Ajatollahowie wzywają muzułmanów do zemsty. Mają pomścić Chameneiego

Fatwa jest orzeczeniem dotyczącym interpretacji prawa islamskiego wydanym przez duchownego. Zdarza się, że zawiera konkretne wskazania w szczegółowej sprawie, jak m.in. w przypadku słynnej fatwy wydanej przez przywódcę rewolucji islamskiej z 1979 roku, pierwszego najwyższego przywódcę Iranu ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, skazującej na śmierć pisarza Salmana Rushdiego.

Hamedani w odpowiedzi na pytanie prezydium Zgromadzenia Studentów i Uczonych Seminariów w irańskim Kom oświadczył w niedzielę, że wszyscy muzułmanie mają religijny obowiązek pomścić śmierć Chameneiego. Szirazi wydał natomiast fatwę, w której wskazał Stany Zjednoczone i Izrael jako "głównych sprawców" śmierci szyickiego lidera Iranu i określił odwet jako religijny obowiązek muzułmanów na całym świecie, "dopóki zło tych przestępców nie zostanie wykorzenione ze świata".

Ajatollah Ali Chamenei, który rządził krajem od 1989 roku, został w sobotę zabity w amerykańsko-izraelskim ataku. Dziennik "New York Times" opublikował zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia i zawalone budynki w kompleksie, używanym zwykle jako rezydencja Chameneiego i miejsce, gdzie przyjmowani byli wysokiej rangi urzędnicy. Izraelska telewizja Kanał 12 podała, że rezydencja ajatollaha została "całkowicie zniszczona".

Według źródeł agencji Reutera Izrael i USA przeprowadziły atak w chwili, gdy trwało spotkanie przywódcy z głównymi doradcami. Władze Izraela informowały, że wraz z nim zginął wpływowy były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani i dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur.

