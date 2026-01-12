Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie Katarzyny Zillmann i Janji Lesar na ulicy o 4 rano! Paparazzi wszystko uchwycili!

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zadebiutowały razem publicznie na Gali Mistrzów Sportu, opuszczając imprezę o 4 rano.

Mimo mrozu, panie, które razem występowały w "Tańcu z Gwiazdami", zrezygnowały z czapek, czym wzbudziły zdziwienie, wsiadając razem do taksówki.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Jaka jest ich relacja?

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar już się nie kryją. Panie bardzo zbliżyły się do siebie podczas ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami, gdzie występowały w jednej parze. Na scenie pomiędzy nimi wyraźnie iskrzyło. Raz nawet - podczas tańca - namiętnie się pocałowały. Już po finale "Tańca z Gwiazdami" fotoreporterzy przyłapali Katarzynę Zillmann i Janję Lesar na imprezie. Patrząc na tamte zdjęcia, zdecydowanie nie wyglądało na to, że kobiety są zwykłymi koleżankami. Na dodatek wicemistrzyni olimpijska z Tokio rozstała się ze swoją wieloletnią partnerką - kajakarką Julią Walczak, a Janja Lesar zakończyła związek z tancerzem Krzysztofem Hulbojem, z którym była ponad 20 lat. Co naprawdę łączy Zillmann i tancerkę?

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar bez hamulców na imprezie. Ręka na pośladkach i namiętny pocałunek to nie koniec

Mi się wydaje, że to jest bardzo fajna relacja. Ciężko takie rzeczy dokładnie określać, jakiego słowa tutaj użyć. Na razie jest super. Łączy nas naprawdę taniec, i wielka pasja, i przyjaźń

- wyznała niedawno Janja Lesar w "Halo, tu Polsat".

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar razem na Gali Mistrzów Sportu

Kolejnym przełomem w relacji Katarzyny Zillmann i Janji Lesar było wspólne pojawienie się na imprezie. I to jakiej! Panie razem oficjalnie przyszły na Galę Mistrzów Sportu, która jest zwieńczeniem plebiscytu na najlepszego sportowca w Polsce (tytuł ten za 2025 rok otrzymała Klaudia Zwolińska). Wioślarka zachwyciła podczas gali odważną stylizacją, mocno odsłaniającą biust i udo. Zabawa podczas balu musiała być przednia, bo Katarzyna Zillmann i Janja Lesar opuściły Galę Mistrzów Sportu dopiero o 4 rano. Były tak rozanielone, że... zachowały się skrajnie nieodpowiedzialnie. Na ulicy bowiem paradowały bez czapek! A przecież temperatura spadła grubo poniżej zera. Żeby tak igrać ze zdrowiem?! Lekarze łapią się za głowy. Na szczęście potem panie razem wsiadły do taksówki, gdzie już raczej było ciepło. Mamy nadzieję, że następnym razem nie zapomną o nakryciach głowy. Samym uczuciem bowiem się nie ogrzeją.

