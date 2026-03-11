Co łączy Izabelę Skierską i Kamila Nożyńskiego? Wszystko zaczęło się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"

Izabela Skierska - mistrzyni parkietu z "Tańca z Gwiazdami"

Izabela Skierska od lat należy do czołówki polskich tancerek tańca towarzyskiego. Na swoim koncie ma liczne sukcesy na międzynarodowych parkietach, w tym zwycięstwa w prestiżowych turniejach takich jak Asian Open czy British Open. Jest również wielokrotną mistrzynią świata.

Tancerka pochodzi z Warszawy, jednak w 2014 roku przeprowadziła się do Liverpoolu, gdzie rozwijała swoją karierę i zdobywała kolejne doświadczenia w świecie profesjonalnego tańca. Szersza publiczność poznała ją dzięki programowi "Taniec z Gwiazdami", w którym od kilku sezonów występuje jako profesjonalna trenerka gwiazd.

Kamil Nożyński - aktor i raper

W obecnej edycji show jej partnerem jest Kamil Nożyński - aktor i raper. Widzowie znają go przede wszystkim z głośnej roli w serialu "Ślepnąc od świateł". Choć produkcja przyniosła mu dużą popularność, sam artysta przyznał, że w tamtym czasie mierzył się z poważnymi problemami psychicznymi.

Kiedy zagrałem w "Ślepnąc od świateł", myślałem, że cały świat się dla mnie otworzył. Ludzie mówili, że wygrałem na loterii, że złapałem pana Boga za nogi, a tak naprawdę zmagałem się tam gdzieś w środku z samym sobą. Depresja pochłaniała mnie prawie całkowicie. Potrafiłem rano wstać, położyć się na kanapie i leżeć cały dzień pod kocem.

Taneczna partnerka stała się jego inspiracją

Kamil Nożyński nie ukrywa, że spotkanie z Izabelą Skierską w programie okazało się dla niego bardzo ważne. Jak sam przyznał, jej podejście do tańca i ogromna energia sprawiły, że znów poczuł motywację do działania.

Spotkałem Izę. Powiedziała mi, że sukces to jest moment, a taniec to decyzja, która trwa. Jej energia i pasja mnie zaraziły. Wróciłem do domu i napisałem pierwszy raz od czterech lat tekst. To był tekst dla Izy i o Izie. Iza nie tylko uczy mnie tańczyć, ale wspiera mnie, inspiruje i przede wszystkim we mnie wierzy.

Wyjątkowy występ w "Tańcu z Gwiazdami"

W 2. odcinku para zaprezentowała quickstepa do utworu "Dziewczyna z mercedesa". Piosenka została napisana przez Kamila Nożyńskiego specjalnie dla Izabeli Skierskiej i po raz pierwszy zabrzmiała właśnie na parkiecie programu w wykonaniu orkiestry Tomasza Szymusia.

Para zdobyła za swój występ 26 punktów i groziła jej eliminacja. Głosami widzów przeszli jednak do kolejnego odcinka. Fani produkcji w komentarzach coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na taniec, ale też na wyjątkową chemię między aktorem a jego taneczną partnerką. Czy niebawem dowiemy się, co ich łączy? Warto oglądać kolejne odcinki "Tańca z Gwiazdami".

