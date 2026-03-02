Wojna na Bliskim Wschodzie. Izrael uderza w Iranie i Libanie [RELACJA NA ŻYWO 2.03.2026]

- W sobotę 28 lutego Izrael i USA zaatakowały Iran
- Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć ajatollaha Alego Chameneia
- Iran przeprowadził ataki odwetowe na Izrael oraz cele USA w państwach Zatoki Perskiej
- IRGC ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz dla statków; szlakiem tym przepływa ok. 20 proc. ropy z regionu.
- USA poinformowały o odparciu setek ataków rakietowych i dronowych; zapowiedziano kolejne uderzenia na Iran.
Izraelsko-amerykański atak na Iran rozpoczął się w sobotę 28 lutego 2026 roku. Izrael określił go jako uderzenie wyprzedzające, a w operacji uczestniczyło około 200 myśliwców, które zaatakowały setki celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie oraz siedzibę najwyższego przywódcy w Teheranie. W nalotach zginęło co najmniej 201 osób, 747 zostało rannych, a 24 z 31 prowincji kraju zostały dotknięte atakami. Irańskie media poinformowały także o śmierci co najmniej 118 osób w ostrzale szkoły dla dziewcząt w Minabie.
Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć ajatollaha Alego Chameneia i obwiniła o nią USA oraz Izrael. Wcześniej informację tę ogłosił prezydent USA Donald Trump. Władze w Teheranie wprowadziły 40-dniową żałobę. Prezydent Masud Pezeszkian nazwał zabicie Chameneia „wielką zbrodnią” i zapowiedział konsekwencje dla odpowiedzialnych.
- Ta wielka zbrodnia nigdy nie pozostanie bez odpowiedzi i otworzy nowy rozdział w historii świata islamskiego i szyizmu – czytamy w oświadczeniu. Pezeszkian zapowiedział, że Iran odpowie „z całą siłą i determinacją”. Iran przeprowadził już odwetowe ataki na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej. W Izraelu zginęła jedna osoba, około 30 zostało rannych, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich śmierć poniosły co najmniej dwie osoby.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że statki nie mogą przepływać przez kontrolowaną przez Iran cieśninę Ormuz, którą transportowane jest około 20 proc. ropy naftowej z regionu. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że amerykańskie siły odparły setki irańskich ataków rakietowych i dronowych, a szkody były niewielkie. Według CNN armia USA planuje kilkudniowe działania przeciwko Iranowi, a premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział kolejne uderzenia na tysiące celów w najbliższych dniach.
Sytuacja rozwija się dynamicznie.
W tej relacji na żywo przedstawiamy najnowsze informacje, oficjalne komunikaty oraz reakcje międzynarodowe.
Atak USA i Izraela na Iran [RELACJA NA ŻYWO]
4:09
Prezydent USA Donald Trump zasugerował dziennikowi „The New York Times”, że uważa scenariusz z Wenezueli jako idealny przykład zmiany reżimu w Iranie, choć jednocześnie wezwał do obalenia władz przez demonstrantów. Trump powtórzył też, że operacja zaplanowana jest na 4-5 tygodni.
3:59
The Iranian regime's reckless use and proliferation of ballistic missiles have been a dangerous threat for decades. Now, at the President's direction, U.S. forces are eliminating the threat. pic.twitter.com/zTsqjwVCMO— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
3:45
Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi ocenił w piśmie do ONZ, że zabicie najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, naruszyło prawo międzynarodowe i otworzyło „niebezpieczną puszkę Pandory” - przekazała w nocy z niedzieli na poniedziałek agencja AP.
3:36
U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
3:28
Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani podjął próbę wznowienia rozmów nuklearnych z Waszyngtonem za pośrednictwem Omanu - poinformował w niedzielę „The Wall Street Journal". Według gazety to potwierdza jego status jako czołowego urzędnika reżimu po śmierci Alego Chameneiego.
3:18
W położonej na azorskiej wyspie Terceira bazie wojskowej Lajes pojawiły się samoloty brytyjskich sił powietrznych - wynika z nagrań portugalskich stacji telewizyjnych opublikowanych w niedzielę późnym wieczorem. Według stacji CNN Portugal przybycie do Lajes brytyjskich samolotów ma związek z prowadzeniem od soboty przez siły USA i Izraela operacji wojskowej przeciwko Iranowi.
3:09
Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w pożarze, który wybuchł na zagranicznym statku po upadku szczątków przechwyconego pocisku w Bahrajnie - poinformowało w nocy z niedzieli na poniedziałek na platformie X ministerstwo spraw wewnętrznych tego kraju.
2:54
Kompleks wieżowców w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w którym mieści się ambasada Estonii, został uszkodzony podczas weekendowych odwetowych ataków rakietowych i dronowych Iranu przeprowadzonych na Bliskim Wschodzie - poinformowało w niedzielę MSZ Estonii.
2:24
Siły zbrojne Izraela ogłosiły w nocy z niedzieli na poniedziałek, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy tej organizacji. Na przedmieściach libańskiej stolicy, Bejrutu, słyszano eksplozje.
2:12
W bazę brytyjskiego lotnictwa Akrotiri na Cyprze uderzył dron - podał w nocy z niedzieli na poniedziałek cypryjski dziennik „Cyprus Mail”. Według cytowanych przez gazetę niepotwierdzonych informacji mógł to być irański dron bojowy Shahed 136. „Cyprus Mail” przekazał, że personel bazy został poinformowany o uderzeniu „małego drona” w lotnisko. Incydent nie spowodował ofiar, ale wywołał „niewielkie szkody”.
2:04
Izraelskie lotnictwo przeprowadza kolejną falę uderzeń z powietrza na cele w „sercu Teheranu”, stolicy Iranu - podał w nocy z niedzieli na poniedziałek portal Times of Israel, cytując komunikat izraelskich sił zbrojnych. W tym samym czasie półoficjalna irańska agencja prasowa Tasnim poinformowała o odgłosach eksplozji słyszanych w różnych dzielnicach Teheranu.
1:59
Ambasador USA w Polsce Thomas Rose podziękował w mediach społecznościowych Karolowi Nawrockiemu i Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Wcześniej politycy złożyli kondolencje rodzinom amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w operacji przeciwko Iranowi.
Thank you for your support and prayers Mr President! America has a great ally and friend in Poland. @NawrockiKn @realDonaldTrump @MorawieckiM https://t.co/yOCodKulFw— Tom Rose (@TomRoseIndy) March 1, 2026
Thank you Mr. Minister @KosiniakKamysz — for your kind and warm words of support and sympathy. You are a true ally and great friend of the USA. Both our nations field strong and powerful armies committed and prepared to defend our interests and people!!! https://t.co/XV2iNgp7qJ— Tom Rose (@TomRoseIndy) March 1, 2026
1:45
Żołnierze Bundeswehry nie ucierpieli w irańskich atakach na wielonarodowe bazy na Bliskim Wschodzie - poinformowało w niedzielę Operacyjne Dowództwo Sił Zbrojnych Niemiec.
1:34
Stany Zjednoczone - największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej - straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami.— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) March 1, 2026
Na naszych oczach upada groźny reżim…
1:19
Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały, że przechwyciły dotąd 506 dronów i 152 pociski wystrzelone w kraj przez Iran, podczas gdy Bahrajn udaremnił 95 irańskich ataków powietrznych - przekazały w nocy z niedzieli na poniedziałek władze obu państw.
1:14
W poniedziałek do Omanu polecą cztery samoloty po obywateli Czech - poinformował w niedzielę wieczorem premier Andrej Babisz. W Omanie jest ok. 900 Czechów. Samoloty będą mogły zabrać ok. 750 osób.
0:56
Demonstranci ze społeczności irańsko-amerykańskiej zgromadzili się w niedzielę przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku w reakcji na wspólne ataki USA i Izraela na Iran. Jak podaje stacja PIX11, protest zwany „Marszem wolności” zorganizowały grupy sprzeciwiające się obecnym władzom w Teheranie. Policja zaostrzyła środki bezpieczeństwa.
0:29
Naród Iranu od dawna jest praktycznie osamotniony w obliczu przemocy irańskiego reżimu. Szansa na jego zmianę musi być właściwie wykorzystana - napisał w niedzielę na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
0:24
Operation Epic Fury: The first 24 hours pic.twitter.com/VRcoc5G1Hd— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
0:10
Irański państwowy nadawca IRIB został w niedzielę zhakowany na kilka minut, w ciągu których wyemitowano przemówienia prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu skierowane do narodu irańskiego - poinformowała nadająca z Londynu stacja IranIntl.
0:02
Dwóch szyickich przywódców religijnych w Iranie, ajatollahowie Hossein Nuri Hamedani i Naser Makarem Szirazi, wydało fatwy wzywające muzułmanów na całym świecie do zemsty za zabójstwo najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego w ataku amerykańsko-izraelskim - podały irańskie media.
23:53
Trzy osoby zostały ranne w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego w drogę w okolicach Jerozolimy - podał w niedzielę wieczorem izraelski portal Times of Israel, powołując się na pogotowie ratunkowe.
