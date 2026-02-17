Zmiany w wiosennej ramówce TVN

We wtorek, 17 lutego stacja TVN zaprezentowała swoją wiosenną ramówkę. Stacja przedstawiła nowości, które już za niedługo pojawią się na antenie. Nie zabraknie również lubianych programów. Jednak niektóre formaty przeszły pewne kosmetyczne zmiany. I tak "Królowa przetrwania" wróci z nową prowadzącą. W tej roli zobaczymy samą idealną panią domu, czyli Małgorzatę Rozenek-Majdan.

Zmiany czekają również "Mam Talent!". Odejście Agnieszki Woźniak-Starak było małym trzęsieniem ziemi w TVN, ale stacja szybko znalazła zastępstwo. Producenci programu nie musieli daleko szukać. Dziennikarkę zastąpi Paulina Krupińska-Karpiel, która od kilku lat wita widzów "Dzień Dobry TVN".

Nowa twarz w "Dzień Dobry TVN"

Śniadaniówka TVN-u również zyskała kilka nowych osób. Niedawno informowaliśmy, że do ekipy programu dołączyły Ola Kot oraz Dorota Kuźnik. Awans dostała również Żaneta Rosińska. Domniemana żona Kuby Wojewódzkiego do niedawna pełniła rolę prezenterki pogody. Teraz zasila zespół reporterów.

Podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN stacja odkryła kolejne karty. Poranny program zyskał nowego prowadzącego! Został nim Jan Pirowski! Widzowie grupy TVN doskonale go znają. Młody prezenter ma już spore doświadczenie przed kamerą. Można było go zobaczyć m.in. w programach TTV. Od pewnego czasu prowadzi również "Mam Talent!". Z kolei jego głos można było usłyszeć w radiu Eska.

Jan Pirowski cieszy się spora sympatią widzów. W 2017 roku odebrał nagrodę Plejady, w kategorii Nadzieja Internetu. Rok wcześniej pojawił się w rankingu na 100 najbardziej pożądanych mężczyzn w Polsce.

