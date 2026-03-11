Cleo wraca wspomnieniami do trudnego dzieciństwa. "Nie było mnie stać..."

Joanna Klepko od ponad dziesięciu lat utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych gwiazd rodzimej sceny muzycznej. Rozpoznawalność przyniósł jej występ na Eurowizji w 2014 roku, gdzie w duecie z Donatanem wywalczyła czternastą pozycję dla Polski. Obecnie wokalistka regularnie dostarcza słuchaczom kolejne przeboje, występuje na największych krajowych festiwalach i angażuje się w znane kampanie reklamowe. Pozycja artystki okazała się na tyle stabilna, że bez problemu zachowała posadę jurorki w programie "The Voice Kids", mimo niedawnych roszad personalnych w Telewizji Polskiej.

24

Eurowizyjne kulisy i zaskakujące hobby Cleo

Droga na szczyt popularnej piosenkarki może stanowić ogromną inspirację dla wielu młodych ludzi. Gwiazda wyznała w wywiadzie dla Eski, że ze względu na ograniczone finanse nie korzystała z usług profesjonalnych stylistów. Nawet podczas tak wielkiego wydarzenia jak Konkurs Piosenki Eurowizji wokalistka musiała samodzielnie dbać o swój wizerunek sceniczny za kulisami.

To były takie czasy, że ja nawet nie miałam sztabu beauty! Sama się ogarniałam, sama uszyłam sobie strój - tę spódniczkę. Było skromnie, ale wesoło i tak nas właśnie zapamiętano. Na wesoło - mówiła.

Brak odpowiednich funduszy przekreślił również jej młodzieńcze plany o podjęciu nauki w profesjonalnej szkole artystycznej. Obecnie jednak piosenkarka z powodzeniem rozwija dawne pasje poza branżą muzyczną. Jej wyjątkowe zdolności w dziedzinie wizażu spotkały się z ogromnym uznaniem w środowisku, a kunszt makijażowy Joanny Klepko doceniła publicznie sama Doda.

Trudne początki Cleo i szczere wyznanie w sieci

Jurorka programu "The Voice Kids" stanowi autorytet dla najmłodszych uczestników formatu, ale chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami także z szerszym gronem odbiorców. Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych krótki materiał wideo, w którym otwarcie opowiedziała o bolesnych wspomnieniach z okresu dorastania. Utalentowana makijażowo artystka wyznała swoim obserwatorom, że ogromne braki finansowe skutecznie uniemożliwiały jej rozwijanie młodzieńczych pasji.

Jak byłam dzieckiem, nie było mnie stać na szkołę artystyczną... Dzięki ciężkiej pracy stać mnie dzisiaj na to, żeby rozwijać się artystycznie i inwestować w siebie. Czuję wdzięczność - poinformowała, prezentując popularną paletę z cieniami do powiek.

Pod opublikowanym nagraniem błyskawicznie zaroiło się od ciepłych słów ze strony internautów. Obserwatorzy docenili szczerość idolki, a jej osobista historia z pewnością zmotywowała wielu fanów do walki o własne marzenia mimo życiowych przeciwności.

Cleo w "The Voice Kids": Gdybym miała dzieci i męża, to byście się o tym nie dowiedzieli!

24