23:39
Misja morska Unii Europejskiej Aspides na Morzu Czerwonym, Zatoce Perskiej i Oceanie Indyjskim zostanie wzmocniona - zapowiedziała w niedzielę szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
23:30
President Donald J. Trump provides an update on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/Vte8QKpISn— The White House (@WhiteHouse) March 1, 2026
23:24
Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielnym orędziu, że siły USA będą kontynuować operację przeciwko Iranowi do czasu osiągnięcia wszystkich swoich celów. Przyznał jednak, że może to się wiązać z kolejnymi ofiarami wśród żołnierzy. Twierdził też, że wielu irańskich żołnierzy chce się poddać.
23:15
Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w niedzielę, że Francja zwiększy swą obecność obronną w rejonie Zatoki Perskiej, by chronić swoich obywateli i bazy wojskowe oraz wesprzeć kraje regionu, które stały się celem ataków Iranu podjętych w odwecie za naloty amerykańsko-izraelskie.
23:09
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział w niedzielę, że zgodził się na prośbę USA, aby brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń obronnych w magazyny bądź wyrzutnie irańskich rakiet. Zaznaczył, że brytyjskie siły nie były i nie będą zaangażowane w ofensywne ataki na Iran.
22:52
Przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii wydali w niedziele wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowali „gotowość na działania obronne”, aby „zniszczyć u źródła zdolność Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów” - poinformowała agencja AFP.
21:50
Pakistańskie władze poinformowały, że 22 osoby zginęły, a ponad 120 zostało rannych w niedzielę podczas starć z policją przed amerykańskimi i ONZ-owskimi placówkami dyplomatycznymi. Do incydentów, związanych z atakami USA i Izraela na Iran, dochodziło w wielu miejscach w całym kraju.
21:34
Prezydent USA Donald Trump powiedział brytyjskiemu dziennikowi „Daily Mail”, że przewiduje, że operacja przeciwko Iranowi potrwa „cztery tygodnie lub mniej”.
20:42
Zamykamy naszą ambasadę w Teheranie i wycofujemy ambasadora - podało w niedzielę w komunikacie ministerstwo spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W wyniku irańskich ostrzałów odwetowych po amerykańsko-irańskim ataku w ZEA zginęły co najmniej trzy osoby, a 58 zostało rannych.
20:42
Prezydent USA Donald Trump odbędzie rozmowy z nowymi przywódcami Iranu, ale na razie operacja Epicka Furia trwa nieprzerwanie - zapowiedział w niedzielę przedstawiciel Białego Domu (PAP)
20:41
- Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie wpływa na ciągłość dostaw ropy naftowej i paliw do Polski - przekazali w niedzielę przedstawiciele PERN, czyli polskiej spółki zarządzająca w całej Polsce siecią rurociągów oraz bazami ropy naftowej i paliw.
20:06
Wydział kultury i turystyki Abu Zabi oświadczył, że pokryje koszty przedłużonego pobytu turystów, którzy utknęli w mieście – podała w niedzielę CNN. Większość lotów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich odwołano w sobotę po rozpoczęciu ataków USA i Izraela na Iran.
19:22
„Le Monde”: ostrzelano bazę morską w Abu Zabi, gdzie są wojskowi francuscy, nikt nie został ranny. Wcześniej pojawiła się informacja, że w bazę trafiły dwa irańskie drony
18:59
— Nikt nie może uwierzyć w sukces, jaki osiągnęliśmy. 48 liderów odeszło naraz, za jednym zamachem — powiedział prezydent USA Donald Trump na antenie Fox News, odnosząc się do informacji o zabiciu 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu w amerykańsko-izraelskiej operacji.
18:27
Syn obalonego przed laty szacha Iranu twierdzi, że to on pokieruje zmianą władzy. Mieszkający w USA syn obalonego w 1979 roku ostatniego szacha Iranu Reza Pahlawi oświadczył w niedzielę, że to on pokieruje zmianą władzy w tym kraju. – Ja kieruję tymi przemianami. Mam poparcie milionów Irańczyków. Mam ludzi wewnątrz kraju, którzy się przyłączają (...), wojsko stanie po naszej stronie – powiedział polityk w wywiadzie dla stacji Fox News.
17:42
Rzecznik armii Izraela: 100 tys. rezerwistów powołanych pod broń w związku z operacją przeciw Iranowi.(PAP)
17:14
AFP: co najmniej dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych w ataku w mieście Austin, w amerykańskim stanie Teksas; FBI ocenia, że mógł to być akt terroryzmu
17:14
Według relacji w social mediach przeprowadzono kolejne, potężne ataki na Teheran, stolicę Iranu
16:55
Donald Trump w swoim stylu powiedział w rozmowie z CNBC, że operacja w Iranie "postępuje bardzo dobrze, bardzo dobrze — szybciej, niż zakładaliśmy"
16:48
Nieoficjalnie: Były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad (2005-2013) zginął w amerykańsko-izraelskich atakach na Teheran - poinformowała w niedziele agencja dpa, powołując się na irańską agencje ILNA
16:48
Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) poinformowało w niedzielę o zaatakowaniu irańskiego okrętu wojennego typu Jamaran (Dżamaran). Jak dodało, jednostka tonie w Zatoce Omańskiej. Wezwano irańskie siły do złożenia broni i opuszczenia okrętu.
16:47
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian poinformował w niedzielę w telewizyjnym oświadczeniu, że Rada Przywódcza rozpoczęła prace. Organ ten będzie tymczasowo zastępować przywódcę duchowego i politycznego Iranu Alego Chameneia, który został w sobotę zabity w amerykańsko-izraelskim ataku.
16:29
Służby prasowe Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej podały, że zaatakowany został amerykański lotniskowiec Abraham Lincoln. Strona amerykańska zaprzecza tym informacjom, twierdząc, że wystrzelone przez Iran rakiety nawet nie zbliżyły się do celu.
16:25
Dowództwo USA: trzech amerykańskich żołnierzy zginęło w operacji „Epicka Furia, a pięciu zostało poważnie rannych.
16:12
Utknąłeś na Bliskim Wschodzie? MSZ uruchamia specjalną infolinię dla Polaków! Sprawdź pod jaki numer dzwonić w tekście powyżej
15:59
Ekspert o wojnie na Bliskim Wschodzie dla "Super Expressu”: Reżim był gotowy na śmierć przywódcy. Nowy lider może przyjąć jeszcze bardziej konfrontacyjną postawę wobec Zachodu.
15:53
Jeden z największych operatorów kontenerowych świata duński MAERSK ogłosił, że zawiesza kursy przez Cieśninę Ormuz. Wcześniej, z powodu amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran, podobne decyzje podjęli inni duzi operatorzy transportowi. Reuter przypomina, że przez Cieśninę Ormuz przepływa ok. 20 proc. światowej ropy naftowej (pochodzącej z Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich), a także duże ładunki LNG (głównie z Kataru)
15:35
Jest nowy komunikat MSZ dla Polaków! Sprawdź szczegóły
15:24
Bilans ofiar irańskiego ataku rakietowego na miasto Bet Szemesz w środkowym Izraelu wzrósł z sześciu do ośmiu osób zabitych, a 28 osób jest rannych - poinformowały izraelskie służby ratunkowe, cytowane przez agencję AFP
14:56
Anita Włodarczyk przebywa w Katarze, gdzie - jak zawsze w tej części roku - przygotowywała się na obozie treningowym do kolejnych startów. Po ataku USA na Iran rekordzistka świata w rzucie młotem przeżywała chwile grozy, o których opowiedziała na Instagramie.
14:45
Zniszczenia w Izraelu po irańskim ataku rakietowym
The Iranian Regime directly fired missiles toward the civilian neighborhood of Beit Shemesh, killing innocent civilians.— Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026
The Iranian regime purposely targets civilian targets while we precisely target terror targets. This is who we’re operating against—a regime who uses… pic.twitter.com/9W8Fp4T2tH
14:40
Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał na niedzielę wieczorem kolejne posiedzenie rady obrony i bezpieczeństwa narodowego w sprawie sytuacji w Iranie - poinformował Pałac Elizejski. Na pierwszej naradzie w sobotę Macron podkreślił, że jego kraj nie został uprzedzony o atakach na Iran.
14:33
Po ataku USA i Izraela na Iran, Teheran rozpoczął działania odwetowe ostrzeliwując rakietami Izrael . W Tel Awiwie niemal bez przerwy wyją syreny alarmowe, a mieszkańcy wielokrotnie w ciągu dnia schodzą do schronów. "Ostatni wybuch był taki, że trzęsły mi się szyby i mury domu" - relacjonuje mieszkaniec Tel Awiwu.
14:22
W niedzielę odbędzie się pilna narada ministrów spraw zagranicznych kilku państw Zatoki Perskiej w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie po ataku sił USA i Izraela na Iran i odwecie Teheranu - poinformowała katarska telewizja Al-Dżazira. Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym.
