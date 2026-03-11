Ta suknia to hit! Marta Nawrocka zachwyca podczas spotkań z królem. Inspiruje się księżną Kate?

Marta Nawrocka zadaje szyku podczas spotkań z parą królewską

Król Karol XVI Gustaw wraz z małżonką królową Sylwią przylecieli do Polski z oficjalną, trzydniową wizytą. Jest to pierwsza od piętnastu lat wizyta króla Szwecji w Polsce. We wtorek para królewska została powitana z honorami przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz Martę Nawrocką.

Jak na pierwszą damę przystało, Marta Nawrocka, zaprezentowała się w kreacji idealnie dobranej do okazji. W pierwszych godzinach wizyty królewskiej pary miała na sobie elegancką stylizację w modnym burgundowym kolorze. Elegancki płaszcz z rozszerzanym dołem przypominał swoim fasonem płaszcz-sukienkę. Krój ten jest bardzo chętnie wybierany m.in. przez księżną Kate, która uważana jest za ikonę królewskiej mody.

Pod minimalistycznym płaszczem Nawrockiej skrywał się równie elegancki kostium w tym samym kolorze, składający się z żakietu oraz rozkloszowanej spódnicy. Dopełnieniem stylizacji był toczek. Nakrycie głowy podczas oficjalnych wydarzeń, to niemal element obowiązkowy na europejskich dworach.

Marta Nawrocka zachwyca w sukni z rękawami do samej ziemi

Stylizacje Marty Nawrockiej często wywołują sporo zamieszania. Niedawno głośno było o czarnej sukni z prześwitami, w której pojawiła się podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym. Subtelne prześwity w okolicach dekoltu i ramion dodawały kreacji lekkości, a rękawy z falbanami przełamywały klasyczną formę.

Kreacja, którą małżonka Karola Nawrockiego wybrała na uroczysty obiad z koronowanymi głowami, też z pewnością nie przejdzie bez echa. Pierwsza dama wyglądała niczym gwiazda Hollywood w dopasowanej, lazurowej sukni do samej ziemi. Uwagę zwracały szczególnie długie rękawy z rozcięciami oraz ciekawie wycięta linie dekoltu.

