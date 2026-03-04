Chaos na Bliskim Wschodzie. Turystów niepokoi sytuacja w regionie

Ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie doprowadziły do poważnej eskalacji napięć. Po atakach militarnych w wielu krajach regionu wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym, a część przestrzeni powietrznej została czasowo zamknięta.

Nic dziwnego, że turyści planujący wyjazdy do Egiptu zaczęli zastanawiać się, czy ich wakacje dojdą do skutku. To jeden z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez Polaków - szczególnie zimą i wczesną wiosną, gdy nad Morzem Czerwonym panują idealne warunki do wypoczynku.

Relacja wojny na żywo znajduje się tutaj: Syn Trumpa pojedzie na wojnę? Internauci apelują: "Wyślij Barrona" [RELACJA NA ŻYWO]

Egipt reaguje na sytuację

Do sprawy odniosło się egipskie Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego. W oficjalnym komunikacie zapewniono, że przestrzeń powietrzna kraju pozostaje bezpieczna, a loty odbywają się zgodnie z planem. Jednocześnie podkreślono, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami lotniczymi.

Polska ambasada w Kairze

Również polska ambasada w Kairze opublikowała komunikat skierowany do turystów. Z przekazanych informacji wynika, że lotniska w Egipcie - w tym w popularnym kurorcie Sharm el-Sheikh - funkcjonują normalnie. Urzędnicy zaznaczają jednak, że ze względu na zwiększony ruch lotniczy w regionie mogą pojawiać się niewielkie opóźnienia.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Czy wakacje w Egipcie są zagrożone?

Na ten moment nic nie wskazuje na to, by ruch turystyczny do Egiptu został wstrzymany. Lotniska działają normalnie, a popularne kurorty nad Morzem Czerwonym pozostają otwarte dla turystów. Eksperci podkreślają jednak, że w obecnej sytuacji geopolitycznej warto uważnie śledzić komunikaty władz, linii lotniczych oraz biur podróży. Dynamiczna sytuacja w regionie sprawia, że ewentualne zmiany mogą pojawić się bardzo szybko.

Andziaks nadaje znad basenu w ostrzeliwanym Dubaju. Z córką usłyszały wybuchy