14:15
Co najmniej sześć osób zginęło, a 23 odniosły obrażenia na skutek irańskiego ataku rakietowego w mieście Bet Szemesz w środkowym Izraelu, kilkanaście kilometrów od Jerozolimy – poinformowały izraelskie służby ratunkowe, cytowane przez portal Times of Israel.
14:02
Piotr Kwolek utknął w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po tym, jak jego lot z Kuala Lumpur do Warszawy z przesiadką w Szardży został przekierowany w trakcie podróży. W rozmowie dla Radia ESKA relacjonował, że kapitan poinformował pasażerów, iż „lotnisko w Szardży nie funkcjonuje”, a samolot wylądował na małym lotnisku „na pustyni”, blisko granicy z Omanem.
14:01
Watch this video for a how-to achieve aerial superiority over a terrorist regime: https://t.co/KF3pkcHfjQ— Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026
13:46
Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey poinformował w niedzielę, że 300 brytyjskich żołnierzy znajdowało się w sobotę w pobliżu celu irańskiego uderzenia w bazie wojskowej w Bahrajnie. Dodał, że rakiety Iranu zmierzały też w kierunku Cypru, gdzie stacjonują brytyjscy żołnierze.
13:26
Rzeczniczka rządu Francji Maud Bregeon oświadczyła w niedzielę, że Paryż może jedynie przyjąć z zadowoleniem śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia w bombardowaniach amerykańsko-izraelskich. Rzeczniczka określiła go jako „krwawego dyktatora”.
13:07
Armia izraelska oznajmiła w niedzielę, że zabiła 40 wysokich rangą przedstawicieli władz Iranu, w tym ajatollaha Alego Chameneia, i zniszczyła już około połowy irańskich zapasów rakiet od rozpoczęcia w sobotę ataków na Iran wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi.
12:58
Co najmniej 150 tankowców, w tym przewożących ropę naftową i skroplony gaz ziemny (LNG), zostało unieruchomionych w Zatoce Perskiej po sobotnim ataku USA i Izraela na Iran oraz ostrzeżeniach Teheranu dotyczących cieśniny Ormuz – podał Reuters w niedzielę, powołując się na dane platformy MarineTraffic.
12:48
Szef dyplomacji Chin Wang Yi uznał w niedzielę zabicie najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, za „nie do przyjęcia”.
12:40
„Po śmierci Chameneia naród irański odzyskał nadzieję. Musimy zadbać o to, by przyszłość należała do niego i by to on ją kształtował” - oświadczyła von der Leyen w niedzielę na portalu X. Przestrzegła jednocześnie, że „obecna sytuacja niesie ze sobą realne ryzyko niestabilności, które może wpędzić region w spiralę przemocy”.
12:34
Portal Times of Israel twierdzi, powołując się na wysokiego rangą reprezentanta administracji USA, że Donald Trump musiał zaatakować Iran, bo kraj ten planował rozmieszczenie pocisków balistycznych, które mogłyby zagrozić siłom amerykańskim w regionie
12:05
Ali Reza Arafi z irańskiej Rady Strażników został wybrany do Rady Przywódczej, która będzie tymczasowo sprawować obowiązki zabity w amerykańsko-izraelskich atakach najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia - podała agencja ISNA. W Radzie zasiadają już prezydent kraju i szef irańskiej władzy sądowniczej.
W skład Rady wchodzą, poza Arafim, prezydent Iranu Masud Pezeszkian oraz szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei.
12:01
Tankowce gromadzą się po obu stronach cieśniny Ormuz - podał Bloomberg. Po atakach USA i Izraela irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że żadnym jednostkom nie wolno pokonywać cieśniny. Przepływa tamtędy od jednej piątej do jednej trzeciej światowego transportu morskiego ropy naftowej i spora część transportu gazu ziemnego.
11:58
Jest już także reakcja Korei Północnej na rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Amerykańsko-izraelskie ataki są „nielegalną agresją” – powiedział rzecznik MSZ w Pjongjangu, cytowany przez państwową agencję prasową. Wojna napastnicza prowadzona przez USA i Izrael jest niedopuszczalna - głosi oświadczenie.
11:54
Rosyjska agencja TASS informuje: Putin złożył przedstawicielom irańskich władz kondolencje w związku ze śmiercią Alego Chameneiego. Prezydent Rosji powiedział, że zabójstwo Chameneiego było "cynicznym morderstwem", naruszającym zasady prawa międzynarodowego.
11:52
Irański prezydent Masud Pezeszkian oświadczył w niedzielę, że pomszczenie śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneia w amerykańsko-izraelskich atakach to „prawo i obowiązek” Iranu. Jego komunikat wyemitowała telewizja państwowa.
11:43
Armia izraelska poinformowała w niedzielę o zniszczeniu około połowy irańskich zapasów rakiet od rozpoczęcia w sobotę ataków na Iran wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi.
11:41
Izrael prowadzi ciężkie bombardowanie Teheranu. pic.twitter.com/eIwtyBE8M8— Artur Micek (@Artur_Micek) March 1, 2026
11:36
Władze Iranu ogłosiły w niedzielę początek 40-dniowej żałoby po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneia. W Szirazie i Teheranie na ulice wyszły tysiące ludzi, wzywając armię do pomszczenia duchownego, który zginął w atakach USA i Izraela.
11:36
Aż trudno uwierzyć w to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie! Dubaj, uznawany za miejsce bezpieczne w obliczu międzynarodowych napięć, stał się areną działań wojennych. Na szczęście nadal na względnie niewielką skalę, ale drony trafiające w lotnisko czy odłamki drona uderzające w hotel w enklawie luksusu to coś, co szokuje dziś niemal wszystkich. Media społecznościowe zalewane są przez zdjęcia i filmy, a to, co stworzyła sztuczna inteligencja, miesza się z prawdziwymi obrazkami wojennymi.
11:27
Szef wywiadu policji irańskiej został zabity podczas ataków Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran – poinformowały w niedzielę lokalne media, na które powołuje się agencja AFP.
11:11
Wielki Zwój Izajasza, licząca ponad 2 tys. lat księga biblijna, został przeniesiony w bezpieczne miejsce w związku z konfliktem z Iranem – poinformował rzecznik Muzeum Izraela w rozmowie z „The Times of Israel”.
11:04
Doradca prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anwar Gargasz oświadczył w niedzielę, że irańskie ataki na państwa Zatoki Perskiej doprowadziły do izolacji tego kraju. - Nie walczycie ze swoimi sąsiadami – podkreślił, zwracając się do władz w Teheranie.
- Irańska napaść na państwa Zatoki Perskiej to pomyłka, która odizolowała Iran w krytycznym momencie - powiedział Gargasz.
- Opamiętajcie się (…) i traktujcie sąsiadów w sposób racjonalny i odpowiedzialny - zaapelował, ostrzegając przed jeszcze większa eskalacją sytuacji w regionie.
10:55
Omański port Dukm (Duqm) został w niedzielę zaatakowany przez dwa drony; zaatakowano również tankowiec w cieśninie Ormuz kilka kilometrów od omańskiej półeksklawy Musandam – poinformowała Omańska Agencja Państwowa.
10:45
Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o ataku na Iran niepokoi jego zwolenników w kraju i może zdefiniować jego prezydenturę – skomentował brytyjski dziennik „Times”. Dla wielu Trump jawi się jako interwencjonista, choć doszedł do władzy, krytykując zaangażowanie USA w zagraniczne konflikty – dodał.
10:36
W najbliższych dniach zaatakujemy tysiące celów reżimu terrorystycznego. Stworzymy warunki, w których odważny naród irański będzie mógł uwolnić się od kajdan tyranii. I dlatego mówię wam raz jeszcze: Obywatele Iranu, nie przegapcie tej okazji. Taka okazja zdarza się tylko raz na pokolenie - powiedział w specjalnym wystąpieniu premier Izraela.
در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026
ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.
و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:
ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.
این فرصتیست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx
10:29
Tysiące szyitów zebrały się w niedzielę w indyjskiej części regionu Kaszmir, by opłakiwać śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, który zginął dzień wcześniej w atakach powietrznych USA i Izraela – podała agencja AFP.
10:21
10:17
"Zniszczenie siedziby irańskiego reżimu terrorystycznego w sercu Teheranu"
צפו בתיעוד ראשון מהמטס הרחב של חיל האוויר בלב טהראן— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026
מצורף תיעוד מהדקות האחרונות של השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהראן pic.twitter.com/jGSpx0oo2Y
10:15
Po raz pierwszy w ramach operacji "Ryk Lwa" Siły Obronne Izraela atakują cele irańskiego reżimu terrorystycznego w sercu Teheranu. Siły Powietrzne pod dowództwem Dyrektoriatu Wywiadu rozpoczęły teraz szeroką falę ataków na cele irańskiego reżimu terrorystycznego w sercu Teheranu. W ciągu ostatnich 24 godzin Siły Powietrzne przeprowadziły szeroko zakrojone ataki, mające na celu uzyskanie przewagi powietrznej i otwarcie drogi do Teheranu - poinformował na X Israeli Air Force.
