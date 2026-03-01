Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w czułych objęciach na podłodze. Co one wyrabiają?! Namiętność aż kipi!

- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, które w poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" stworzyły pierwszą damsko-damską parę, a następnie związały się prywatnie, zaprezentowały się na IV edycji Sikelia di Terrazzino International Pro Am Cup 2026. Zdjęcia są bardzo zmysłowe
- Para pielęgnuje swoją miłość do tańca, co widać na fotografiach, które uchwyciły namiętność między nimi.
- W Sikelia di Terrazzino International Pro Am Cup 2026 wzięli udział również m.in. Rafał Maserak, Julia Wieniawa i Agnieszka Sienkiewicz.
- W nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy trójkę gwiazd związanych ze sportem, w tym Natsu, Gamou Fall i Sebastian Fabijański.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar kipią namiętnością na podłodze
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w poprzedniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" jako pierwsze w Polsce wystąpiły w parze damsko-damskiej. Program zbliżył ich do tego stopnia, że po jakimś czasie kobiety zostały parą w życiu prywatnym. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio i tancerka razem pojawiają się na oficjalnych imprezach, m.in. na Gali Mistrzów Sportu, i nie szczędzą sobie czułości w miejscach publicznych. Po finale jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" paparazzi przyłapali całujące i obejmujące się kobiety. Co ciekawe, przed startem programu z udziałem Katarzyny Zillmann i Janji Lesar obie panie były w długoletnich związkach. Wioślarka z kanadyjkarką Julią Walczak, a tancerka z kolegą po fachu - Krzysztofem Hulbojem, również znanym z "Tańca z Gwiazdami". Zillmann i Lesar długo unikały deklaracji dotyczącej ich relacji, W końcu jednak tancerka przyznała wprost, że jest w związku z wicemistrzynią olimpijską.
Po rozstaniu z partnerką Zillmann z siatą IKEI poszła po wypasiony odkurzacz. A potem wzięła zgrzewkę z Lidla!
Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem
- powiedziała w rozmowie z portalem Viva.pl. Obie kobiety cały czas pielęgnują swoją miłość do tańca. Fotografowie zrobili zmysłowe zdjęcia Katarzyny Zillmann i Janji Lesar podczas IV edycji Sikelia di Terrazzino International Pro Am Cup 2026. Namiętność aż kipi. Co one wyrabiają?! Fotografie prezentujemy w naszej galerii. Widać, ze tam jest wielkie uczucie.
"Taniec z Gwiazdami" wiosenna edycja. Trzy osoby związane ze sportem
W imprezie wzięli udział także m.in. Rafał Maserak, Julia Wieniawa i Agnieszka Sienkiewicz. Można powiedzieć, że Sikelia di Terrazzino International Pro Am Cup 2026 był przedsmakiem wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". W show znów nie zabraknie ludzi związanych mniej lub bardziej ze sportem. Na parkiecie zobaczymy aż trójkę gwiazd mającą przeszłość w freak-fightach. Są to Natsu, Gamou Fall i Sebastian Fabijański. Influercerka, która jest jedną z faworytek do zdobycia Kryształowej Kuli, zatańczy w parze z Wojciechem Kuciną. Fall z kolei wystąpi z Hanną Żudziewicz, a Fabijański z Julią Suryś.
Szokujące sceny z Katarzyną Zillmann i jej partnerką. Wszyscy mówią o pięknych nogach wioślarki