"Taniec z Gwiazdami" pełen emocji. Kto odpadł 15.03.2026? Takiego werdyktu mało kto się spodziewał!

Kamil Polewski
Aleksandra Kalita
2026-03-15 22:32

Za nami trzeci odcinek aktualnej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W zeszłym tygodniu stawkę opuścili aktorka Małgorzata Potocka i jej partner Mieszko Masłowski. Na kogo padło tym razem? Jurorzy i telewidzowie wydali swój werdykt, a wielu fanów nie ukrywa zaskoczenia tą eliminacją!

Ten program cieszy się stałą popularnością, a w poprzedniej edycji obchodził swój podwójny jubileusz - 30. edycję formatu w Polsce i zarazem 20 lat od jego premiery w 2005 roku. Teraz w dalszym ciągu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rozgrzewa polski show biznes do czerwoności. Za nami kolejny wieczór.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" trwa. Uczestnicy ścigają się po Kryształową Kulę

Zgodnie z niepisaną tradycją, w pierwszym odcinku nikt nie odpadł z show. Głosy jury i fanów przeszły na kolejny tydzień i wtedy nie było już tak wesoło. Z programem pożegnali się Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski. To oznaczało, że 15 marca na parkiecie w "Tańcu z Gwiazdami" mogło zaprezentować się jedenaście par.

Kto odpadł 15.03.2026? Oto wyniki 3. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Swoje głosy, jak co tydzień, oddali jurorzy oraz telewidzowie w głosowaniu SMS oraz poprzez darmową aplikację programu. Wielkie emocje wzbudziły nowe noty, które przyznali Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović. Jednak szczyt wrażeń przyniosło ogłoszenie, kto zdobył łącznie najmniejsze poparcie widzów. W trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" odpadli Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino.

Po ich eliminacji w studiu zapadła głucha cisza. Dla wielu Emilia i Stefano byli faworytami do zwycięstwa! W sieci często pojawiały się głosy, że para jest niesprawiedliwie oceniana przez jurorów. Jednak to również głosy widzów, a raczej ich brak, sprawił, że para tak wcześnie pożegnała się z programem. 

Punktacja jury była następująca:

  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz: 50 pkt
  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś: 48 pkt
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz: 48 pkt
  • Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński: 48
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke: 45 pkt
  • Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina: 42 pkt
  • Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba: 41 pkt
  • Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino: 39
  • Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta: 34 pkt
  • Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska: 32 pkt
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska: 31 pkt

Aktualna klasyfikacja

Po trzecim odcinku znamy dwie wyeliminowane pary. Przygodę z programem "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zakończyli:

  • 11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • 12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Pozostali w walce o wygraną uczestnicy to:

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
  • Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska
  • Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
Galeria zdjęć 100
