciele i znajomi z planu w niezwykle ciepłych słowach wspominali aktorkę. Anna Guzik w rozmowie z TVN24 nie ukrywała swojego smutku, gdy dowiedziała się o śmierci Bożeny Dykiel. Z kolei Grażyna Wolszczak w rozmowie z nami również nie kryła swojego ogromnego zaskoczenia.

We wtorek odbyła się uroczysta prezentacja wiosennej ramówki TVN. W pewnym momencie wspomniano zmarłą aktorkę. Na początku Dorota Wellman przypomniała najważniejsze role Dykiel.

Szanowni Państwo, nie byłoby tego serialu bez znakomitej, polskiej aktorki Bożeny Dykiel. Będziemy ją pamiętać z wielkich ról teatralnych takich jak Balladyna, jadąca na skuterze. To tylko ona mogła to zrobić. Ze wspaniałych ról filmowych w ''Weselu'', w ''Ziemi Obiecanej'', w ''Wyjściu Awaryjnym'', w ''Przesłuchaniu''. Moglibyśmy tak wymieniać bez końca - mówiła prowadząca "Dzień Dobry TVN".

Maciej Dowbor opowiedział o tym, jaka była na planie "Na Wspólnej".

Dziękujemy bardzo Pani Bożenie za to wszystko, co robiła przez całe lata. Oczywiście pamiętamy ją z tej roli w ''Na Wspólnej'' z roli Marii Zięby. Wszyscy wspominają o tym, jak bardzo poprawiała swoim humorem atmosferę na planie i taką ją zapamiętamy - stwierdził Dowbor.

Po tych słowach na sali zapadła grobowa cisza. Po chwili zebrane na miejscu gwiazdy uhonorowały pamięć zmarłej gromkimi oklaskami.