10:04
Heavy Israeli Air Force airstrikes ongoing in Iran’s capital, Tehran right now. pic.twitter.com/BvAGnTgkF4— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026
9:52
Armia izraelska poinformowała w niedzielę, że przypuściła nową falę ataków na cele władz irańskich „w samym sercu Teheranu”. Według agencji AFP w stolicy Iranu rozległy się głośne wybuchy.
9:47
Co najmniej dziewięć osób zginęło w niedzielę w starciach z pakistańskimi siłami bezpieczeństwa, gdy setki osób zaczęły szturmować konsulat USA w Karaczi po śmierci irańskiego przywódcy ajatollaha Alego Chameneia w atakach USA i Izraela – podała agencja Reutera, powołując się na policję.
9:44
Ajatollah Ali Chamenei, najwyższy przywódca Iranu od 1989 roku, zginął w wieku 86 lat w wyniku amerykańsko-izraelskich nalotów na Teheran - potwierdziły irańskie media państwowe, doniesienia te przekazują także pozostali przy życiu przedstawiciele władz w Teheranie. Przez ponad trzy dekady Chamenei był symbolem nieprzejednanej wrogości wobec USA i Izraela, a jednocześnie twórcą systemu, w którym jego słowo miało moc prawa. Teraz w Iranie jedno świętują jego zabicie, inni protestują przeciw Ameryce. Zabójstwo to z pewnością tylko zaogni sytuację, a miejsce ajatollaha zajmą szybko następcy.
9:44
Naczelnym dowódcą irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) został były minister obrony i spraw wewnętrznych Iranu gen. Ahmad Wahidi – podał w niedzielę irański dziennik „Hamszahri”, cytowany przez Reutersa. Dotychczasowy szef IRGC zginął w ataku Izraela i USA.
9:37
Prezydent USA Donald Trump egzekwuje czerwone linie wyznaczone Iranowi, przeciwdziałając zagrożeniom dla swojego kraju w sposób, na który nie zdecydowali się jego demokratyczni poprzednicy Barack Obama i Joe Biden – ocenił w komentarzu redakcyjnym amerykański dziennik „Wall Street Journal”.
9:21
Rosyjscy turyści spędzili noc w Dubaju na parkingach i w piwnicach— NEXTA Polska (@nexta_polska) March 1, 2026
Urlopowiczom rozdano materace, a także zorganizowano wózki z jedzeniem i wodą.
Turyści proszeni są, aby nie wychodzili w pobliże basenów na terenie hoteli, a o kąpieli w morzu można już zapomnieć — po atakach… pic.twitter.com/iZGfuDdWE0
9:14
W jednej z największych żydowskich społeczności w Londynie odbyły się masowe celebracje po informacji o śmierci irańskiego najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneia - informuje "The Times of Israel".
In Golders Green in London, Jews and Persians are celebrating together.pic.twitter.com/DQTDTLvsHy— John Aziz (@aziz0nomics) March 1, 2026
9:05
Szturm na amerykański konsulat
Szok! W Karaczi w Pakistanie protestujący demolują ambasadę USA— NEXTA Polska (@nexta_polska) March 1, 2026
Uzbrojeni w kamienie, deski i kijami, Pakistańczycy wdarli się na teren konsulatu.
W Bagdadzie w Iraku szalejący tłum również próbuje dostać się do amerykańskiej ambasady.
Podsumowując: w krajach muzułmańskich… pic.twitter.com/1FTXgaHJcA
9:03
Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh zginęli w atakach powietrznych USA i Izraela – poinformowała w niedzielę irańska telewizja państwowa.
8:53
Tysiące osób zgromadziły się w niedzielę na placu Engelab w centrum Teheranu po ogłoszeniu informacji o śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia – poinformowali w niedzielę reporterzy agencji AFP.
Manifestanci, w większości ubrani na czarno, skandowali „Śmierć Ameryce!”. Wielu niosło flagi irańskie i portrety Chameneia, który zginął w sobotę w amerykańsko-izraelskim ataku na jego siedzibę w Teheranie.
8:52
Wspólny atak USA i Izraela na członka OPEC, Iran, grozi poważnymi zakłóceniami w dostawach ropy na Bliskim Wschodzie, które w najgorszym przypadku mogą wywołać globalną recesję gospodarczą - pisze CNBC.
8:45
W wyniku skoordynowanego ataku USA i Izraela zginęli szef sztabu armii irańskiej Sajed Abdulrahim Musawi, minister obrony Ali Larydżani, naczelny dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur oraz sekretarz Rady Obrony Ali Szamchani. Dowództwo armii i Korpusu… pic.twitter.com/WiRAVjVUGW— Artur Micek (@Artur_Micek) March 1, 2026
8:43
Dubaj do niedawna uchodził za oazę spokoju, jednak dynamika konfliktu w regionie brutalnie to zweryfikowała. Irańskie siły w ramach odwetu zaatakowały Zjednoczone Emiraty Arabskie, a w mieście rozległy się eksplozje uszkadzające jeden z hoteli. Najbardziej niepokojący incydent odnotowano w porcie lotniczym, w który uderzył dron, wywołując panikę wśród podróżnych.
8:35
Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o rozpoczęciu w sobotę operacji przeciwko Iranowi, przeprowadzonej wspólnie z Izraelem, była poprzedzona tygodniami zakulisowych nacisków ze strony Izraela i Arabii Saudyjskiej – podał w niedzielę „Washington Post”.
8:26
"Nie ma doniesień o rannych ani o bezpośrednich trafieniach w obszary mieszkalne po najnowszej salwie irańskich rakiet balistycznych wymierzonej w centralny i północny Izrael – przekazali medycy. Dowództwo Obrony Cywilnej Sił Obronnych Izraela (IDF) ogłosiło, że mieszkańcy terenów, gdzie uruchomiono syreny alarmowe, mogą opuścić schrony, jednak powinni pozostać w ich pobliżu." - podaje The Times of Israel.
8:16
"To uroczystości żałobne po Chameneim" - napisał komentator, specjalista od Bliskiego Wschodu Wojciech Szewko.
Teheran pic.twitter.com/9AAtzybimA— Wojciech Szewko (@wszewko) March 1, 2026
7:47
Ataki Iranu na arabskich sąsiadów przyniosły skutek odwrotny od zamierzonego; nie sprawiły, że tamtejsze rządy poparł Teheran zaatakowany przez USA i Izrael, a zaostrzyły podział między sunnickimi krajami Zatoki Perskiej a szyickim Iranem - przekazał CNN, powołując się na opinie ekspertów.
7:34
Proces przekazania władzy w Iranie po śmierci ajatollaha Alego Chameneia rozpocznie się w niedzielę – oświadczył sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani. Chamenei zginął w sobotę w izraelsko-amerykańskich atakach.
7:27
Izrael, a potem także Stany Zjednoczone uderzyły 28 lutego na Iran. Ale Teheran nie zamierza się łatwo poddawać. Uderza nie tylko na Izrael, ale także na amerykańskie bazy w regionie.
7:23
Antyamerykańscy demonstranci usiłują szturmować teren ambasady USA w Bagdadzie po śmierci przywódcy Iranu w amerykańsko-izraelskich atakach - przekazała w niedzielę rano agencja AFP, powołując się na źródło w irackich siłach bezpieczeństwa.
6:48
We wcześniejszym wywiadzie dla stacji CBS Trump powiedział, że spodziewał się mocniejszego odwetu Iranu niż to, co widział do tej pory. Dowództwo Centralne USA informowało o braku ofiar po stronie amerykańskiej i jedynie niewielkich zniszczeniach mienia.
6:37
"Iran właśnie oświadczył, że uderzy dziś bardzo mocno, mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. LEPIEJ, ŻEBY TEGO NIE ROBILI, BO JEŚLI TO ZROBIĄ, UDERZYMY W NICH Z SIŁĄ, JAKIEJ NIGDY WCZEŚNIEJ NIE WIDZIANO!" - napisał Donald Trump w mediach społecznościowych.
6:28
Armia Izraela ostrzegła w niedzielę nad ranem, że do kraju zbliża się kolejna fala irańskich rakiet balistycznych. Według służb bezpieczeństwa tego państwa w sobotę Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 100 rakiet i dronów. Irańska telewizja państwowa podała, że w nowa fala ataków w niedzielę nad ranem jest wymierzona m.in. w bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie oraz w kwaterę główną izraelskiego wojska i obiekty militarne w Tel Awiwie.
6:16
W Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w stolicy Kataru Dosze i w stolicy Bahrajnu Manamie w niedzielę nad ranem słychać nowe eksplozje - poinformowała agencja AFP, powołując się na znajdujących się na miejscu dziennikarzy i świadków.
5:45
W wielu amerykańskich miastach w sobotę odbyły się demonstracje w związku z atakami USA i Izraela na Iran. Na ulice wyszli zarówno przeciwnicy uderzeń, jak i osoby świętujące z tego powodu.
