Ranking sklepów w Polsce według AI. Liderem nie jest popularny dyskont

Analiza rynku i sklepy spożywcze okiem AI

Polscy konsumenci mogą przebierać w ofertach, mając do dyspozycji tysiące punktów sprzedaży rozsianych po całym kraju. Obok gigantów obecnych w niemal każdym mieście, funkcjonują również sieci posiadające setki placówek, które jednak nie zawsze zyskują należny rozgłos i bywają niedoceniane. Sztuczna inteligencja wzięła pod lupę zarówno te najpopularniejsze, jak i nieco zapomniane marki.

Algorytmy opracowały zestawienie bazujące na dostępności sklepów, ich popularności oraz recenzjach wystawianych przez kupujących. Werdykt okazał się zaskakujący, gdyż na szczycie podium stanął podmiot mniej medialny od rynkowych hegemonów. Szczegóły dotyczące wyboru dokonanego przez sztuczną inteligencję prezentujemy w dołączonej galerii zdjęć.

Najlepsze markety w Polsce. Wygrała mało znana sieć

Transformacja ustrojowa a supermarkety w Polsce

Obecnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie miast bez dostępu do nowoczesnych dyskontów i supermarketów. Zakupy w sieciach takich jak Carrefour, Biedronka czy Lidl stały się codziennym rytuałem dla milionów Polaków, a sklepy te wrosły w krajobraz osiedli. Warto jednak pamiętać, że jeszcze kilka dekad temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Prawdziwy boom na wielkopowierzchniowy handel rozpoczął się dopiero po przełomie w 1989 roku.

Ekspansja zagranicznych sieci w latach 90.

Przejście z gospodarki centralnie planowanej na wolnorynkową zapoczątkowało nową erę w handlu detalicznym. Zagraniczne koncerny zaczęły inwestować w Polsce, wprowadzając zachodnie standardy sprzedaży, znane dotychczas głównie z Europy Zachodniej. Kluczowe momenty dla rozwoju tej branży to:

rok 1990, kiedy na rynku zadebiutowała sieć Billa;

rok 1991, w którym powstał warszawski MarcPol;

rok 1993, oznaczający wejście niemieckiej sieci HIT;

rok 1995, będący początkiem działalności Biedronki;

rok 1997, gdy swoje pierwsze sklepy otworzyły Tesco i Carrefour.