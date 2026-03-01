Wojna USA z Iranem. Nową fala ataków na Teheran. Potężna eksplozja. "Zaatakujemy tysiące celów" [RELACJA NA ŻYWO 1.03.2026]

W sobotę 28 lutego Izrael i USA zaatakowały Iran

Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć ajatollaha Alego Chameneia

Iran przeprowadził ataki odwetowe na Izrael oraz cele USA w państwach Zatoki Perskiej

IRGC ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz dla statków; szlakiem tym przepływa ok. 20 proc. ropy z regionu.

USA poinformowały o odparciu setek ataków rakietowych i dronowych; zapowiedziano kolejne uderzenia na Iran.

Izraelsko-amerykański atak na Iran rozpoczął się w sobotę 28 lutego 2026 roku. Izrael określił go jako uderzenie wyprzedzające, a w operacji uczestniczyło około 200 myśliwców, które zaatakowały setki celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie oraz siedzibę najwyższego przywódcy w Teheranie. W nalotach zginęło co najmniej 201 osób, 747 zostało rannych, a 24 z 31 prowincji kraju zostały dotknięte atakami. Irańskie media poinformowały także o śmierci co najmniej 118 osób w ostrzale szkoły dla dziewcząt w Minabie.

Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć ajatollaha Alego Chameneia i obwiniła o nią USA oraz Izrael. Wcześniej informację tę ogłosił prezydent USA Donald Trump. Władze w Teheranie wprowadziły 40-dniową żałobę. Prezydent Masud Pezeszkian nazwał zabicie Chameneia „wielką zbrodnią” i zapowiedział konsekwencje dla odpowiedzialnych.

- Ta wielka zbrodnia nigdy nie pozostanie bez odpowiedzi i otworzy nowy rozdział w historii świata islamskiego i szyizmu – czytamy w oświadczeniu. Pezeszkian zapowiedział, że Iran odpowie „z całą siłą i determinacją”. Iran przeprowadził już odwetowe ataki na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej. W Izraelu zginęła jedna osoba, około 30 zostało rannych, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich śmierć poniosły co najmniej dwie osoby.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że statki nie mogą przepływać przez kontrolowaną przez Iran cieśninę Ormuz, którą transportowane jest około 20 proc. ropy naftowej z regionu. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że amerykańskie siły odparły setki irańskich ataków rakietowych i dronowych, a szkody były niewielkie. Według CNN armia USA planuje kilkudniowe działania przeciwko Iranowi, a premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział kolejne uderzenia na tysiące celów w najbliższych dniach.

Sytuacja rozwija się dynamicznie.

W tej relacji na żywo przedstawiamy najnowsze informacje, oficjalne komunikaty oraz reakcje międzynarodowe.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran