To miasto leży na samym końcu Polski. Jest jednym z najpiękniejszych w kraju!

Region pomorski przyciąga rzesze turystów dzięki malowniczym krajobrazom, piaszczystym plażom oraz zabytkowej architekturze. Odwiedzający mogą podziwiać urokliwe zatoki, rozległe lasy i klimatyczne osady portowe. Wśród wielu interesujących punktów na mapie tego województwa, szczególną uwagę zwraca niewielka miejscowość usytuowana na krańcu lądu. Mowa oczywiście o mieście Hel.

Miasto Hel. Wyjątkowa lokalizacja na mapie kraju

Hel to kameralny, lecz niezwykle malowniczy ośrodek miejski w województwie pomorskim. Jego lokalizacja na samym szczycie Półwyspu Helskiego sprawia, że od lat stanowi cel podróży dla osób ceniących unikalną przyrodę i nadmorską atmosferę. Choć potocznie miejsce to określa się mianem „końca Polski”, lokalni mieszkańcy żartobliwie przekonują, że to właśnie tutaj kraj bierze swój początek.

Półwysep Helski i jego ukształtowanie terenu

Miasteczko zajmuje cypel mierzei o długości 34 kilometrów, która stanowi naturalną barierę oddzielającą otwarte morze od spokojniejszych wód Zatoki Puckiej. Ten wąski pas lądu powstał dzięki działalności prądów morskich nanoszących piasek. Mierzeja w najwęższym punkcie, w okolicy Władysławowa, ma zaledwie 100 metrów szerokości, podczas gdy w rejonie Helu rozszerza się do blisko 3 kilometrów. Obszar ten objęty jest ochroną w ramach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, co podkreśla jego walory przyrodnicze. Poniżej znajduje się galeria zdjęć prezentująca te okolice.

Historia Helu. Od osady Gellen do współczesności

Hel należy do grona najstarszych miast nadmorskich w Polsce, a jego korzenie sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki o kaszubskiej osadzie rybackiej Gellen, będącej ośrodkiem handlu śledziami, pochodzą z 1198 roku. W XIII wieku miejscowość prężnie się rozwijała jako port handlowy, stanowiąc konkurencję dla Gdańska. Pierwotne miasto, zwane Starym Helem, znajdowało się około 1,5 km od dzisiejszego centrum, jednak zostało pochłonięte przez morze na skutek zmian linii brzegowej. W XV wieku mieszkańcy przenieśli się do nowej osady, która z czasem przekształciła się w znane nam dzisiaj miasto.