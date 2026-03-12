Chemia aż kipi w "Tańcu z Gwiazdami"! Nożyński i Skierska komentują gorące plotki

"Taniec z Gwiazdami": Nożyński ma romans ze Skierską?

To już niemal tradycja, że kolejne edycje tanecznego show przynoszą nie tylko emocje na parkiecie, ale też gorące plotki zza kulis! Wspólne treningi, długie godziny spędzone na sali i ogromne emocje sprawiają, że między uczestnikami często rodzą się wyjątkowe relacje. W historii programu nie brakowało par, które zaczynały od tańca, a kończyły… przy ołtarzu. Nic więc dziwnego, że w obecnym sezonie widzowie bacznie przyglądają się relacji Kamila Nożyńskiego i jego tanecznej partnerki Izabeli Skierskiej. Internauci od kilku tygodni komentują ich występy i nie kryją podejrzeń. Według wielu fanów to, co widać na parkiecie, wygląda na coś więcej niż tylko taneczny układ. W komentarzach aż roi się od sugestii o możliwym romansie. Czy to prawda?

Kamil Nożyński i Iza Skierska mówią, czy mają romans

Na treningu pary pojawiła się dziennikarka portalu Pudelka, która postanowiła zapytać wprost o krążące w sieci spekulacje. Czy między nimi naprawdę jest coś więcej? Izabela Skierska nie ukrywa, że z Kamilem świetnie się dogadują, ale studzi emocje tych, którzy już dopisują do ich historii romantyczny scenariusz. Tancerka dodała również, że wszystkie spekulacje krążące w sieci są już poza ich kontrolą.

My się polubiliśmy i myślę, że to bardzo widać. I też, jeżeli ktoś ma dobrą relację ze sobą, to ja zawsze to powtarzam, na parkiecie będzie to widać. Jak ktoś ma złą relację ze sobą, to też widać. A różne takie spekulacje i wszystko, co jest dookoła tego, no to akurat te rzeczy są poza nami - powiedziała Iza Pudelkowi.

Podobnego zdania jest Kamil Nożyński. Aktor i raper przyznaje, że między nim a partnerką rzeczywiście jest chemia, ale przede wszystkim taka, która pomaga im na parkiecie. Jak się okazuje, za kulisami nie ma taryfy ulgowej. Skierska pilnuje każdego kroku i nie pozwala partnerowi na najmniejsze potknięcie. Dzięki temu duet z tygodnia na tydzień radzi sobie coraz lepiej i przyciąga uwagę widzów.

Tak, w sensie, no lubimy się z Izą, jest chemia i sprzyja to też treningom, chociaż Iza na sali jest twarda, wymagająca naprawdę i tutaj nie ma to tamto - wyjawił Nożyński.

