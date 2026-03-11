Epstein miał nie tylko wyspę! Zorro Ranch to miejsce jak z horroru

Policja przeszukuje Zorro Ranch, posiadłość Jeffreya Epsteina blisko granicy z Meksykiem. Chodzi o morderstwa

O aferze Jeffreya Epsteina jest w ostatnich tygodniach ciszej. Wojna na Bliskim Wschodzie odwraca uwagę od skandalu, w który zamieszani są topowi politycy i celebryci. Ale ta nowa wiadomość przebiła się do mediów bez trudu - policja przeszukuje jedną z niegdysiejszych posiadłości finansisty. Nie wszyscy wiedzą, że wyspa Jeffreya Epsteina to wierzchołek góry lodowej! Jest też inne, o wiele mniej znane miejsce, również będące kiedyś własnością miliardera kryminalisty. Możliwe, że działy się tam rzeczy jeszcze straszniejsze, niż na Little St. James. To właśnie Zorro Ranch, ogromna posiadłość w Nowym Meksyku blisko granicy z Meksykiem, zostało nawiedzone przez śledczych. Podejrzewa się, że zamordowano tam dwie młode kobiety i zakopano ich ciała na pobliskich wzgórzach. Powodem jest tekst znajdujący się wśród odtajnionych pod koniec stycznia akt Epsteina. Wśród milionów plików ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości jest mejl z 2019 roku wysłany do pewnego prezentera radiowego. Nadawca twierdził, że „gdzieś na wzgórzach za Zorro, na rozkaz Jeffreya i Madam G, pochowano dwie obce dziewczęta”. "Madam G." w oczywisty sposób kojarzy się z Ghislaine Maxwell, wspólniczką i naganiaczką Epsteina, która obecnie siedzi w więzieniu. w dalszej części tekstu nadawca twierdził, że ofiary zostały uduszone podczas seksu i nie były Amerykankami. Podawał się za byłego pracownika Epsteina. Czy to prawda, a może plotka lub czyjś głupi żart sprzed lat? Policja ma to sprawdzić.

Spekulacje o tym, co działo się w Zorro Ranch, mrożą krew w żyłach. Dziś posiadłość jest w rękach byłego senatora

Tymczasem inne plotki i spekulacje na temat Zorro Ranch, które było w rękach Epsteina od 1993 roku, jeszcze bardziej mrożą krew w żyłach. Mówią one o tym, że na teren tej posiadłości bezkarnie porywano latami ludzi, głównie nielegalnych migrantów przybywających od strony granicy z Meksykiem. Według tej teorii wykonywano na nich eksperymenty, a nawet mordowano ich, a by zatrzeć ślady, zbudowano na odludnym terenie całe krematorium.Ten ostatni trop ma potwierdzać zapis rozmowy telefonicznej ze stanowym policjantem, który w 2019 roku, na krótko przed tajemniczą śmiercią Epsteina dzwonił do FBI, by powiedzieć, że w Zorro Ranch zbudowano dziwną stodołę z kominem wyglądającym jak spalarnia. Jak dodał, w miejscu tym widywano wiele "znanych osobistości". Wykorzystywanie seksualne, przymusowe zapładnianie porwanych dziewcząt, mordy i rytuały - o tym wszystkim jest mowa w pogłoskach na temat Zorro Ranch. Czy uda się kiedykolwiek potwierdzić cokolwiek z tych plotek? Teraz jest to już mocno wątpliwe. Jeśli ktoś latami bezkarnie dopuszczał się tam zbrodni na taką skalę, ślady zostały dawno zatarte, a jeśli Epstein naprawdę współpracował z jednymi z najskuteczniejszych służb świata, nie ma możliwości, by takie zacieranie nie zostało zrobione profesjonalnie. Poza tym posiadłość została już dawno upłynniona przez spadkobierców Epsteina. Nieruchomość sprzedano w 2023 roku amerykańskiemu biznesmenowi i byłemu senatorowi stanowemu z Teksasu, Donowi Huffinesowi. Trudno podejrzewać, by od tamtej pory ktoś gruntownie nie posprzątał tego upiornego terenu.

New Mexico lawmakers passed legislation to launch what they said was the first full investigation into what happened at Zorro Ranch, where the late US sex offender Jeffrey Epstein is accused of trafficking and sexually assaulting girls and women https://t.co/crDnBODTtL pic.twitter.com/UdkExLZJQK— Reuters (@Reuters) February 17, 2026

🚨 EXCLUSIVE: New Mexico authorities are searching for buried bodies at Epstein's Zorro Ranch.Details: https://t.co/610g49pIoK pic.twitter.com/u36u6YVMZL— TMZ (@TMZ) March 10, 2026

