Wojna USA z Iranem. Nową fala ataków na Teheran. Potężna eksplozja. "Zaatakujemy tysiące celów" [RELACJA NA ŻYWO 1.03.2026]

- W sobotę 28 lutego Izrael i USA zaatakowały Iran
- Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć ajatollaha Alego Chameneia
- Iran przeprowadził ataki odwetowe na Izrael oraz cele USA w państwach Zatoki Perskiej
- IRGC ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz dla statków; szlakiem tym przepływa ok. 20 proc. ropy z regionu.
- USA poinformowały o odparciu setek ataków rakietowych i dronowych; zapowiedziano kolejne uderzenia na Iran.
Izraelsko-amerykański atak na Iran rozpoczął się w sobotę 28 lutego 2026 roku. Izrael określił go jako uderzenie wyprzedzające, a w operacji uczestniczyło około 200 myśliwców, które zaatakowały setki celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie oraz siedzibę najwyższego przywódcy w Teheranie. W nalotach zginęło co najmniej 201 osób, 747 zostało rannych, a 24 z 31 prowincji kraju zostały dotknięte atakami. Irańskie media poinformowały także o śmierci co najmniej 118 osób w ostrzale szkoły dla dziewcząt w Minabie.
Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć ajatollaha Alego Chameneia i obwiniła o nią USA oraz Izrael. Wcześniej informację tę ogłosił prezydent USA Donald Trump. Władze w Teheranie wprowadziły 40-dniową żałobę. Prezydent Masud Pezeszkian nazwał zabicie Chameneia „wielką zbrodnią” i zapowiedział konsekwencje dla odpowiedzialnych.
- Ta wielka zbrodnia nigdy nie pozostanie bez odpowiedzi i otworzy nowy rozdział w historii świata islamskiego i szyizmu – czytamy w oświadczeniu. Pezeszkian zapowiedział, że Iran odpowie „z całą siłą i determinacją”. Iran przeprowadził już odwetowe ataki na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej. W Izraelu zginęła jedna osoba, około 30 zostało rannych, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich śmierć poniosły co najmniej dwie osoby.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że statki nie mogą przepływać przez kontrolowaną przez Iran cieśninę Ormuz, którą transportowane jest około 20 proc. ropy naftowej z regionu. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że amerykańskie siły odparły setki irańskich ataków rakietowych i dronowych, a szkody były niewielkie. Według CNN armia USA planuje kilkudniowe działania przeciwko Iranowi, a premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział kolejne uderzenia na tysiące celów w najbliższych dniach.
Sytuacja rozwija się dynamicznie.
W tej relacji na żywo przedstawiamy najnowsze informacje, oficjalne komunikaty oraz reakcje międzynarodowe.
Atak USA i Izraela na Iran [RELACJA NA ŻYWO]
11:04
Doradca prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anwar Gargasz oświadczył w niedzielę, że irańskie ataki na państwa Zatoki Perskiej doprowadziły do izolacji tego kraju. - Nie walczycie ze swoimi sąsiadami – podkreślił, zwracając się do władz w Teheranie.
- Irańska napaść na państwa Zatoki Perskiej to pomyłka, która odizolowała Iran w krytycznym momencie - powiedział Gargasz.
- Opamiętajcie się (…) i traktujcie sąsiadów w sposób racjonalny i odpowiedzialny - zaapelował, ostrzegając przed jeszcze większa eskalacją sytuacji w regionie.
10:55
Omański port Dukm (Duqm) został w niedzielę zaatakowany przez dwa drony; zaatakowano również tankowiec w cieśninie Ormuz kilka kilometrów od omańskiej półeksklawy Musandam – poinformowała Omańska Agencja Państwowa.
10:45
Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o ataku na Iran niepokoi jego zwolenników w kraju i może zdefiniować jego prezydenturę – skomentował brytyjski dziennik „Times”. Dla wielu Trump jawi się jako interwencjonista, choć doszedł do władzy, krytykując zaangażowanie USA w zagraniczne konflikty – dodał.
10:36
W najbliższych dniach zaatakujemy tysiące celów reżimu terrorystycznego. Stworzymy warunki, w których odważny naród irański będzie mógł uwolnić się od kajdan tyranii. I dlatego mówię wam raz jeszcze: Obywatele Iranu, nie przegapcie tej okazji. Taka okazja zdarza się tylko raz na pokolenie - powiedział w specjalnym wystąpieniu premier Izraela.
در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026
ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.
و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:
ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.
این فرصتیست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx
10:29
Tysiące szyitów zebrały się w niedzielę w indyjskiej części regionu Kaszmir, by opłakiwać śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, który zginął dzień wcześniej w atakach powietrznych USA i Izraela – podała agencja AFP.
10:21
10:17
"Zniszczenie siedziby irańskiego reżimu terrorystycznego w sercu Teheranu"
צפו בתיעוד ראשון מהמטס הרחב של חיל האוויר בלב טהראן— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026
מצורף תיעוד מהדקות האחרונות של השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהראן pic.twitter.com/jGSpx0oo2Y
10:15
Po raz pierwszy w ramach operacji "Ryk Lwa" Siły Obronne Izraela atakują cele irańskiego reżimu terrorystycznego w sercu Teheranu. Siły Powietrzne pod dowództwem Dyrektoriatu Wywiadu rozpoczęły teraz szeroką falę ataków na cele irańskiego reżimu terrorystycznego w sercu Teheranu. W ciągu ostatnich 24 godzin Siły Powietrzne przeprowadziły szeroko zakrojone ataki, mające na celu uzyskanie przewagi powietrznej i otwarcie drogi do Teheranu - poinformował na X Israeli Air Force.
10:04
Heavy Israeli Air Force airstrikes ongoing in Iran’s capital, Tehran right now. pic.twitter.com/BvAGnTgkF4— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026
9:52
Armia izraelska poinformowała w niedzielę, że przypuściła nową falę ataków na cele władz irańskich „w samym sercu Teheranu”. Według agencji AFP w stolicy Iranu rozległy się głośne wybuchy.
9:47
Co najmniej dziewięć osób zginęło w niedzielę w starciach z pakistańskimi siłami bezpieczeństwa, gdy setki osób zaczęły szturmować konsulat USA w Karaczi po śmierci irańskiego przywódcy ajatollaha Alego Chameneia w atakach USA i Izraela – podała agencja Reutera, powołując się na policję.
9:44
Ajatollah Ali Chamenei, najwyższy przywódca Iranu od 1989 roku, zginął w wieku 86 lat w wyniku amerykańsko-izraelskich nalotów na Teheran - potwierdziły irańskie media państwowe, doniesienia te przekazują także pozostali przy życiu przedstawiciele władz w Teheranie. Przez ponad trzy dekady Chamenei był symbolem nieprzejednanej wrogości wobec USA i Izraela, a jednocześnie twórcą systemu, w którym jego słowo miało moc prawa. Teraz w Iranie jedno świętują jego zabicie, inni protestują przeciw Ameryce. Zabójstwo to z pewnością tylko zaogni sytuację, a miejsce ajatollaha zajmą szybko następcy.
9:44
Naczelnym dowódcą irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) został były minister obrony i spraw wewnętrznych Iranu gen. Ahmad Wahidi – podał w niedzielę irański dziennik „Hamszahri”, cytowany przez Reutersa. Dotychczasowy szef IRGC zginął w ataku Izraela i USA.
9:37
Prezydent USA Donald Trump egzekwuje czerwone linie wyznaczone Iranowi, przeciwdziałając zagrożeniom dla swojego kraju w sposób, na który nie zdecydowali się jego demokratyczni poprzednicy Barack Obama i Joe Biden – ocenił w komentarzu redakcyjnym amerykański dziennik „Wall Street Journal”.
9:21
Rosyjscy turyści spędzili noc w Dubaju na parkingach i w piwnicach— NEXTA Polska (@nexta_polska) March 1, 2026
Urlopowiczom rozdano materace, a także zorganizowano wózki z jedzeniem i wodą.
Turyści proszeni są, aby nie wychodzili w pobliże basenów na terenie hoteli, a o kąpieli w morzu można już zapomnieć — po atakach… pic.twitter.com/iZGfuDdWE0
9:14
W jednej z największych żydowskich społeczności w Londynie odbyły się masowe celebracje po informacji o śmierci irańskiego najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneia - informuje "The Times of Israel".
In Golders Green in London, Jews and Persians are celebrating together.pic.twitter.com/DQTDTLvsHy— John Aziz (@aziz0nomics) March 1, 2026
9:05
Szturm na amerykański konsulat
Szok! W Karaczi w Pakistanie protestujący demolują ambasadę USA— NEXTA Polska (@nexta_polska) March 1, 2026
Uzbrojeni w kamienie, deski i kijami, Pakistańczycy wdarli się na teren konsulatu.
W Bagdadzie w Iraku szalejący tłum również próbuje dostać się do amerykańskiej ambasady.
Podsumowując: w krajach muzułmańskich… pic.twitter.com/1FTXgaHJcA
9:03
Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh zginęli w atakach powietrznych USA i Izraela – poinformowała w niedzielę irańska telewizja państwowa.
8:53
Tysiące osób zgromadziły się w niedzielę na placu Engelab w centrum Teheranu po ogłoszeniu informacji o śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia – poinformowali w niedzielę reporterzy agencji AFP.
Manifestanci, w większości ubrani na czarno, skandowali „Śmierć Ameryce!”. Wielu niosło flagi irańskie i portrety Chameneia, który zginął w sobotę w amerykańsko-izraelskim ataku na jego siedzibę w Teheranie.
8:52
Wspólny atak USA i Izraela na członka OPEC, Iran, grozi poważnymi zakłóceniami w dostawach ropy na Bliskim Wschodzie, które w najgorszym przypadku mogą wywołać globalną recesję gospodarczą - pisze CNBC.
8:45
W wyniku skoordynowanego ataku USA i Izraela zginęli szef sztabu armii irańskiej Sajed Abdulrahim Musawi, minister obrony Ali Larydżani, naczelny dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur oraz sekretarz Rady Obrony Ali Szamchani. Dowództwo armii i Korpusu… pic.twitter.com/WiRAVjVUGW— Artur Micek (@Artur_Micek) March 1, 2026
8:43
Dubaj do niedawna uchodził za oazę spokoju, jednak dynamika konfliktu w regionie brutalnie to zweryfikowała. Irańskie siły w ramach odwetu zaatakowały Zjednoczone Emiraty Arabskie, a w mieście rozległy się eksplozje uszkadzające jeden z hoteli. Najbardziej niepokojący incydent odnotowano w porcie lotniczym, w który uderzył dron, wywołując panikę wśród podróżnych.
8:35
Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o rozpoczęciu w sobotę operacji przeciwko Iranowi, przeprowadzonej wspólnie z Izraelem, była poprzedzona tygodniami zakulisowych nacisków ze strony Izraela i Arabii Saudyjskiej – podał w niedzielę „Washington Post”.
8:26
"Nie ma doniesień o rannych ani o bezpośrednich trafieniach w obszary mieszkalne po najnowszej salwie irańskich rakiet balistycznych wymierzonej w centralny i północny Izrael – przekazali medycy. Dowództwo Obrony Cywilnej Sił Obronnych Izraela (IDF) ogłosiło, że mieszkańcy terenów, gdzie uruchomiono syreny alarmowe, mogą opuścić schrony, jednak powinni pozostać w ich pobliżu." - podaje The Times of Israel.
8:16
"To uroczystości żałobne po Chameneim" - napisał komentator, specjalista od Bliskiego Wschodu Wojciech Szewko.
Teheran pic.twitter.com/9AAtzybimA— Wojciech Szewko (@wszewko) March 1, 2026
7:47
Ataki Iranu na arabskich sąsiadów przyniosły skutek odwrotny od zamierzonego; nie sprawiły, że tamtejsze rządy poparł Teheran zaatakowany przez USA i Izrael, a zaostrzyły podział między sunnickimi krajami Zatoki Perskiej a szyickim Iranem - przekazał CNN, powołując się na opinie ekspertów.
7:34
Proces przekazania władzy w Iranie po śmierci ajatollaha Alego Chameneia rozpocznie się w niedzielę – oświadczył sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani. Chamenei zginął w sobotę w izraelsko-amerykańskich atakach.
7:27
Izrael, a potem także Stany Zjednoczone uderzyły 28 lutego na Iran. Ale Teheran nie zamierza się łatwo poddawać. Uderza nie tylko na Izrael, ale także na amerykańskie bazy w regionie.