5:18
Irańskie władze sądownicze potwierdziły w niedzielę, że w wyniku sobotnich ataków USA i Izraela zginął szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur oraz wysoko postawiony doradca ds. bezpieczeństwa, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani.
4:49
‼️Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta.— Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 28, 2026
‼️Odradzamy wszelkie podróże do Zjednoczonych Emiratów Arabskich🇦🇪
Jeżeli przebywasz w ZEA, zabezpiecz środki… pic.twitter.com/NMc6gH3bvi
4:27
Prezydent USA Donald Trump ocenił w sobotę w rozmowie z telewizją CBS News, że odwet Iranu na amerykańsko-izraelskie uderzenia jest słabszy niż spodziewali się Amerykanie i ich sojusznicy. Wyraził przekonanie, że rozwiązanie dyplomatyczne wciąż pozostaje możliwe i jest teraz łatwiejsze do osiągnięcia.
4:12
Faktyczny przywódca Arabii Saudyjskiej Muhammad ibn Salman wielokrotnie rozmawiał w ostatnich tygodniach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, zachęcając go uderzenia na Iran - podał w sobotę „Washington Post”. Publicznie władze monarchii opowiadały się za pokojowym rozwiązaniem.
4:03
Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA ostrzegł w sobotę przed możliwymi irańskimi cyberatakami w związku z amerykańsko-izraelskimi uderzeniami na Iran. Szef FBI Kash Patel polecił zespołom ds. walki z terroryzmem i wywiadu przejście w stan podwyższonej gotowości.
3:57
Według źródeł agencji Reutera Izrael i USA przeprowadziły atak w chwili, gdy trwało spotkanie Chameneiego z głównymi doradcami. Władze Izraela informowały, że wraz z nim zginął wpływowy były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani i dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur.
3:52
Dziennik „New York Times” opublikował wcześniej w sobotę zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia i zawalone budynki w kompleksie, używanym zwykle jako rezydencja Chameneiego i miejsce, gdzie przyjmowani byli wysokiej rangi urzędnicy. Izraelska telewizja Kanał 12 podała, że rezydencja ajatollaha została „całkowicie zniszczona”.
3:46
Po śmierci Alego Chameneiego w Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę.
3:31
The Iranian regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed. pic.twitter.com/nNDoDexH6g— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
3:02
Irańskie państwowe media potwierdziły, że ajatollah Ali Chamenei został zabity.
2:57
Rozpoczęte w sobotę ataki USA i Izraela na Iran wywołały panikę wśród mieszkańców tego kraju. Irańczycy uciekali z miast, robili w pośpiechu zapasy żywności i ustawiali się w długie kolejki na stacjach benzynowych - podała agencja Reutera.
2:49
Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej - oświadczył. - Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale my go zakończymy - dodał.
2:38
Prezydent USA Donald Trump powiedział w sobotę telewizji CBS News, że są pewni „dobrzy kandydaci” do objęcia władzy w Iranie po zabiciu przywódcy tego kraju Alego Chameneiego w izraelsko-amerykańskich atakach. Pytany o to, kto kontroluje sytuację po śmierci ajatollaha, odpowiedział: - Dokładnie wiem kto, ale nie mogę powiedzieć.
2:32
Władze Bahrajnu informują o spowodowanych przez drona zniszczeniach na międzynarodowym lotnisku. Nie ma ofiar śmiertelnych.
2:26
Historia uczy nas, że koszt bezczynności jest wyższy od podjęcia zdecydowanych działań i właśnie to zrobił prezydent Trump - powiedział ambasador USA przy ONZ Michael Waltz podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Ambasador Iranu oskarżył natomiast Stany Zjednoczone i Izrael o zbrodnie wojenne.
2:21
Izrael i Stany Zjednoczone „pożałują swoich czynów” - napisał w sobotę wieczorem na platformie X sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani, odnosząc się do rozpoczętych tego dnia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran.
2:16
Izraelskie Ministerstwo Obrony potwierdziło w sobotę przybycie statku towarowego, który dostarczył tony amerykańskiego uzbrojenia, w tym wozy bojowe i sprzęt logistyczny na potrzeby prowadzonej obecnie operacji wojskowej przeciwko Iranowi.
2:07
‼️Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta. ‼️Odradzamy wszelkie podróże do Jordanii🇯🇴— Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 28, 2026
⚠️Zarejestruj się w systemie Odyseusz https://t.co/ev9GJ1Kd4S
Bądź na… pic.twitter.com/EYgZ9H9414
1:59
‼️Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta. ‼️Odradzamy wszelkie podróże do Arabii Saudyjskiej🇸🇦— Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 28, 2026
Zarejestruj się w systemie Odyseusz https://t.co/ev9GJ1Kd4S… pic.twitter.com/0DBBwsZ22T
1:50
Rada gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zbierze się w poniedziałek w sprawie ataków USA i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę wieczorem ta agencja ONZ. O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia wnioskowała Rosja.
1:43
Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły kolejną falę uderzeń na Iran, których celem były wyrzutnie pocisków balistycznych i elementy obrony przeciwlotniczej - przekazał w nocy z soboty na niedzielę portal Times of Israel, cytując komunikat armii.
1:37
🚨 Dubai's iconic Burj Al Arab hit by Iranian drone chaos: Air defenses intercepted incoming UAV → debris sparked minor fire on the 321m/60-floor sail hotel's facade.— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
No injuries, fire contained fast.
Viral videos show flames amid escalating Gulf strikes. pic.twitter.com/4UkRMXWHAw
1:24
‼️Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta.— Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 28, 2026
‼️Odradzamy wszelkie podróże do Zjednoczonych Emiratów Arabskich🇦🇪
Jeżeli przebywasz w ZEA, zabezpiecz środki… pic.twitter.com/NMc6gH3bvi
1:17
Na ulicach Teheranu i innych irańskich miast pojawiły się grupy świętujących osób - podała w nocy agencja Reutera po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa śmierci najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego. Władze Iranu nie potwierdziły jak dotąd informacji przekazanej przez Trumpa.
1:11
Jedna osoba zginęła, a siedem odniosło obrażenia w wyniku uderzenia drona w lotnisko w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - ogłosił w nocy z soboty na niedzielę zarząd lotniska. W irańskich atakach odwetowych uszkodzone zostało również lotnisko w Dubaju, gdzie ranne zostały cztery osoby.
1:01
Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani skrytykował sobotnie ataki amerykańsko-izraelskie na Iran, określając je jako „katastrofalną eskalację”. Ogłosił wzmocnione patrole w newralgicznych punktach w metropolii w związku z napięciem na Bliskim Wschodzie.
0:56
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nalega na natychmiastowe mianowanie nowego przywódcy Republiki Islamskiej po śmierci Alego Chameneiego - poinformował w sobotę emigracyjny portal Iran International, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
0:52
Włoski minister obrony Guido Crosetto nie ma jak wrócić do Rzymu z Dubaju, dokąd poleciał w piątek do rodziny, która jest tam na wakacjach. Szef resortu miał wrócić w sobotę, ale po ataku USA oraz Izraela na Iran i odwecie Teheranu zawieszono połączenia lotnicze.
0:07
Syn obalonego szacha Iranu, Cyrus Reza Pahlawi, wyraził w sobotę przekonanie, że wraz ze śmiercią przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego kończy się Islamska Republika Iranu.
23:48
Jedna osoba zginęła, a 19 kolejnych odniosło obrażenia w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego w Tel Awiwie - poinformował w nocy z soboty na niedzielę izraelski portal Times of Israel, powołując się na pogotowie ratunkowe.
23:39
Departament Stanu USA poinformował, że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie sekretarz stanu Marco Rubio nie złoży wizyty w Izraelu, która była zaplanowana na 2-3 marca.
23:17
February 28, 2026
22:55
⚡️ BREAKING: A drone struck Dubai International Airport— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
People in the city are being evacuated to underground parking lots. pic.twitter.com/EKpwLO37zu
22:53
Niepotwierdzone doniesienia w sprawie ataku Iranu na lotnisko w Dubaju. Miało tam dojść do uderzenia drona lub ostrzału rakietowego i w konsekwencji ewakuacji terminala.
22:47
Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei nie żyje — przekazał Donald Trump we wpisie w social mediach. "Chamenei, jeden z najnikczemniejszych ludzi w historii, nie żyje" — napisał prezydent USA
22:21
BREAKING: Iranian missile hits Tel Aviv pic.twitter.com/LzHHZAqefv— BNO News Live (@BNODesk) February 28, 2026
22:20
Pojawiają się doniesienia o kolejnych eksplozjach m.in. w Tel Awiwie, Dubaju i Katarze.
22:10
Wciąż nie są jasne losy przywódcy Iranu. USA i Izrael utrzymują, że polityk zginął w ataku rakietowym; taką samą informację podała też agencja Reutersa. Z kolei strona irańska utrzymuje, że Ali Chamenei ukrył się i zarządza wojną z bezpiecznego schronienia. Lider Iranu nie zabrał jednak głosu od początku wojny, co budzi podejrzenia co do jego losów.
