Dwuliterowe imię dla dziewczynki. Pochodzi z drugiego końca świata

Imię Ni w Polsce. Dwuliterowy wybór o egzotycznych korzeniach

W Polsce możemy natknąć się na wiele niestandardowych imion. Wśród klasyków coraz częściej pojawiają się niezwykle zwięzłe określenia o dość zagranicznym brzmieniu. Prawdziwą ciekawostką urzędową pozostaje imię Ni, ponieważ do jego utworzenia potrzebne są ledwie dwie litery. Trop dotyczący historii tego słowa wiedzie prosto do krajów Dalekiego Wschodu, gdzie przypisuje się mu głębokie znaczenie kulturowe.

Ile Polek nosi imię Ni? Urzędowe statystyki potrafią zaskoczyć

Według aktualnych danych urzędowych obecnie imieniem Ni posługuje się w Polsce zaledwie 175 kobiet. Tak skromna reprezentacja sprawia, że większość społeczeństwa nigdy nie spotkała w swoim życiu kobiety posługującej się tak oryginalnym mianem.

Pochodzenie imienia Ni. Zaskakujące informacje prosto z Azji

Językoznawcy zgodnie przypisują tej nazwie azjatycki, a głównie chiński rodowód. Dokładny sens zależy jednak od użytego znaku graficznego w konkretnym regionie. W niektórych interpretacjach znak czytany jako "Ni" bywa kojarzony także z kobiecością lub subtelnością. Warto dodać, że w państwach wschodniej Azji słowo to służy również jako popularne nazwisko lub nieodłączny składnik znacznie dłuższych form osobowych.

Znaczenie imienia Ni. Delikatność połączona z nowoczesnością

W interpretacjach kulturowych imię Ni bywa kojarzone z delikatnością, elegancją oraz spokojem. W niektórych opracowaniach przypisuje mu się również związki z pięknem i kobiecą subtelnością. Jego krótka forma sprawia, że brzmi lekko i nowocześnie. Dzięki temu łatwo funkcjonuje w wielu językach – zarówno europejskich, jak i azjatyckich.