7:23
Antyamerykańscy demonstranci usiłują szturmować teren ambasady USA w Bagdadzie po śmierci przywódcy Iranu w amerykańsko-izraelskich atakach - przekazała w niedzielę rano agencja AFP, powołując się na źródło w irackich siłach bezpieczeństwa.
6:48
We wcześniejszym wywiadzie dla stacji CBS Trump powiedział, że spodziewał się mocniejszego odwetu Iranu niż to, co widział do tej pory. Dowództwo Centralne USA informowało o braku ofiar po stronie amerykańskiej i jedynie niewielkich zniszczeniach mienia.
6:37
"Iran właśnie oświadczył, że uderzy dziś bardzo mocno, mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. LEPIEJ, ŻEBY TEGO NIE ROBILI, BO JEŚLI TO ZROBIĄ, UDERZYMY W NICH Z SIŁĄ, JAKIEJ NIGDY WCZEŚNIEJ NIE WIDZIANO!" - napisał Donald Trump w mediach społecznościowych.
6:28
Armia Izraela ostrzegła w niedzielę nad ranem, że do kraju zbliża się kolejna fala irańskich rakiet balistycznych. Według służb bezpieczeństwa tego państwa w sobotę Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 100 rakiet i dronów. Irańska telewizja państwowa podała, że w nowa fala ataków w niedzielę nad ranem jest wymierzona m.in. w bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie oraz w kwaterę główną izraelskiego wojska i obiekty militarne w Tel Awiwie.
6:16
W Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w stolicy Kataru Dosze i w stolicy Bahrajnu Manamie w niedzielę nad ranem słychać nowe eksplozje - poinformowała agencja AFP, powołując się na znajdujących się na miejscu dziennikarzy i świadków.
5:45
W wielu amerykańskich miastach w sobotę odbyły się demonstracje w związku z atakami USA i Izraela na Iran. Na ulice wyszli zarówno przeciwnicy uderzeń, jak i osoby świętujące z tego powodu.
5:18
Irańskie władze sądownicze potwierdziły w niedzielę, że w wyniku sobotnich ataków USA i Izraela zginął szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur oraz wysoko postawiony doradca ds. bezpieczeństwa, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani.
4:49
‼️Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta.— Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 28, 2026
‼️Odradzamy wszelkie podróże do Zjednoczonych Emiratów Arabskich🇦🇪
Jeżeli przebywasz w ZEA, zabezpiecz środki… pic.twitter.com/NMc6gH3bvi
4:27
Prezydent USA Donald Trump ocenił w sobotę w rozmowie z telewizją CBS News, że odwet Iranu na amerykańsko-izraelskie uderzenia jest słabszy niż spodziewali się Amerykanie i ich sojusznicy. Wyraził przekonanie, że rozwiązanie dyplomatyczne wciąż pozostaje możliwe i jest teraz łatwiejsze do osiągnięcia.
4:12
Faktyczny przywódca Arabii Saudyjskiej Muhammad ibn Salman wielokrotnie rozmawiał w ostatnich tygodniach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, zachęcając go uderzenia na Iran - podał w sobotę „Washington Post”. Publicznie władze monarchii opowiadały się za pokojowym rozwiązaniem.
4:03
Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA ostrzegł w sobotę przed możliwymi irańskimi cyberatakami w związku z amerykańsko-izraelskimi uderzeniami na Iran. Szef FBI Kash Patel polecił zespołom ds. walki z terroryzmem i wywiadu przejście w stan podwyższonej gotowości.
3:57
Według źródeł agencji Reutera Izrael i USA przeprowadziły atak w chwili, gdy trwało spotkanie Chameneiego z głównymi doradcami. Władze Izraela informowały, że wraz z nim zginął wpływowy były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani i dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur.
3:52
Dziennik „New York Times” opublikował wcześniej w sobotę zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia i zawalone budynki w kompleksie, używanym zwykle jako rezydencja Chameneiego i miejsce, gdzie przyjmowani byli wysokiej rangi urzędnicy. Izraelska telewizja Kanał 12 podała, że rezydencja ajatollaha została „całkowicie zniszczona”.
3:46
Po śmierci Alego Chameneiego w Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę.
3:31
The Iranian regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed. pic.twitter.com/nNDoDexH6g— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
3:02
Irańskie państwowe media potwierdziły, że ajatollah Ali Chamenei został zabity.
2:57
Rozpoczęte w sobotę ataki USA i Izraela na Iran wywołały panikę wśród mieszkańców tego kraju. Irańczycy uciekali z miast, robili w pośpiechu zapasy żywności i ustawiali się w długie kolejki na stacjach benzynowych - podała agencja Reutera.
2:49
Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej - oświadczył. - Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale my go zakończymy - dodał.
2:38
Prezydent USA Donald Trump powiedział w sobotę telewizji CBS News, że są pewni „dobrzy kandydaci” do objęcia władzy w Iranie po zabiciu przywódcy tego kraju Alego Chameneiego w izraelsko-amerykańskich atakach. Pytany o to, kto kontroluje sytuację po śmierci ajatollaha, odpowiedział: - Dokładnie wiem kto, ale nie mogę powiedzieć.
2:32
Władze Bahrajnu informują o spowodowanych przez drona zniszczeniach na międzynarodowym lotnisku. Nie ma ofiar śmiertelnych.
2:26
Historia uczy nas, że koszt bezczynności jest wyższy od podjęcia zdecydowanych działań i właśnie to zrobił prezydent Trump - powiedział ambasador USA przy ONZ Michael Waltz podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Ambasador Iranu oskarżył natomiast Stany Zjednoczone i Izrael o zbrodnie wojenne.
2:21
Izrael i Stany Zjednoczone „pożałują swoich czynów” - napisał w sobotę wieczorem na platformie X sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani, odnosząc się do rozpoczętych tego dnia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran.
2:16
Izraelskie Ministerstwo Obrony potwierdziło w sobotę przybycie statku towarowego, który dostarczył tony amerykańskiego uzbrojenia, w tym wozy bojowe i sprzęt logistyczny na potrzeby prowadzonej obecnie operacji wojskowej przeciwko Iranowi.
2:07
‼️Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta. ‼️Odradzamy wszelkie podróże do Jordanii🇯🇴— Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 28, 2026
⚠️Zarejestruj się w systemie Odyseusz https://t.co/ev9GJ1Kd4S
Bądź na… pic.twitter.com/EYgZ9H9414
1:59
‼️Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta. ‼️Odradzamy wszelkie podróże do Arabii Saudyjskiej🇸🇦— Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 28, 2026
Zarejestruj się w systemie Odyseusz https://t.co/ev9GJ1Kd4S… pic.twitter.com/0DBBwsZ22T
1:50
Rada gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zbierze się w poniedziałek w sprawie ataków USA i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę wieczorem ta agencja ONZ. O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia wnioskowała Rosja.
