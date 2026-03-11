Dramatyczny wypadek w Pruszczu Gdańskim. Rozpędzone auto uderzyło w pieszą i inne samochody

D.P
2026-03-11 10:42

Poważne zdarzenie drogowe na ulicach Pruszcza Gdańskiego! Samochód osobowy nagle dachował, uderzając w trzy inne pojazdy. W wyniku zdarzenia potrącona została kobieta idąca chodnikiem. Kierowca wymagał natychmiastowej reanimacji, a na miejscu wypadku wciąż trwają intensywne działania straży pożarnej oraz ratowników medycznych.

i

Autor: Pixabay.com

Karambol w Pruszczu Gdańskim. Dachowanie i ranna piesza na chodniku

W środowy poranek, 11 marca, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o niezwykle niebezpiecznym incydencie na drodze. Około godziny 9:20 dyspozytor straży pożarnej przyjął wezwanie do groźnego wypadku z udziałem kilku pojazdów w Pruszczu Gdańskim. Według ustaleń przekazanych przez portal "Dziennik Bałtycki", samochód osobowy z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn stracił przyczepność i dachował na jezdni. Auto uderzyło w trzy inne osobówki. W wyniku zdarzenia poszkodowana została przypadkowa kobieta, która w chwili wypadku prawidłowo przemieszczała się sąsiednim chodnikiem. Skierowani na miejsce strażacy szybko potwierdzili zgłoszenie i przystąpili do akcji ratunkowej.

Walka o życie kierowcy. Straż pożarna i ratownicy medyczni w akcji

Mężczyzna kierujący pojazdem znajdował się w stanie krytycznym, co zmusiło ratowników do natychmiastowego podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki błyskawicznej i sprawnej interwencji strażaków udało się przywrócić mu podstawowe funkcje życiowe. Chwilę później poszkodowany został przekazany pod opiekę załogi karetki pogotowia, która niezwłocznie przetransportowała go do pobliskiego szpitala. Kobieta potrącona na chodniku również potrzebowała pomocy medycznej ze względu na odniesiony uraz ręki. Służby wciąż zabezpieczają teren, a do usunięcia skutków zdarzenia zadysponowano łącznie cztery jednostki straży pożarnej.

