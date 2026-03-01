Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w czułych objęciach na podłodze. Co one wyrabiają?! Namiętność aż kipi!

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, które w poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" stworzyły pierwszą damsko-damską parę, a następnie związały się prywatnie, zaprezentowały się na IV edycji Sikelia di Terrazzino International Pro Am Cup 2026. Zdjęcia są bardzo zmysłowe

Para pielęgnuje swoją miłość do tańca, co widać na fotografiach, które uchwyciły namiętność między nimi.

W Sikelia di Terrazzino International Pro Am Cup 2026 wzięli udział również m.in. Rafał Maserak, Julia Wieniawa i Agnieszka Sienkiewicz.

W nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy trójkę gwiazd związanych ze sportem, w tym Natsu, Gamou Fall i Sebastian Fabijański.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar kipią namiętnością na podłodze

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w poprzedniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" jako pierwsze w Polsce wystąpiły w parze damsko-damskiej. Program zbliżył ich do tego stopnia, że po jakimś czasie kobiety zostały parą w życiu prywatnym. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio i tancerka razem pojawiają się na oficjalnych imprezach, m.in. na Gali Mistrzów Sportu, i nie szczędzą sobie czułości w miejscach publicznych. Po finale jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" paparazzi przyłapali całujące i obejmujące się kobiety. Co ciekawe, przed startem programu z udziałem Katarzyny Zillmann i Janji Lesar obie panie były w długoletnich związkach. Wioślarka z kanadyjkarką Julią Walczak, a tancerka z kolegą po fachu - Krzysztofem Hulbojem, również znanym z "Tańca z Gwiazdami". Zillmann i Lesar długo unikały deklaracji dotyczącej ich relacji, W końcu jednak tancerka przyznała wprost, że jest w związku z wicemistrzynią olimpijską.

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem

- powiedziała w rozmowie z portalem Viva.pl. Obie kobiety cały czas pielęgnują swoją miłość do tańca. Fotografowie zrobili zmysłowe zdjęcia Katarzyny Zillmann i Janji Lesar podczas IV edycji Sikelia di Terrazzino International Pro Am Cup 2026. Namiętność aż kipi. Co one wyrabiają?! Fotografie prezentujemy w naszej galerii. Widać, ze tam jest wielkie uczucie.

"Taniec z Gwiazdami" wiosenna edycja. Trzy osoby związane ze sportem

W imprezie wzięli udział także m.in. Rafał Maserak, Julia Wieniawa i Agnieszka Sienkiewicz. Można powiedzieć, że Sikelia di Terrazzino International Pro Am Cup 2026 był przedsmakiem wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". W show znów nie zabraknie ludzi związanych mniej lub bardziej ze sportem. Na parkiecie zobaczymy aż trójkę gwiazd mającą przeszłość w freak-fightach. Są to Natsu, Gamou Fall i Sebastian Fabijański. Influercerka, która jest jedną z faworytek do zdobycia Kryształowej Kuli, zatańczy w parze z Wojciechem Kuciną. Fall z kolei wystąpi z Hanną Żudziewicz, a Fabijański z Julią Suryś.