1:43
Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły kolejną falę uderzeń na Iran, których celem były wyrzutnie pocisków balistycznych i elementy obrony przeciwlotniczej - przekazał w nocy z soboty na niedzielę portal Times of Israel, cytując komunikat armii.
1:37
🚨 Dubai's iconic Burj Al Arab hit by Iranian drone chaos: Air defenses intercepted incoming UAV → debris sparked minor fire on the 321m/60-floor sail hotel's facade.— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
No injuries, fire contained fast.
Viral videos show flames amid escalating Gulf strikes. pic.twitter.com/4UkRMXWHAw
1:24
‼️Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta.— Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 28, 2026
‼️Odradzamy wszelkie podróże do Zjednoczonych Emiratów Arabskich🇦🇪
Jeżeli przebywasz w ZEA, zabezpiecz środki… pic.twitter.com/NMc6gH3bvi
1:17
Na ulicach Teheranu i innych irańskich miast pojawiły się grupy świętujących osób - podała w nocy agencja Reutera po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa śmierci najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego. Władze Iranu nie potwierdziły jak dotąd informacji przekazanej przez Trumpa.
1:11
Jedna osoba zginęła, a siedem odniosło obrażenia w wyniku uderzenia drona w lotnisko w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - ogłosił w nocy z soboty na niedzielę zarząd lotniska. W irańskich atakach odwetowych uszkodzone zostało również lotnisko w Dubaju, gdzie ranne zostały cztery osoby.
1:01
Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani skrytykował sobotnie ataki amerykańsko-izraelskie na Iran, określając je jako „katastrofalną eskalację”. Ogłosił wzmocnione patrole w newralgicznych punktach w metropolii w związku z napięciem na Bliskim Wschodzie.
0:56
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nalega na natychmiastowe mianowanie nowego przywódcy Republiki Islamskiej po śmierci Alego Chameneiego - poinformował w sobotę emigracyjny portal Iran International, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
0:52
Włoski minister obrony Guido Crosetto nie ma jak wrócić do Rzymu z Dubaju, dokąd poleciał w piątek do rodziny, która jest tam na wakacjach. Szef resortu miał wrócić w sobotę, ale po ataku USA oraz Izraela na Iran i odwecie Teheranu zawieszono połączenia lotnicze.
0:07
Syn obalonego szacha Iranu, Cyrus Reza Pahlawi, wyraził w sobotę przekonanie, że wraz ze śmiercią przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego kończy się Islamska Republika Iranu.
23:48
Jedna osoba zginęła, a 19 kolejnych odniosło obrażenia w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego w Tel Awiwie - poinformował w nocy z soboty na niedzielę izraelski portal Times of Israel, powołując się na pogotowie ratunkowe.
23:39
Departament Stanu USA poinformował, że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie sekretarz stanu Marco Rubio nie złoży wizyty w Izraelu, która była zaplanowana na 2-3 marca.
23:17
February 28, 2026
22:55
⚡️ BREAKING: A drone struck Dubai International Airport— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
People in the city are being evacuated to underground parking lots. pic.twitter.com/EKpwLO37zu
22:53
Niepotwierdzone doniesienia w sprawie ataku Iranu na lotnisko w Dubaju. Miało tam dojść do uderzenia drona lub ostrzału rakietowego i w konsekwencji ewakuacji terminala.
22:47
Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei nie żyje — przekazał Donald Trump we wpisie w social mediach. "Chamenei, jeden z najnikczemniejszych ludzi w historii, nie żyje" — napisał prezydent USA
22:21
BREAKING: Iranian missile hits Tel Aviv pic.twitter.com/LzHHZAqefv— BNO News Live (@BNODesk) February 28, 2026
22:20
Pojawiają się doniesienia o kolejnych eksplozjach m.in. w Tel Awiwie, Dubaju i Katarze.
22:10
Wciąż nie są jasne losy przywódcy Iranu. USA i Izrael utrzymują, że polityk zginął w ataku rakietowym; taką samą informację podała też agencja Reutersa. Z kolei strona irańska utrzymuje, że Ali Chamenei ukrył się i zarządza wojną z bezpiecznego schronienia. Lider Iranu nie zabrał jednak głosu od początku wojny, co budzi podejrzenia co do jego losów.
22:08
- Mamy przeczucie, że ajatollah Ali Chamenei nie żyje - powiedział prezydent USA Donald Trump w rozmowie z NBC News.
21:09
Najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei został zabity w amerykańsko-izraelskim ataku, a jego ciało zostało znalezione - przekazała w sobotę wieczorem czasu polskiego agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą izraelskiego oficjela.
21:08
20:42
Prezydent USA Donald Trump rozmawiał przez telefon z przywódcami Arabii Saudyjskiej, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte - przekazała w sobotni wieczór rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.
20:22
Zięć i żona syna Najwyższego Przywódcy Iranu Alego Chameneiego zginęli w atakach rakietowych na stolicę kraju - przekazał członek rady miasta Teheranu.
20:22
"Washington Post": w porannym ataku na Iran zginął minister do spraw wywiadu Esmaeil Khatib wraz z czterema najważniejszymi przywódcami agencji wywiadowczych.
20:21
— Wiele znaków wskazuje na to, że Najwyższy Przywódca Iranu Ali Chamenei nie żyje — przekazał premier Izraela Binjamin Netanjahu. Tymczasem przedstawiciele władz w Teheranie twierdzą, że polityk żyje, ale ukrył się w bezpiecznym miejscu. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, że Ali Chamenei nie zabrał głosu od początku amerykańsko-izraelskiej inwazji, co może sugerować, że został zabity.
19:50
LOT: rejsy do Dubaju i Izraela na razie wstrzymane. Przestrzeń powietrzna nad Dubajem jest obecnie zamknięta do godz. 2.30 w nocy czasu lokalnego,
19:35
Ambasada Rosji wezwała swoich obywateli, by uciekali z Iranu przez Armenię lub Azerbejdżan. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło „zaplanowane i nieuzasadnione” ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
19:20
Co robić jeśli Ty lub któryś z Twoich bliskich przebywa w rejonie objętym konfliktem:
- Słuchaj komunikatów lokalnych służb i nie ignoruj alarmów.
