Irek utknął na plaży w Ustce. Przestraszony malec miał dopiero tydzień

Młoda foka znaleziona na plaży w Ustce. Interweniował Błękitny Patrol WWF

W sobotę, 7 marca, na plaży w Ustce zauważono młode szczenię foki szarej pokryte białym futrem, tzw. lanugo. Futerko to występuje u osobników tego gatunku w pierwszych tygodniach życia. Na miejsce zgłoszenia przyjechali wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF wraz z lokalnym liderem Pawłem Żmudą. Informację o przeprowadzonej interwencji patrol przekazał w mediach społecznościowych.

- Teren wokół zwierzęcia został wygrodzony, a licznie zgromadzonym spacerowiczom wyjaśniono, jak należy zachować się w obecności dzikiego zwierzęcia. Foka była bardzo młoda, wychudzona i osłabiona - informuje patrol w social mediach.

Mała foka z Ustki trafiła do ośrodka w Helu. Nadano jej imię Irek

Ze względu na stan zwierzęcia specjaliści ze Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zdecydowali o przewiezieniu szczenięcia do ośrodka rehabilitacji. W placówce potwierdzono, że to około tygodniowy samiec ważący 17 kilogramów.

Malec otrzymał imię na cześć nieżyjącej już, słynnej aktorki komediowej, która wielokrotnie spędzała wakacje w Ustce i spacerowała nadmorską promenadą. To właśnie w tym miejscu, w sobotę (7 marca) odnaleziono młodą fokę.

- Opiekunki fok nadały mu imię Irek – od ławeczki Ireny Kwiatkowskiej znajdującej się przy wejściu na plażę w pobliżu miejsca, gdzie został znaleziony - komentuje patrol.

W ośrodku Irek będzie pod stałą, specjalistyczną opieką. Zostanie tam odpowiednio odżywiony i wzmocniony. Gdy nabierze sił i osiągnie właściwą kondycję, zostanie wypuszczony z powrotem do swojego naturalnego środowiska – do Bałtyku.

- Dziękujemy osobom obecnym na plaży za życzliwość, współpracę i stosowanie się do zaleceń wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF. Dzięki temu zwierzę mogło spokojnie odpoczywać do czasu podjęcia decyzji o jego transporcie - dodaje patrol.

Zobaczysz fokę na plaży? Błękitny Patrol WWF przypomina o ważnych zasadach

Błękitny Patrol WWF przypomina, że w przypadku spotkania foki na plaży należy zachować odpowiedni dystans – co najmniej 30 metrów – oraz unikać hałasowania i płoszenia zwierzęcia, np. zaganiając je do wody. Ważne jest również, aby trzymać psa na smyczy. Każdą taką obserwację warto zgłosić do Błękitnego Patrolu WWF pod numerem telefonu 795 536 009.

Osoby, które chcą wesprzeć działania na rzecz ochrony fok szarych, mogą także dokonać symbolicznej adopcji zwierzęcia za pośrednictwem strony internetowej organizacji.