22:08
- Mamy przeczucie, że ajatollah Ali Chamenei nie żyje - powiedział prezydent USA Donald Trump w rozmowie z NBC News.
21:09
Najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei został zabity w amerykańsko-izraelskim ataku, a jego ciało zostało znalezione - przekazała w sobotę wieczorem czasu polskiego agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą izraelskiego oficjela.
21:08
Reuters: najwyższy przywódca Iranu Chamenei nie żyje; jego ciało zostało znalezione
20:42
Prezydent USA Donald Trump rozmawiał przez telefon z przywódcami Arabii Saudyjskiej, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte - przekazała w sobotni wieczór rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.
20:22
Zięć i żona syna Najwyższego Przywódcy Iranu Alego Chameneiego zginęli w atakach rakietowych na stolicę kraju - przekazał członek rady miasta Teheranu.
20:22
"Washington Post": w porannym ataku na Iran zginął minister do spraw wywiadu Esmaeil Khatib wraz z czterema najważniejszymi przywódcami agencji wywiadowczych.
20:21
— Wiele znaków wskazuje na to, że Najwyższy Przywódca Iranu Ali Chamenei nie żyje — przekazał premier Izraela Binjamin Netanjahu. Tymczasem przedstawiciele władz w Teheranie twierdzą, że polityk żyje, ale ukrył się w bezpiecznym miejscu. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, że Ali Chamenei nie zabrał głosu od początku amerykańsko-izraelskiej inwazji, co może sugerować, że został zabity.
19:50
LOT: rejsy do Dubaju i Izraela na razie wstrzymane. Przestrzeń powietrzna nad Dubajem jest obecnie zamknięta do godz. 2.30 w nocy czasu lokalnego,
19:35
Ambasada Rosji wezwała swoich obywateli, by uciekali z Iranu przez Armenię lub Azerbejdżan. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło „zaplanowane i nieuzasadnione” ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
19:20
Co robić jeśli Ty lub któryś z Twoich bliskich przebywa w rejonie objętym konfliktem:
- Słuchaj komunikatów lokalnych służb i nie ignoruj alarmów.
- Zarejestruj się w systemie Odyseusz
- Trzymaj się niższych kondygnacji i unikaj przebywania „na widoku” przy dużych przeszkleniach.
- Nie nakręcaj paniki, ale też nie lekceważ ryzyka spadających odłamków po przechwyceniach
19:18
W Dubaju doszło do niebezpiecznego zdarzenia w dzielnicy turystycznej, gdzie w hotelu odnotowano uderzenie fragmentów po przechwyceniu pocisku. Cztery osoby zostały ranne.
"W sieci krąży hasło, że „rakieta uderzyła w hotel”. To ważne, żeby doprecyzować, że przede wszystkim to nie rakieta uderzyła w hotel, a tylko elementy irańskiej rakiety zestrzelonej przez obronę przeciwlotniczą w ZEA. Co ważne: Iran kieruje swoje rakiety w bazy wojskowe na terenie ZEA, a nie tereny turystyczne, natomiast nie da się przewidzieć gdzie spadną fragmenty zestrzelonych rakiet" – mówi Dawid Burzacki, właściciel międzynarodowej agencji detektywistycznej w Dubaju.
18:53
Iran po atakach USA i Izraela zakazał wszystkim statkom wpływania do Cieśniny Ormuz. Statki znajdujące się w Zatoce Perskiej odbierały w sobotę komunikaty radiowe, nadawane przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, ostrzegające, że nie mogą przepływać przez ten strategiczny szlak wodny - poinformowała agencja Reutera.
18:29
Media: liczba zabitych po trafieniu szkoły podstawowej w Minabie wzrosła do 85! Irańskie media państwowe przekazały, że w atakach izraelskich bezpośrednio trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie, w prowincji Hormozgan na południu Iranu. Według mediów liczba zabitych wzrosła z 57 do co najmniej 85.
18:26
Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji ostrzegło w sobotę, że eskalacja konfrontacji między USA i Izraelem a Iranem stanowi zagrożenie dla przyszłości regionu i globalnej stabilności. MSZ wezwało wszystkie strony do zatrzymania ataków.
⚡️"Shahed" drones spotted right near the Burj Khalifa. https://t.co/kBQKCIq5b8 pic.twitter.com/1vGxSfUt9Z— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
18:14
Szokujące wideo: dron „Shahed” uderza w okolicy Burdż Chalifa, najwyższego budynku świata w Dubaju
Breaking: Footage of a high-rise building in Bahrain being struck by an Iranian drone pic.twitter.com/CRG47OzcQV— Faytuks News (@Faytuks) February 28, 2026
17:58
Uderzenie irańskiego drona w wieżowiec w Bahrajnie.
⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island.
The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire. pic.twitter.com/GPEGtiUE2O
16:58
Irański pocisk uderzył m.in. w prestiżową, sztuczną wyspę Palm Jumeirah.
Local channels are publishing footage of the strike on Dubai. https://t.co/Tm43OXFTuX pic.twitter.com/SkGN8q3uci— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
16:56
Wstrząsające nagrania przedstawiające ataki irańskich rakiet na Dubaj
Situation at Kuwait International Airport following an Iranian drone strike.pic.twitter.com/RNgYW1wAaG— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
16:54
Lotnisko w Kuwejcie po irańskim ostrzale
16:40
15:40
Irańskie władze poinformowały, że w sobotnich atakach izraelskich bezpośrednio trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie, w prowincji Hormozgan na południu Iranu. Według państwowej agencji IRNA liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 40 do 57.
15:36
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępiają w opublikowanym w sobotę wspólnym oświadczeniu ataki Iranu na państwa w regionie i apelują o wznowienie negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem.
15:34
Głośna eksplozja miała być słyszana po 15 w Dubaju, największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Events in the Middle East and the Gulf region are unfolding extremely rapidly. Unfortunately, Ukraine knows all too well what this is about. Although Ukrainians never threatened Iran, the Iranian regime chose to become Putin’s accomplice and supplied him with “shahed” drones, and…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2026
15:30
Ważne jest, aby Stany Zjednoczone działały zdecydowanie. Ilekroć pojawia się amerykańska determinacja, globalni przestępcy słabną. To zrozumienie musi dotrzeć również do Rosjan - pisze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najnowszym poście na portalu X(Twitter).
15:25
„Iranowi nie zależy na wojnie. Natomiast niewątpliwie nie chce tego konfliktu dalej eskalować” - powiedział ekspert ds. międzynarodowych prof. Robert Czulda dla Radia ESKA.
15:15
Jest pierwszy komentarz Donalda Trumpa po ataku na Iran. "Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi.”
14:56
Jak podaje "The Times of Israel", w Tel Awiwie i w całym centralnym Izraelu rozbrzmiewają syreny w związku z najnowszym atakiem rakietowym Iranu.
14:53
Cena baryłki ropy po eskalacji na Bliskim Wschodzie może w najbardziej pesymistycznym scenariuszu sięgnąć nawet 150 dol. - ocenili specjaliści skandynawskiego banku SEB w sobotniej analizie dla norweskiego serwisu e24. Analitycy przedstawili cztery możliwe warianty rozwoju sytuacji na rynku ropy.
14:48
Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację - napisał w sobotę po południu szef MSZ Radosław Sikorski. Poinformował, że jest po rozmowie z szefem polskiej placówki w Teheranie i pracownicy ambasady są bezpieczni.
Właśnie skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 28, 2026
Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację.
14:44
Katar. Moment upadku fragmentu zestrzelonej irańskiej rakiety. pic.twitter.com/IjKeBLLTZF— Artur Micek (@Artur_Micek) February 28, 2026
14:43
🇮🇷🇺🇸 Iran twierdzi, że „da historyczną lekcję” Izraelowi i Stanom Zjednoczonym w obliczu nalotów na Teheran i inne części kraju.— Dominik Serwacki 🇵🇱 ✍️ 🌍 (@DominikSerwacki) February 28, 2026
Irańskie siły zbrojne wystrzeliwuje kolejną salwę rakiet na Izrael. Alarmy bombowe w całym Izraelu.
Izraelskie wojska informują, że systemy obrony… pic.twitter.com/AEZnYTDTst
14:40
Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych, gdy w sobotę irański pocisk uderzył w budynek w mieście As-Suwajda na południu Syrii — podała państwowa agencja SANA. Wcześniej tego dnia Iran przystąpił do ataków odwetowych w reakcji na operację wojskową USA i Izraela.
14:35
Islamistyczny ruch palestyński Hamas potępił sobotni atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Proirańska grupa paramilitarna w Iraku Kataib Hezbollah zapowiedziała ataki na bazy amerykańskie.
14:23
Rozpoczął się atak na Iran, a Iran w odwecie zaatakował amerykańskie bazy rozmieszczone na Bliskim Wschodzie. Obecnie przebywamy w Arabii Saudyjskiej i w ciągu najbliższych kilku dni będziemy musieli podjąć decyzję, jak stąd wyjechać drogą lądową - poinformowali Polacy, którzy prowadzą fanpage "7wanderlegs".
