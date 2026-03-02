Ataki nie ustają. Dron miał trafić w brytyjską bazę na Cyprze, Izrael uderza w cele w Libanie

Media: dron uderzył w brytyjską bazę wojskową na Cyprze

W bazę brytyjskiego lotnictwa Akrotiri na Cyprze uderzył dron - podał w nocy z niedzieli na poniedziałek cypryjski dziennik "Cyprus Mail". Według cytowanych przez gazetę niepotwierdzonych informacji mógł to być irański dron bojowy Shahed 136. Redakcja poinformowała, że personel bazy został poinformowany o uderzeniu "małego drona" w lotnisko. Incydent nie spowodował ofiar, ale wywołał "niewielkie szkody".

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił w niedzielę, że zgodził się na prośbę USA, by brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet w "celu defensywnym". Zaznaczył, że siły brytyjskie nie są zaangażowane w ataki ofensywne na Iran.

Armia Izraela: rozpoczęliśmy uderzenia na Hezbollah w Libanie

Również w nocy z niedzieli na poniedziałek izraelskie wojsko poinformowało o rozpoczęciu ataków na cele w Libanie. Armia "zaczęła uderzenia na cele organizacji terrorystycznej Hezbollah w Libanie" w "odpowiedzi na wystrzelenie przez Hezbollah pocisków w stronę Państwa Izrael" - napisano w komunikacie, cytowanym przez agencję AFP. Na przedmieściach Bejrutu słyszano eksplozje.

Izraelskie wojsko ogłosiło wcześniej, że przechwyciło jedną rakietę nadlatującą z Libanu, a kilku innym pozwoliło spaść na niezamieszkanym terenie. Nie pojawiły się doniesienia o ofiarach ani zniszczeniach w wyniku tego ostrzału. Armia Izraela potwierdziła, że za ostrzałem stał wspierany przez Iran Hezbollah. Organizacja ogłosiła, że zaatakowała Izrael w odwecie za śmierć najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął w sobotę w amerykańsko-izraelskich bombardowaniach.

Jak przekazał portal Times of Israel, wojsko poinformowało także o przeprowadzaniu kolejnej fali uderzeń z powietrza na cele w Teheranie. W tym samym czasie półoficjalna irańska agencja prasowa Tasnim donosiła o odgłosach eksplozji słyszanych w różnych dzielnicach miasta.