- Zarejestruj się w systemie Odyseusz
- Trzymaj się niższych kondygnacji i unikaj przebywania „na widoku” przy dużych przeszkleniach.
- Nie nakręcaj paniki, ale też nie lekceważ ryzyka spadających odłamków po przechwyceniach
19:18
W Dubaju doszło do niebezpiecznego zdarzenia w dzielnicy turystycznej, gdzie w hotelu odnotowano uderzenie fragmentów po przechwyceniu pocisku. Cztery osoby zostały ranne.
"W sieci krąży hasło, że „rakieta uderzyła w hotel”. To ważne, żeby doprecyzować, że przede wszystkim to nie rakieta uderzyła w hotel, a tylko elementy irańskiej rakiety zestrzelonej przez obronę przeciwlotniczą w ZEA. Co ważne: Iran kieruje swoje rakiety w bazy wojskowe na terenie ZEA, a nie tereny turystyczne, natomiast nie da się przewidzieć gdzie spadną fragmenty zestrzelonych rakiet" – mówi Dawid Burzacki, właściciel międzynarodowej agencji detektywistycznej w Dubaju.
18:53
Iran po atakach USA i Izraela zakazał wszystkim statkom wpływania do Cieśniny Ormuz. Statki znajdujące się w Zatoce Perskiej odbierały w sobotę komunikaty radiowe, nadawane przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, ostrzegające, że nie mogą przepływać przez ten strategiczny szlak wodny - poinformowała agencja Reutera.
18:29
Media: liczba zabitych po trafieniu szkoły podstawowej w Minabie wzrosła do 85! Irańskie media państwowe przekazały, że w atakach izraelskich bezpośrednio trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie, w prowincji Hormozgan na południu Iranu. Według mediów liczba zabitych wzrosła z 57 do co najmniej 85.
18:26
Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji ostrzegło w sobotę, że eskalacja konfrontacji między USA i Izraelem a Iranem stanowi zagrożenie dla przyszłości regionu i globalnej stabilności. MSZ wezwało wszystkie strony do zatrzymania ataków.
⚡️"Shahed" drones spotted right near the Burj Khalifa. https://t.co/kBQKCIq5b8 pic.twitter.com/1vGxSfUt9Z— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
18:14
Szokujące wideo: dron „Shahed” uderza w okolicy Burdż Chalifa, najwyższego budynku świata w Dubaju
Breaking: Footage of a high-rise building in Bahrain being struck by an Iranian drone pic.twitter.com/CRG47OzcQV— Faytuks News (@Faytuks) February 28, 2026
17:58
Uderzenie irańskiego drona w wieżowiec w Bahrajnie.
⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island.
The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire. pic.twitter.com/GPEGtiUE2O
16:58
Irański pocisk uderzył m.in. w prestiżową, sztuczną wyspę Palm Jumeirah.
Local channels are publishing footage of the strike on Dubai. https://t.co/Tm43OXFTuX pic.twitter.com/SkGN8q3uci— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
16:56
Wstrząsające nagrania przedstawiające ataki irańskich rakiet na Dubaj
Situation at Kuwait International Airport following an Iranian drone strike.pic.twitter.com/RNgYW1wAaG— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
16:54
Lotnisko w Kuwejcie po irańskim ostrzale
16:40
15:40
Irańskie władze poinformowały, że w sobotnich atakach izraelskich bezpośrednio trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie, w prowincji Hormozgan na południu Iranu. Według państwowej agencji IRNA liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 40 do 57.
15:36
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępiają w opublikowanym w sobotę wspólnym oświadczeniu ataki Iranu na państwa w regionie i apelują o wznowienie negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem.
15:34
Głośna eksplozja miała być słyszana po 15 w Dubaju, największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Events in the Middle East and the Gulf region are unfolding extremely rapidly. Unfortunately, Ukraine knows all too well what this is about. Although Ukrainians never threatened Iran, the Iranian regime chose to become Putin’s accomplice and supplied him with “shahed” drones, and…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2026
15:30
Ważne jest, aby Stany Zjednoczone działały zdecydowanie. Ilekroć pojawia się amerykańska determinacja, globalni przestępcy słabną. To zrozumienie musi dotrzeć również do Rosjan - pisze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najnowszym poście na portalu X(Twitter).
15:25
„Iranowi nie zależy na wojnie. Natomiast niewątpliwie nie chce tego konfliktu dalej eskalować” - powiedział ekspert ds. międzynarodowych prof. Robert Czulda dla Radia ESKA.
15:15
Jest pierwszy komentarz Donalda Trumpa po ataku na Iran. "Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi.”
14:56
Jak podaje "The Times of Israel", w Tel Awiwie i w całym centralnym Izraelu rozbrzmiewają syreny w związku z najnowszym atakiem rakietowym Iranu.
14:53
Cena baryłki ropy po eskalacji na Bliskim Wschodzie może w najbardziej pesymistycznym scenariuszu sięgnąć nawet 150 dol. - ocenili specjaliści skandynawskiego banku SEB w sobotniej analizie dla norweskiego serwisu e24. Analitycy przedstawili cztery możliwe warianty rozwoju sytuacji na rynku ropy.
14:48
Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację - napisał w sobotę po południu szef MSZ Radosław Sikorski. Poinformował, że jest po rozmowie z szefem polskiej placówki w Teheranie i pracownicy ambasady są bezpieczni.
Właśnie skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 28, 2026
Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację.
14:44
Katar. Moment upadku fragmentu zestrzelonej irańskiej rakiety. pic.twitter.com/IjKeBLLTZF— Artur Micek (@Artur_Micek) February 28, 2026
14:43
🇮🇷🇺🇸 Iran twierdzi, że „da historyczną lekcję” Izraelowi i Stanom Zjednoczonym w obliczu nalotów na Teheran i inne części kraju.— Dominik Serwacki 🇵🇱 ✍️ 🌍 (@DominikSerwacki) February 28, 2026
Irańskie siły zbrojne wystrzeliwuje kolejną salwę rakiet na Izrael. Alarmy bombowe w całym Izraelu.
Izraelskie wojska informują, że systemy obrony… pic.twitter.com/AEZnYTDTst
14:40
Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych, gdy w sobotę irański pocisk uderzył w budynek w mieście As-Suwajda na południu Syrii — podała państwowa agencja SANA. Wcześniej tego dnia Iran przystąpił do ataków odwetowych w reakcji na operację wojskową USA i Izraela.