14:20
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z „Washington Post”, że jego celem w ataku na Iran jest „wolność dla ludzi”. Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
14:10
Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan przeprowadził w sobotę rozmowy telefoniczne z szefami dyplomacji Iranu, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Syrii, Egiptu i Indonezji po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran – podało źródło w tureckim MSZ.
13:57
Prezydent Francji apeluje o pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ po atakach na Iran
The outbreak of war between the United States, Israel, and Iran carries grave consequences for international peace and security.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026
At this decisive moment, every measure is being taken to ensure the security of our national territory, our citizens,…
13:43
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w sobotę w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – poinformowały agencje Reutera i AFP, powołując się na świadków. Ministerstwo obrony Kuwejtu potwierdziło atak rakietowy na bazę wojskową USA w tym kraju.
Źródła w służbach bezpieczeństwa Iraku powiedziały agencji Reutera, że nad konsulatem USA w Irbilu przechwycono rakiety; zaatakowane zostały również siły amerykańskie stacjonujące w okolicach tego miasta. Wcześniej informowano o ataku na amerykańską bazę wojskową w Kurdystanie.
13:24
Amerykańsko-izraelski atak na Iran. Reakcja Rosji
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę „zaplanowane i nieuzasadnione” ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji. W poście zamieszczonym na Telegramie rosyjski resort zarzucił USA i Izraelowi, że „zasłaniając się obawą” o irański program atomowy, dążą do zmiany władz w Iranie.
13:23
Jak podaje "The Times of Israel", Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały, że przechwyciły drugą falę irańskich ataków rakietowych. Według władz fragmenty zestrzelonych pocisków spadły na różne części Abu Zabi, nie powodując obrażeń, po tym jak w pierwszej fali zginął jeden cywil.
13:21
W związku z trwającą zakrojoną na szeroką skalę operacją militarną na Bliskim Wschodzie prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym; także nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią - ostrzegło w sobotę MSZ na platformie X, na profilu „Polak za granicą”.
13:11
Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły wspólną ofensywę militarną przeciwko Iranowi, która według doniesień ma trwać kilka dni. Operacja, planowana od miesięcy, ma na celu osłabienie irańskiego reżimu i jego potencjału militarnego. W odpowiedzi na ataki, które objęły wiele irańskich miast, w tym Teheran, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu zapowiedziało "zdecydowaną i definitywną" odpowiedź, powołując się na prawo do samoobrony.
13:06
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi wezwał w sobotę partnerów z regionu, aby nie dopuścili do tego, by Stany Zjednoczone i Izrael wykorzystały ich terytoria do prowadzenia, jak określił, „agresywnych operacji” przeciwko jego krajowi.
W cytowanym przez Reutersa oświadczeniu opublikowanym w komunikatorze Telegram podano też, że Aragczi przekazał partnerom z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Kuwejtu, Bahrajnu i Iraku, że Iran użyje wszystkich swoich zdolności obronnych i militarnych zgodnie z prawem do samoobrony.
13:00
Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył w komentarzu do wydarzeń na Bliskim Wschodzie, że Iranowi nigdy nie wolno pozwolić na rozwój broni jądrowej. Kazachstan postawił w stan całodobowej gotowości swoje siły bezpieczeństwa, a Ukraina potępiła władze Iranu, zapewniając jednocześnie naród irański o swoim wsparciu.
12:53
🎥WATCH: IDF strikes hundreds of targets in western Iran as part of Operation Roaring Lion pic.twitter.com/KYMYVL8DOQ— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
12:51
W Teheranie nastąpiło w sobotę rano kilkanaście eksplozji. Agencja Reutera podała, że jedno z uderzeń miało miejsce prawdopodobnie w pobliżu biura Chameneia. Ten jednak – według źródeł agencji – został przewieziony w bezpieczne miejsce i nie przebywał w chwili ataku w stolicy.
Rakiety uderzyły w okolice pałacu prezydenckiego, ale prezydent Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu - podały irańskie agencje prasowe Mehr i Tasnim.
12:47
Przedstawiciele władz Iranu byli głównym celem pierwszej fazy ataku USA na Iran, któremu Pentagon nadał kryptonim „Operacja Epicka Furia” (Epic Fury) – podała w sobotę agencja Reutera, cytując anonimowe źródło.
12:42
W Iranie doszło do cyberataku na aplikację modlitewną, która przed przerwą w dostępie do internetu wyświetlała antyreżimowe przesłania wspierające naród irański. Incydent ten nastąpił w kontekście ataków USA i Izraela na Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i obiekty reżimu.
12:35
Jak podaje CNN, Izrael wzmacnia i rozmieszcza dodatkowe siły wzdłuż swoich granic z Libanem i Syrią po przeprowadzeniu ataków na Iran – poinformował w sobotę izraelski przedstawiciel wojskowy podczas spotkania z dziennikarzami.
12:30
We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL— Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026
12:22
W poniedziałek ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć o kilka procent, potem rynek będzie analizować, czego można się dalej spodziewać - powiedział PAP główny analityk rynkowy DM BOŚ Marek Rogalski. Dodał, że sobotni atak na Iran był zaskoczeniem, bo rynek nastawiał się raczej na 7-8 marca.
12:15
Explosions in Abu Dhabi 📍 pic.twitter.com/Q84vd8sqnv— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 28, 2026
12:10
Izraelski Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła izraelskie, informuje, że pałac najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego został całkowicie zniszczony. Nie jest jasne, czy Chamenei przebywał w tym miejscu w chwili ataku. Stacja podaje również, że w dotychczasowych uderzeniach celem byli wszyscy kluczowi przywódcy Iranu.
12:02
Wojna na Bliskim Wschodzie. USA oraz Izrael zaatakowały Iran.
Przypomnijmy. W sobotę rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Izrael poinformował o rozpoczęciu „ataku wyprzedzającego”. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie
Trump w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków powiedział, że siły amerykańskie prowadzą „masową i ciągłą operację”, wymierzoną w armię Iranu. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Ataki skomentował syn ostatniego szacha Iranu Reza Pahlawi, postrzegany jako lider irańskiej opozycji, dziękując amerykańskiemu prezydentowi za „humanitarną interwencję” i wzywając Irańczyków do przejęcia władzy w kraju.
11:58
Sytuacja w Iranie
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran – poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie. - Siły zbrojne Republiki Islamskiej ostro odpowiedzą agresorom (…) Tak jak byliśmy gotowi negocjować, tak samo teraz jesteśmy gotowi bardziej niż kiedykolwiek bronić narodu irańskiego – podało irańskie MSZ.
Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu zaapelowała do obywateli, by zachowali spokój i jeśli to możliwe, wyjechali z atakowanych miast w inne miejsca. Rada zapewniła też, że nie ma powodu, by martwić się o zaopatrzenie w podstawowe artykuły, i podkreśliła, że należy unikać tłoczenia się w centrach handlowych, gdyż może to być niebezpieczne. Według Rady banki będą nadal działać, a szkoły i uniwersytety zostaną zamknięte do odwołania
11:52
Reakcja lotnictwa cywilnego nad Bliskim Wschodem na poranny atak na Iran. Fascynujące że możemy takie rzeczy śledzić w zasadzie na żywo. pic.twitter.com/5gtSqj9q0l— Dawid Kamizela (@DawidKamizela) February 28, 2026
11:48
Izrael ostrzega swoich obywateli przed atakami rakietowymi.
🚨Sirens sounding across several areas in Israel— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
11:47
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w sobotę, że „najnowsze wydarzenia na Bliskim Wschodzie są ryzykowne”. Podkreśliła, że UE nałożyła na Iran sankcje i popiera rozwiązania dyplomatyczne w kwestii nuklearnej.
11:42
Massive explosion, smoke plume, after a U.S./Israeli airstrike targeting an IRGC base in Damavand, northwest Iran. pic.twitter.com/MTwwiBGdlj— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026
11:35
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety – podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.
11:27
Izrael, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Irak zamknęły w sobotę swoje przestrzenie powietrzne w odpowiedzi na izraelskie i amerykańskie ataki na cele w Iranie. Kilka linii lotniczych, w tym LOT, Lufthansa, KLM czy Wizzair, odwołały loty w regionie Bliskiego Wschodu.
11:23
Niedawny atak na Iran wstrząsnął światową opinią publiczną, ale dla ekspertów nie był zaskoczeniem. Dr Wojciech Szewko, ceniony analityk ds. Bliskiego Wschodu, w rozmowie z Radiem Eska stwierdza, że prawdziwym celem nie jest program nuklearny, lecz obalenie reżimu w Teheranie. Jego zdaniem stoimy u progu długotrwałej kampanii, która ma na celu całkowite zniszczenie Iranu jako regionalnej potęgi i realnego zagrożenia dla Izraela.
11:19
Iran atakuje amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie.
Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the headquarters of the US Navy's 5th Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain earlier today. pic.twitter.com/6omkCrLy2u— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026
11:14
Reuters za źródłami irańskimi: kilku wysokich rangą dowódców Strażników Rewolucji zginęło w izraelsko-amerykańskich atakach.
