Bitwa na gorsety i kontrowersyjna kreacja Margot Robbie. Tak się zestroiły na premierę "Wichrowych wzgórz"

"Wichrowe Wzgórza": Premiera w Los Angeles pełna gwiazd

Na czerwonym dywanie w Los Angeles pojawił się tłum gwiazd! Wszystko za sprawą premiery filmu "Wichrowe Wzgórza" z Jacobem Elrondi i Margot Robbie w rolach głównych. Jeszcze przed premierą zarówno sama adaptacja kultowej powieści, jak i dobór głównych bohaterów budził spore kontrowersje.

Na ściance chętnie pozowali nie tylko odtwórcy głównych ról, ale i Cara Delevingne czy Charli XCX. Co ciekawe, niemal wszystkie panie tego wieczoru postanowiły dopasować kreacje do klimatu "Wichrowych wzgórz" i ścisnęły się modnymi w tym sezonie gorsetami. Margot Robbie zadbała jednak, by na ich tle wyróżnić się kreacją i skraść najwięcej spojrzeń. Jak wyszło?

"Wichrowe Wzgórza": Margot Robbie, Charli XCX i Cara Delevingne

Margot Robbie wybrała bardzo intrygującą i rzucającą się w oczy kreację od domu mody Schiaparelli. Projektant Daniel Roseberry inspirował się historią "Wichrowych wzgórz", a w swojej kreacji chciał zawrzeć "romans, pasję i dramat". Chyba się udało!

Sukienka z beżowym gorsetem, pokrytym czarną koronką i "syrenkową" spódnicą przechodzącą z czerni w głęboką czerwień z pewnością wzbudziła emocje i mieszane uczucia, jednak obok bogatych zdobień raczej nikt nie przeszedł obojętnie.

Na suknię "z epoki" postawiła też wokalistka Charli XCX. Biust i talię boleśnie ujarzmiła gorsetem beżowej sukienki, a biodra niebotycznie powiększyła charakterystyczną konstrukcją. Kreacja pochodziła z domu Vivienne Westwood i została wykonana na specjalne zamówienie.

Również na gorset, ale w zupełnie innym wydaniu, zdecydowała się Cara Delevingne. Sukienka za kolano z fioletowym gorsetem i czarnym, cekinowym dołem to również dzieło domu mody Schiaparelli, choć w niczym nie przypomina kreacji Margot Robbie. Za to idealnie pasuje do nieco "mrocznego" klimatu modelki. Całość uzupełniła czarnymi szpilkami i rękawiczkami, pokazała jednak swoje tatuaże na ramionach. Zjawiskowa! Która stylizacja podobała wam się najbardziej?