14:35
Islamistyczny ruch palestyński Hamas potępił sobotni atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Proirańska grupa paramilitarna w Iraku Kataib Hezbollah zapowiedziała ataki na bazy amerykańskie.
14:23
Polacy uwięzieni w Arabii Saudyjskiej
Rozpoczął się atak na Iran, a Iran w odwecie zaatakował amerykańskie bazy rozmieszczone na Bliskim Wschodzie. Obecnie przebywamy w Arabii Saudyjskiej i w ciągu najbliższych kilku dni będziemy musieli podjąć decyzję, jak stąd wyjechać drogą lądową - poinformowali Polacy, którzy prowadzą fanpage "7wanderlegs".
14:20
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z „Washington Post”, że jego celem w ataku na Iran jest „wolność dla ludzi”. Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
14:10
Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan przeprowadził w sobotę rozmowy telefoniczne z szefami dyplomacji Iranu, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Syrii, Egiptu i Indonezji po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran – podało źródło w tureckim MSZ.
13:57
Prezydent Francji apeluje o pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ po atakach na Iran
The outbreak of war between the United States, Israel, and Iran carries grave consequences for international peace and security.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026
At this decisive moment, every measure is being taken to ensure the security of our national territory, our citizens,…
13:43
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w sobotę w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – poinformowały agencje Reutera i AFP, powołując się na świadków. Ministerstwo obrony Kuwejtu potwierdziło atak rakietowy na bazę wojskową USA w tym kraju.
Źródła w służbach bezpieczeństwa Iraku powiedziały agencji Reutera, że nad konsulatem USA w Irbilu przechwycono rakiety; zaatakowane zostały również siły amerykańskie stacjonujące w okolicach tego miasta. Wcześniej informowano o ataku na amerykańską bazę wojskową w Kurdystanie.
13:24
Amerykańsko-izraelski atak na Iran. Reakcja Rosji
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę „zaplanowane i nieuzasadnione” ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji. W poście zamieszczonym na Telegramie rosyjski resort zarzucił USA i Izraelowi, że „zasłaniając się obawą” o irański program atomowy, dążą do zmiany władz w Iranie.
13:23
Jak podaje "The Times of Israel", Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały, że przechwyciły drugą falę irańskich ataków rakietowych. Według władz fragmenty zestrzelonych pocisków spadły na różne części Abu Zabi, nie powodując obrażeń, po tym jak w pierwszej fali zginął jeden cywil.
13:21
W związku z trwającą zakrojoną na szeroką skalę operacją militarną na Bliskim Wschodzie prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym; także nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią - ostrzegło w sobotę MSZ na platformie X, na profilu „Polak za granicą”.
13:11
Iran odpowiada na ataki. „Agresorzy pożałują swojego zbrodniczego czynu”
Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły wspólną ofensywę militarną przeciwko Iranowi, która według doniesień ma trwać kilka dni. Operacja, planowana od miesięcy, ma na celu osłabienie irańskiego reżimu i jego potencjału militarnego. W odpowiedzi na ataki, które objęły wiele irańskich miast, w tym Teheran, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu zapowiedziało "zdecydowaną i definitywną" odpowiedź, powołując się na prawo do samoobrony.
13:06
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi wezwał w sobotę partnerów z regionu, aby nie dopuścili do tego, by Stany Zjednoczone i Izrael wykorzystały ich terytoria do prowadzenia, jak określił, „agresywnych operacji” przeciwko jego krajowi.
W cytowanym przez Reutersa oświadczeniu opublikowanym w komunikatorze Telegram podano też, że Aragczi przekazał partnerom z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Kuwejtu, Bahrajnu i Iraku, że Iran użyje wszystkich swoich zdolności obronnych i militarnych zgodnie z prawem do samoobrony.
13:00
Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył w komentarzu do wydarzeń na Bliskim Wschodzie, że Iranowi nigdy nie wolno pozwolić na rozwój broni jądrowej. Kazachstan postawił w stan całodobowej gotowości swoje siły bezpieczeństwa, a Ukraina potępiła władze Iranu, zapewniając jednocześnie naród irański o swoim wsparciu.
12:53
🎥WATCH: IDF strikes hundreds of targets in western Iran as part of Operation Roaring Lion pic.twitter.com/KYMYVL8DOQ— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
12:51
W Teheranie nastąpiło w sobotę rano kilkanaście eksplozji. Agencja Reutera podała, że jedno z uderzeń miało miejsce prawdopodobnie w pobliżu biura Chameneia. Ten jednak – według źródeł agencji – został przewieziony w bezpieczne miejsce i nie przebywał w chwili ataku w stolicy.
Rakiety uderzyły w okolice pałacu prezydenckiego, ale prezydent Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu - podały irańskie agencje prasowe Mehr i Tasnim.
12:47
Przedstawiciele władz Iranu byli głównym celem pierwszej fazy ataku USA na Iran, któremu Pentagon nadał kryptonim „Operacja Epicka Furia” (Epic Fury) – podała w sobotę agencja Reutera, cytując anonimowe źródło.
12:42
W Iranie doszło do cyberataku na aplikację modlitewną, która przed przerwą w dostępie do internetu wyświetlała antyreżimowe przesłania wspierające naród irański. Incydent ten nastąpił w kontekście ataków USA i Izraela na Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i obiekty reżimu.
12:35
Jak podaje CNN, Izrael wzmacnia i rozmieszcza dodatkowe siły wzdłuż swoich granic z Libanem i Syrią po przeprowadzeniu ataków na Iran – poinformował w sobotę izraelski przedstawiciel wojskowy podczas spotkania z dziennikarzami.
12:30
We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL— Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026
12:22
Wzrośnie cena paliwa?
W poniedziałek ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć o kilka procent, potem rynek będzie analizować, czego można się dalej spodziewać - powiedział PAP główny analityk rynkowy DM BOŚ Marek Rogalski. Dodał, że sobotni atak na Iran był zaskoczeniem, bo rynek nastawiał się raczej na 7-8 marca.
12:15
Explosions in Abu Dhabi 📍 pic.twitter.com/Q84vd8sqnv— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 28, 2026
12:10
Izraelski Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła izraelskie, informuje, że pałac najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego został całkowicie zniszczony. Nie jest jasne, czy Chamenei przebywał w tym miejscu w chwili ataku. Stacja podaje również, że w dotychczasowych uderzeniach celem byli wszyscy kluczowi przywódcy Iranu.