11:12
Agencja Fars: Iran atakuje kilka baz USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.
11:06
Jemeńscy rebelianci Huti zapowiedzieli w sobotę wznowienie ataków na morskie szlaki handlowe na Morzu Czerwonym oraz na Izrael – poinformowała agencja AP, powołując się na dwóch wysokich rangą przedstawicieli Huti.
11:00
Część personelu amerykańskiej bazy lotniczej Al Udeid w Katarze jest ewakuowana – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Ambasady amerykańskie na Bliskim Wschodzie wezwały personel i obywateli USA do schronienia się w bezpiecznym miejscu.
10:53
Eksplozje w Bahrajnie (+-tam gdzie baza 5 Floty USA) pic.twitter.com/CWjEFkTR2q— Wojciech Szewko (@wszewko) February 28, 2026
10:49
W sobotę (28 lutego) świat obiegły wiadomości o masowej operacji wojskowej przeprowadzonej przez Izrael i Stany Zjednoczone na cele w Iranie.
10:46
Iran zaatakował bazę USA w Manamie?
Władze Bahrajnu poinformowały w sobotę o ataku rakietowym na kwaterę główną amerykańskiej V Floty w stolicy kraju, Manamie. Stacja CNN informuje o wybuchach słyszanych w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie również znajdują się amerykańskie bazy. Bahrajn potwierdził ataki na swoim terytorium. Według świadków agencji Reutersa syreny słychać w Kuwejcie.
CNN przekazała, powołując się na niewymienionego z nazwiska urzędnika katarskiego, że nad krajem przechwycono dwie irańskie rakiety. Sugeruje to, że Iran próbuje dokonać odwetu za atak ze strony USA i Izraela – oceniła amerykańska stacja.
10:39
Iran potwierdził, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki – podała w sobotę półoficjalna irańska agencja Tasnim.
10:35
Syreny alarmowe w całym Izraelu.
🚨 Sirens sounding across Israel pic.twitter.com/qX6OBgNs2k— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
10:30
Szef Obserwatorium Transatlantyckiego przy Centrum Stosunków Międzynarodowych były ambasador RP w Niemczech i USA Janusz Reiter ocenił, że na razie za mało wiemy o sobotnim ataku Izraela i USA na Iran, by mówić o potencjalnych tego konsekwencjach.
10:24
Wojna Iran–Izrael wchodzi w nową, niebezpieczną fazę. Po serii ataków na cele w Iranie oraz odpowiedziach Teheranu rośnie napięcie w całym regionie Bliskiego Wschodu. Głos zabrał prezydent Karol Nawrocki, który poinformował, że jest na bieżąco raportowany o sytuacji i utrzymuje stały kontakt z sojusznikami.
10:18
Teheran pic.twitter.com/SCRo2WhwlU— Wojciech Szewko (@wszewko) February 28, 2026
10:12
W związku z sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu oraz doniesieniami dotyczącymi działań wobec Iranu informujemy, że sytuacja polskich kontyngentów wojskowych jest na bieżąco monitorowana - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W związku z sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu oraz doniesieniami dotyczącymi działań wobec Iranu informujemy, że sytuacja polskich kontyngentów wojskowych jest na bieżąco monitorowana.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 28, 2026
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych utrzymuje stały kontakt z… pic.twitter.com/VTLXHKUUDK
10:10
‼️Izrael i USA zaatakowały Iran‼️— Radio Białoruś (@Radio_Bialorus) February 28, 2026
Eksplozje w Teheranie pic.twitter.com/MkcLPeGo71
10:08
CNN: Armia Stanów Zjednoczonych planuje kilkudniowe ataki przeciwko Iranowi
9:57
Reza Pahlavi: Przed nami kluczowe chwile.
W tych krytycznych godzinach i dniach, bardziej niż kiedykolwiek, musimy skupić się na naszym ostatecznym celu: odzyskaniu Iranu. Proszę, abyście na razie pozostali w domach i zachowali spokój oraz bezpieczeństwo. Bądźcie czujni i gotowi do powrotu na ulice w odpowiednim czasie, aby podjąć ostateczne działania, o czym poinformuję Was szczegółowo - napisał na X Reza Pahlavi.
Reza Pahlavi to najstarszy syn ostatniego szacha Iranu, Mohammada Rezy Pahlawiego, obalonego w wyniku rewolucji islamskiej w 1979 roku. Urodził się w 1960 roku w Teheranie. Po upadku monarchii wyjechał z kraju i od dekad przebywa na emigracji, głównie w Stanach Zjednoczonych.
Część środowisk opozycyjnych wobec władz w Teheranie uznaje go za symbol świeckiego, przedrewolucyjnego Iranu.
هممیهنان عزیزم،— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026
لحظاتی سرنوشتساز پیشِ روی ماست.
کمکی که رئیسجمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود، اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است؛ و هدف آن، جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است؛ نه کشور و ملت بزرگ ایران.
اما، با وجود رسیدن این کمک،… pic.twitter.com/kRiamgeCpS
9:54
Wizz Air zawiesił połączenia z Izraelem i innymi krajami regionu
W związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie, Wizz Air zawiesił połączenia z Izraelem oraz z innymi krajami regionu, w tym Dubajem i Jordanią - poinformował przewoźnik. W sobotę Izrael i USA zaatakowały Iran.
9:47
9:46
Blast in Ilam, Ilam province, #Iran pic.twitter.com/AMDtkooS3p— Shin (@hey_itsmyturn) February 28, 2026
9:44
Po porannym ataku Izraela i USA na Iran na bieżąco otrzymujemy i analizujemy informacje od szefów wojskowych placówek dyplomatycznych, szczególnie z Izraela i USA. Działają także odpowiednie służby mające najnowsze informacje i analizujace dalsze scenariusze zdarzeń.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) February 28, 2026
Nasi…
9:40
Przez 47 lat reżim ajatollahów krzyczał „Śmierć Izraelowi”, „Śmierć Ameryce”. Przelał naszą krew, zamordował wielu Amerykanów i dokonał masakry własnego narodu. Ten morderczy reżim terrorystyczny nie może uzbroić się w broń jądrową, która pozwoliłaby mu zagrozić całej ludzkości. Nasze wspólne działania stworzą warunki, w których odważny naród irański będzie mógł wziąć swój los we własne ręce. Nadszedł czas, aby wszyscy mieszkańcy Iranu – Persowie, Kurdowie, Azerowie, Beludżowie i Ahwazi – zrzucili jarzmo tyranii i stworzyli wolny i pokojowy Iran - powiedział premier Izraela.
9:39
Premier Izraela: rozpoczęliśmy operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony irańskiego reżimu
Moi bracia i siostry, obywatele Izraela, niedawno Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację mającą na celu wyeliminowanie egzystencjalnego zagrożenia, jakie stwarza reżim terrorystyczny w Iranie - poinformował w swoim wystąpieniu premier Benjamin Netanyahu.
אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026
אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.
במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4
9:35
Donald Trump: potencjał rakietowy Iranu zostanie zniszczony
Amerykański prezydent podkreślił w nagraniu zamieszczonym na jego portalu społecznościowym Truth Social, że Iran próbował odbudować swój potencjał atomowy po zbombardowaniu przez USA w czerwcu zeszłego roku jego obiektów nuklearnych.
Trump zapewnił, że potencjał rakietowy Iranu zostanie zniszczony, a jego marynarka wojenna zostanie „unicestwiona”. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju po zakończeniu obecnej operacji wojskowej. „Kiedy skończymy, przejmijcie rządy. One będą wasze. To zapewne wasza jedyna szansa na kilka pokoleń” – oznajmił.
Według niego irańskie wojsko musi wybrać między „immunitetem” a „pewną śmiercią”. Amerykański urzędnik powiedział agencji Reutera, że należy się spodziewać „kilkudniowej operacji” przeciwko Iranowi
9:28
9:26
Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela
Niedawno Siły Obronne Izraela wykryły rakiety wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela - podały Siły Obronne Izraelu.
❗️An additional barrage of missiles was launched toward Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
The Aerial Defense Array is currently identifying and intercepting threats.
9:22
Central Tehran, #Iran pic.twitter.com/ti5RskLmsa— Shin (@hey_itsmyturn) February 28, 2026
9:21
Iran zapowiada odwet
Iran szykuje się do odwetu za sobotni atak Izraela; będzie on miażdżący - powiedział agencji Reutera przedstawiciel władz irańskich pod warunkiem zachowania anonimowości. Irańska agencja Mehr podała, że prezydent kraju Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu.
9:19
February 28, 2026
9:17
Premier Donald Tusk poinformował w sobotę rano, że odebrał meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze - podkreślił.
9:16
Przedstawiciele administracji USA ogłosili przed atakami na Iran, że spodziewają się irańskich ataków odwetowych na bazy i ambasady Stanów Zjednoczonych - poinformował w sobotę dziennik „New York Times”.