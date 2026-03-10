Tragiczne wieści z gdańskiego zoo. Aki mógł żyć jeszcze nawet 10 lat. Sekcja zwłok ujawniła prawdę

Smutna wiadomość z Gdańska. Nie żyje 15-letnia żyrafa Aki z zoo

W poniedziałek, 9 marca w godzinach wieczornych Gdański Ogród Zoologiczny opublikował w mediach społecznościowych bardzo smutną wiadomość. Odszedł jeden z samców Żyrafy ugandyjskiej gdańskiego zoo – Aki.

Żyrafa miała 15 lat. Choć w naturalnym środowisku przedstawiciele tego gatunku żyją zwykle właśnie tyle, w ogrodach zoologicznych mogą dożywać nawet około 25 lat. Jak poinformowało zoo w komunikacie, uwielbiane przez odwiedzających zwierzę od pewnego czasu zmagało się z chorobą.

- Aki od jakiegoś czasu zmagał się z chorobą i pozostawał pod stałą opieką naszych lekarzy weterynarii. Nasi specjaliści byli w ciągłym kontakcie z doświadczonymi ekspertami z europejskich ogrodów zoologicznych oraz koordynatorem gatunku, aby zapewnić mu jak najlepszą opiekę - czytamy w komunikacie.

Sekcja zwłok żyrafy z Gdańskiego Zoo ujawniła przyczynę choroby

Po śmierci Akiego przeprowadzono sekcję zwłok oraz dodatkowe badania laboratoryjne. Analizy pozwoliły ustalić, dlaczego stan zdrowia zwierzęcia stopniowo się pogarszał. Wyniki wskazały na poważną wadę anatomiczną, która mogła mieć kluczowy wpływ na jego kondycję.

- Wyniki wskazują, że Aki miał znacznie mniejszy mięsień sercowy niż przeciętnie u dorosłych żyraf. Takie obciążenie dla organizmu z czasem doprowadziło do przewlekłej niewydolności krążenia, która osłabiła jego odporność - czytamy.

W konsekwencji u Akiego rozwinęło się ciężkie zapalenie mózgu.

- Był wyjątkowym zwierzęciem, a pamięć o nim pozostanie z nami na długo. Dziękujemy wszystkim, którzy otaczali Akiego troską i opieką - dodaje gdańskie zoo w social mediach.

Aki był ojcem pierwszej żyrafy urodzonej w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym

Pod koniec ubiegłego roku w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym przyszła na świat pierwsza żyrafa w historii placówki. Jednym z jej rodziców był właśnie Aki. O narodzinach młodego zwierzęcia zoo poinformowało 15 grudnia na swojej stronie internetowej. Po wielu miesiącach przygotowań pracownicy z radością powitali nowego mieszkańca. Jego mamą jest samica o imieniu Alia.