12:02
Wojna na Bliskim Wschodzie. USA oraz Izrael zaatakowały Iran.
Przypomnijmy. W sobotę rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Izrael poinformował o rozpoczęciu „ataku wyprzedzającego”. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie
Trump w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków powiedział, że siły amerykańskie prowadzą „masową i ciągłą operację”, wymierzoną w armię Iranu. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Ataki skomentował syn ostatniego szacha Iranu Reza Pahlawi, postrzegany jako lider irańskiej opozycji, dziękując amerykańskiemu prezydentowi za „humanitarną interwencję” i wzywając Irańczyków do przejęcia władzy w kraju.
11:58
Sytuacja w Iranie
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran – poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie. - Siły zbrojne Republiki Islamskiej ostro odpowiedzą agresorom (…) Tak jak byliśmy gotowi negocjować, tak samo teraz jesteśmy gotowi bardziej niż kiedykolwiek bronić narodu irańskiego – podało irańskie MSZ.
Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu zaapelowała do obywateli, by zachowali spokój i jeśli to możliwe, wyjechali z atakowanych miast w inne miejsca. Rada zapewniła też, że nie ma powodu, by martwić się o zaopatrzenie w podstawowe artykuły, i podkreśliła, że należy unikać tłoczenia się w centrach handlowych, gdyż może to być niebezpieczne. Według Rady banki będą nadal działać, a szkoły i uniwersytety zostaną zamknięte do odwołania
11:52
Reakcja lotnictwa cywilnego nad Bliskim Wschodem na poranny atak na Iran. Fascynujące że możemy takie rzeczy śledzić w zasadzie na żywo. pic.twitter.com/5gtSqj9q0l— Dawid Kamizela (@DawidKamizela) February 28, 2026
11:48
Izrael ostrzega swoich obywateli przed atakami rakietowymi.
🚨Sirens sounding across several areas in Israel— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
11:47
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w sobotę, że „najnowsze wydarzenia na Bliskim Wschodzie są ryzykowne”. Podkreśliła, że UE nałożyła na Iran sankcje i popiera rozwiązania dyplomatyczne w kwestii nuklearnej.
11:42
Massive explosion, smoke plume, after a U.S./Israeli airstrike targeting an IRGC base in Damavand, northwest Iran. pic.twitter.com/MTwwiBGdlj— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026
11:35
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety – podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.
11:27
Izrael, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Irak zamknęły w sobotę swoje przestrzenie powietrzne w odpowiedzi na izraelskie i amerykańskie ataki na cele w Iranie. Kilka linii lotniczych, w tym LOT, Lufthansa, KLM czy Wizzair, odwołały loty w regionie Bliskiego Wschodu.
11:23
Niedawny atak na Iran wstrząsnął światową opinią publiczną, ale dla ekspertów nie był zaskoczeniem. Dr Wojciech Szewko, ceniony analityk ds. Bliskiego Wschodu, w rozmowie z Radiem Eska stwierdza, że prawdziwym celem nie jest program nuklearny, lecz obalenie reżimu w Teheranie. Jego zdaniem stoimy u progu długotrwałej kampanii, która ma na celu całkowite zniszczenie Iranu jako regionalnej potęgi i realnego zagrożenia dla Izraela.
11:19
Iran atakuje amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie.
Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the headquarters of the US Navy's 5th Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain earlier today. pic.twitter.com/6omkCrLy2u— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026
11:14
Reuters za źródłami irańskimi: kilku wysokich rangą dowódców Strażników Rewolucji zginęło w izraelsko-amerykańskich atakach.
11:12
Agencja Fars: Iran atakuje kilka baz USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.
11:06
Jemeńscy rebelianci Huti zapowiedzieli w sobotę wznowienie ataków na morskie szlaki handlowe na Morzu Czerwonym oraz na Izrael – poinformowała agencja AP, powołując się na dwóch wysokich rangą przedstawicieli Huti.
11:00
Część personelu amerykańskiej bazy lotniczej Al Udeid w Katarze jest ewakuowana – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Ambasady amerykańskie na Bliskim Wschodzie wezwały personel i obywateli USA do schronienia się w bezpiecznym miejscu.
10:53
Eksplozje w Bahrajnie (+-tam gdzie baza 5 Floty USA) pic.twitter.com/CWjEFkTR2q— Wojciech Szewko (@wszewko) February 28, 2026
10:49
W sobotę (28 lutego) świat obiegły wiadomości o masowej operacji wojskowej przeprowadzonej przez Izrael i Stany Zjednoczone na cele w Iranie.
10:46
Iran zaatakował bazę USA w Manamie?
Władze Bahrajnu poinformowały w sobotę o ataku rakietowym na kwaterę główną amerykańskiej V Floty w stolicy kraju, Manamie. Stacja CNN informuje o wybuchach słyszanych w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie również znajdują się amerykańskie bazy. Bahrajn potwierdził ataki na swoim terytorium. Według świadków agencji Reutersa syreny słychać w Kuwejcie.
CNN przekazała, powołując się na niewymienionego z nazwiska urzędnika katarskiego, że nad krajem przechwycono dwie irańskie rakiety. Sugeruje to, że Iran próbuje dokonać odwetu za atak ze strony USA i Izraela – oceniła amerykańska stacja.
10:39
Iran potwierdził, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki – podała w sobotę półoficjalna irańska agencja Tasnim.
10:35
Syreny alarmowe w całym Izraelu.
🚨 Sirens sounding across Israel pic.twitter.com/qX6OBgNs2k— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
10:30
Szef Obserwatorium Transatlantyckiego przy Centrum Stosunków Międzynarodowych były ambasador RP w Niemczech i USA Janusz Reiter ocenił, że na razie za mało wiemy o sobotnim ataku Izraela i USA na Iran, by mówić o potencjalnych tego konsekwencjach.
10:24
Wojna Iran–Izrael wchodzi w nową, niebezpieczną fazę. Po serii ataków na cele w Iranie oraz odpowiedziach Teheranu rośnie napięcie w całym regionie Bliskiego Wschodu. Głos zabrał prezydent Karol Nawrocki, który poinformował, że jest na bieżąco raportowany o sytuacji i utrzymuje stały kontakt z sojusznikami.
10:18
Teheran pic.twitter.com/SCRo2WhwlU— Wojciech Szewko (@wszewko) February 28, 2026
10:12
W związku z sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu oraz doniesieniami dotyczącymi działań wobec Iranu informujemy, że sytuacja polskich kontyngentów wojskowych jest na bieżąco monitorowana - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W związku z sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu oraz doniesieniami dotyczącymi działań wobec Iranu informujemy, że sytuacja polskich kontyngentów wojskowych jest na bieżąco monitorowana.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 28, 2026
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych utrzymuje stały kontakt z… pic.twitter.com/VTLXHKUUDK
10:10
‼️Izrael i USA zaatakowały Iran‼️— Radio Białoruś (@Radio_Bialorus) February 28, 2026
Eksplozje w Teheranie pic.twitter.com/MkcLPeGo71
10:08
CNN: Armia Stanów Zjednoczonych planuje kilkudniowe ataki przeciwko Iranowi
9:57
Reza Pahlavi: Przed nami kluczowe chwile.
W tych krytycznych godzinach i dniach, bardziej niż kiedykolwiek, musimy skupić się na naszym ostatecznym celu: odzyskaniu Iranu. Proszę, abyście na razie pozostali w domach i zachowali spokój oraz bezpieczeństwo. Bądźcie czujni i gotowi do powrotu na ulice w odpowiednim czasie, aby podjąć ostateczne działania, o czym poinformuję Was szczegółowo - napisał na X Reza Pahlavi.
Reza Pahlavi to najstarszy syn ostatniego szacha Iranu, Mohammada Rezy Pahlawiego, obalonego w wyniku rewolucji islamskiej w 1979 roku. Urodził się w 1960 roku w Teheranie. Po upadku monarchii wyjechał z kraju i od dekad przebywa na emigracji, głównie w Stanach Zjednoczonych.
Część środowisk opozycyjnych wobec władz w Teheranie uznaje go za symbol świeckiego, przedrewolucyjnego Iranu.
هممیهنان عزیزم،— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026
لحظاتی سرنوشتساز پیشِ روی ماست.
کمکی که رئیسجمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود، اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است؛ و هدف آن، جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است؛ نه کشور و ملت بزرگ ایران.
اما، با وجود رسیدن این کمک،… pic.twitter.com/kRiamgeCpS
9:54
Wizz Air zawiesił połączenia z Izraelem i innymi krajami regionu
W związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie, Wizz Air zawiesił połączenia z Izraelem oraz z innymi krajami regionu, w tym Dubajem i Jordanią - poinformował przewoźnik. W sobotę Izrael i USA zaatakowały Iran.
9:47
W odpowiedzi na sobotni atak USA i Izraela na Iran, premier Donald Tusk zapewnił o bezpieczeństwie Polaków przebywających w Teheranie.
9:46
Blast in Ilam, Ilam province, #Iran pic.twitter.com/AMDtkooS3p— Shin (@hey_itsmyturn) February 28, 2026
9:44
Po porannym ataku Izraela i USA na Iran na bieżąco otrzymujemy i analizujemy informacje od szefów wojskowych placówek dyplomatycznych, szczególnie z Izraela i USA. Działają także odpowiednie służby mające najnowsze informacje i analizujace dalsze scenariusze zdarzeń.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) February 28, 2026
Nasi…
9:40
Przez 47 lat reżim ajatollahów krzyczał „Śmierć Izraelowi”, „Śmierć Ameryce”. Przelał naszą krew, zamordował wielu Amerykanów i dokonał masakry własnego narodu. Ten morderczy reżim terrorystyczny nie może uzbroić się w broń jądrową, która pozwoliłaby mu zagrozić całej ludzkości. Nasze wspólne działania stworzą warunki, w których odważny naród irański będzie mógł wziąć swój los we własne ręce. Nadszedł czas, aby wszyscy mieszkańcy Iranu – Persowie, Kurdowie, Azerowie, Beludżowie i Ahwazi – zrzucili jarzmo tyranii i stworzyli wolny i pokojowy Iran - powiedział premier Izraela.
9:39
Premier Izraela: rozpoczęliśmy operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony irańskiego reżimu
Moi bracia i siostry, obywatele Izraela, niedawno Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację mającą na celu wyeliminowanie egzystencjalnego zagrożenia, jakie stwarza reżim terrorystyczny w Iranie - poinformował w swoim wystąpieniu premier Benjamin Netanyahu.
אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026
אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.
במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4
9:35
Donald Trump: potencjał rakietowy Iranu zostanie zniszczony
Amerykański prezydent podkreślił w nagraniu zamieszczonym na jego portalu społecznościowym Truth Social, że Iran próbował odbudować swój potencjał atomowy po zbombardowaniu przez USA w czerwcu zeszłego roku jego obiektów nuklearnych.
Trump zapewnił, że potencjał rakietowy Iranu zostanie zniszczony, a jego marynarka wojenna zostanie „unicestwiona”. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju po zakończeniu obecnej operacji wojskowej. „Kiedy skończymy, przejmijcie rządy. One będą wasze. To zapewne wasza jedyna szansa na kilka pokoleń” – oznajmił.
Według niego irańskie wojsko musi wybrać między „immunitetem” a „pewną śmiercią”. Amerykański urzędnik powiedział agencji Reutera, że należy się spodziewać „kilkudniowej operacji” przeciwko Iranowi
9:28
9:26
Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela
Niedawno Siły Obronne Izraela wykryły rakiety wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela - podały Siły Obronne Izraelu.
❗️An additional barrage of missiles was launched toward Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
The Aerial Defense Array is currently identifying and intercepting threats.
9:22
Central Tehran, #Iran pic.twitter.com/ti5RskLmsa— Shin (@hey_itsmyturn) February 28, 2026
9:21
Iran zapowiada odwet
Iran szykuje się do odwetu za sobotni atak Izraela; będzie on miażdżący - powiedział agencji Reutera przedstawiciel władz irańskich pod warunkiem zachowania anonimowości. Irańska agencja Mehr podała, że prezydent kraju Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu.
9:19
February 28, 2026
9:17
Premier Donald Tusk poinformował w sobotę rano, że odebrał meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze - podkreślił.
9:16
Przedstawiciele administracji USA ogłosili przed atakami na Iran, że spodziewają się irańskich ataków odwetowych na bazy i ambasady Stanów Zjednoczonych - poinformował w sobotę dziennik „New York Times”.